Cuánta plata pierde un trabajador que pasa del empleo formal al cuentapropismo informal

La tasa de desempleo llegó al 7,9% y el cuentapropismo informal crece como refugio, pero con una severa pérdida del poder adquisitivo

Un reciente estudio confirmó la severa pérdida de poder adquisitivo que sufren los trabajadores al pasar del empleo formal al informal en la economía local. Quienes perdieron su puesto asalariado registrado y migraron al cuentapropismo padecieron una caída del 27,8% promedio en sus ingresos reales.

En el 2° trimestre de 2026, la tasa de desempleo en Argentina marcó un 7,9%, máximos de la gestión Milei. La desocupación creció 0,3 puntos respecto al mismo trimestre del año previo, centralmente producto de un incremento de la cantidad de personas que buscan empleo (crecimiento de la PEA, llegando la tasa de actividad al 48,9% en máximos históricos) que no llega a ser absorbido por el crecimiento del cuentapropismo informal, que creció 300.000 puestos en un año, según el análisis que realizó C-P Consultora sobre los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en su informe sobre el Mercado de Empleo.

La crisis de ingresos y la destrucción de puestos de trabajo en el sector formal generan que el modelo ajuste por desempleo e informalidad: en el segundo trimestre, solo el sector informal creó empleo, compensando la caída del empleo formal y absorbiendo gran parte de incremento de la oferta de trabajadores.

Al interior, se observa que únicamente el cuentapropismo se expande. Esto consolida el crecimiento en la informalidad (45%, en máximos) y reproduce la crisis de ingresos. A esa conclusión llegó la consultora C-P tras un estudio basado en ocho paneles de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al período 2023-2025. La consultora liderada por Federico Pastrana y Pablo Moldovan, señala que quienes pierden un empleo privado registrado reducen su ingreso real en -28% cuando pasan a ser cuentapropistas.

El impacto real de refugiarse en el cuentapropismo

El análisis elaborado por C-P Consultora enviado a este medio determinó que la creciente informalidad laboral reproduce y profundiza la crisis de ingresos a nivel general.. El informe observó que todos los trabajadores que perdieron su empleo asalariado privado registrado sufrieron una caída de sus ingresos reales.

Sin embargo, cuando el trabajador migró al cuentapropismo, la caída del ingreso real fue mayor y promedió un retroceso del 27,8%. De acuerdo con el relevamiento, esta drástica reducción del poder de compra en el sector no registrado derriba de lleno los estigmas positivos asociados al emprendedurismo y al éxito personal.

El dato resulta llamativo ante los últimos informes de INDEC, que no solo mostraron un avance del empleo informal, en un récord de 45% de los ocupados, sino que además asegura que en 2026 ese segmento es el que mejores aumentos de ingresos tuvo: 3,9% intermensual en julio y 34,4% en el acumulado del 2026, versus 2,5% y 18,3% del sector formalizado en su conjunto, respectivamente.

Las diferencias se dan porque, si bien ambos estudios toman la EPH, en C-P consultora no utilizaron los promedios sino un panel de personas concretas de la Encuesta que en 2025 -no en el corriente año- dejaron de tener un empleo registrado y pasaron a desempeñarse como cuentapropistas; no son los asalariados informales del sector privado como registra el INDEC, especificó a este medio Pastrana.

Destrucción de puestos privados y desempleo en alza

Durante el segundo trimestre de 2026, el modelo económico vigente ajustó simultáneamente por desempleo y por informalidad. La tasa de desocupación creció con fuerza y alcanzó un 7,9%, lo que representa el registro máximo de la actual gestión de gobierno.

Esta presión sobre el mercado de trabajo coincidió con una fuerte destrucción de fuentes de ingresos estables. En el período analizado, el sector formal destruyó 83.000 puestos laborales en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Por qué el cuentapropismo informal ya no funciona como refugio de ingresos

Frente a la pérdida de puestos formales y la necesidad de buscar ingresos, el sector informal operó como "refugio". Pero de acuerdo al análisis de C-P consultora, el comportamiento de esta porción del mercado laboral presentó las siguientes características:

La tasa de informalidad experimentó un crecimiento ininterrumpido hasta alcanzar el 45,1%

El sector informal se expandió creando 348.000 empleos de contingencia

El cuentapropismo informal fue la única categoría ocupacional que creció con fuerza, incorporando a más de 302.000 personas

A pesar de esta absorción precaria, la contención no fue suficiente y la cantidad de desocupados plenos subió en 73.000 personas .

Por lo tanto, la destrucción del empleo formal estable lleva a muchas personas a refugiarse en el cuentapropismo, muchas veces de manera informal. Pero aún así, en ese espacio se encuentran con una importante reducción de sus ingresos reales, que ponen bajo la lupa el verdadero valor de "refugio" de esta modalidad de trabajo.