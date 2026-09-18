Pese a la reforma laboral, creció la informalidad y pesa cada vez más en el interior

Hay disparidad regional: el desempleo golpea más en el interior. Buscar empleo es difícil, pese a oportunidades especializadas en ciertos sectores.

La precarización y la necesidad aumentan la presión laboral. Una nueva ley, que prometía reducir la informalidad, no rinde frutos esperados.

El desempleo subió a 7,9%, impactando a 1,7 millones. Crece fuerte la informalidad, con 45% de los ocupados en esa condición.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó en su Informe de Mercado de Trabajo un incremento trimestral del desempleo en Argentina, que se ubicó en 7,9% de la población económicamente activa (PEA) a nivel nacional o 1,7 millones de argentinos. Si bien la suba es estadísticamente mínima entre un trimestre y el otro, se detectaron un incremento de los ocupados en condiciones de informalidad, y también una disparidad fuerte respecto en lo que sucede en el interior del país y en las grandes ciudades.

Según el último «Informe de Mercado de Trabajo del INDEC

Al analizar los nuevos datos en un reporte enviado a este medio, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) alertarron sobre cómo la mayor precaridad laboral y la desocupación aumentan también la presión sobre el mercado de trabajo: "La tasa de desocupación, si bien se mantiene en valores similares al del mismo trimestre del año anterior, consolida el incremento registrado desde 2023. Según datos de la Secretaría de Trabajo, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 se perdieron 245.664 empleos privados registrados (-3,9%), y se dieron 169.026 altas en el régimen de monotributo (+8,3%), confirmando que los empleos perdidos, son reemplazados parcialmente con actividades desprotegidas."

Si bien estadísticamente los promedios de desocupación se mantienen dentro de los rangos históricos que midió el INDEC para los últimos años, la noticia no dejó de ser un golpe duro de digerir para el oficialismo, que logró a principios de este año aprobar una Ley de Modernización Laboral (N°27.802) que prometía atacar sobre todo la informalidad, reduciendo el riesgo y el costo de contratar para los empleadores. Hasta el momento, la misma no viene rindiendo los frutos esperados.

Aumento de la informalidad y más gente buscando trabajo

En el informe dado a conocer el jueves por el INDEC detalló que la informalidad laboral alcanzó niveles máximos, llegando al 45% de los ocupados, lo que equivale a 6,10 millones de personas (sobre un total de 13,6 millones de trabajadores) y un alza del 1,8% respecto del reporte anterior y de un punto en los últimos 12 meses relevados. "Entre los trabajadores asalariados, la informalidad sigue subiendo: 0,2 puntos porcentuales. Se sostiene en el nivel más alto en casi 18 años", mencionó Labor, Capital, Growth (LCG) en un reporte enviado a este medio.

La desocupación también subió 0,1% respecto al primer trimestre del año y 0,3% en relación al mismo trimestre en 2025.

A junio de este año, la cantidad de monotributistas superó los 2,2 millones de personas

Otro dato a distinguir es que la participación de los trabajadores por cuenta propia dentro del universo de los independientes creció tres puntos en un año, hasta 37,3%. Y en este segmento, la informalidad llega al 61,1%, mientras que entre los asalariados alcanza el 37,9%, de acuerdo con las cifras del INDEC.

CEPA considera que lo que muestran estos números corresponde a un "proceso de destrucción neta de empleo asalariado con descuento jubilatorio (-0,3 p.p. interanual), y el incremento del empleo sin descuento jubilatorio (+0,2 p.p. interanuales) en un contexto de precarización estructural de la fuerza laboral. Este proceso se refleja en la caída de la proporción de trabajadores asalariados informales (-3,6 p.p.) y, simultáneamente, en el aumento del cuentapropismo (+3 p.p.), un fenómeno asociado a menudo a la subsistencia y la baja cobertura social."

Asimismo, calcularon que la presión global sobre el mercado de trabajo mostró un incremento (+0,6%), explicada por el alza en la tasa de desocupación, junto con una leve caída en la subocupación y en la búsqueda de empleo entre quienes ya trabajan. "Esta disminución suele estar asociada al desaliento ante la escasez de oportunidades de calidad, en un escenario donde el empleo registrado en el sector privado continúa contrayéndose," sentenciaron los analistas.

Por su parte, en LCG analizaron que la tasa de 45% de ocupación subió 0,5% en el año y está entre los niveles más altos de la serie, pero a la vez, "la entrada de personas en la búsqueda laboral fue de tal magnitud (la tasa de actividad creció 0,8 pp, tocando el máximo histórico de 48,9%) que el aumento de la ocupación no resultó suficiente. El resultado fue un aumento de la tasa de desocupación."

En términos absolutos, esta consultora calculó que ingresaron al mercado laboral 338.000 nuevos trabajadores (aproximadamente 536 mil extrapolados a la población total). Equivale a un aumento del 2,3% anual, muy por encima del aumento de la población (0,8% en el caso de la relevada por la EPH), explicado principalmente por la necesidad de los hogares de complementar ingresos. De ese total de nuevos activos, casi el 80% consiguió un empleo (265.000), el resto (73.000) se mantiene en la búsqueda.

Más aún, LCG resaltó que la población activa con problemas de empleo (ocupados demandantes más desocupados) llega a un cuarto del total: 24,8%.

Al segundo trimestre de 2026, la población ocupada con descuentos jubilatorios fue de 5.941.126 personas

Cuáles son las provincias con más desempleo en Argentina

El INDEC expresó en su informe que el alza de la desocupación y la informalidad no se dieron de la misma manera en todo el país. En los aglomerados urbanos del interior, la tasa de desocupación aumentó 0,8% en un año, y llegó a 7,6%. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la tasa de desocupación llegó al 8,2%, en la región Pampeana al 9,7%, en el Noreste al 7% y en la Patagonia al 6,3%.

En el Noroeste (NOA), en cambio, el desempleo fue menor, de 4,3%. Sin embargo, la región registró una elevada tasa de subocupación demandante, que alcanzó el 9,9%. Este indicador contempla a quienes tienen un empleo pero buscan activamente trabajar más horas o conseguir otra ocupación.

Pero conseguir empleo y complementar ingresos también se está volviendo más difícil. LCG mencionó que, en base a los números del INDEC, 4 de cada 10 desocupados, son recientes: la búsqueda laboral lleva como máximo 3 meses. "El tercio que lleva buscando empleo hace más de un año va perdiendo poco a poco representatividad poniendo en evidencia el deterioro continuo del mercado laboral", apuntaron.

"El indicador completa el diagnóstico de un mercado en el que conseguir empleo y sostener el poder adquisitivo se volvieron desafíos cada vez más complejos", mencionó Matías Ghidini, CEO y socio de GhidiniRodil, en una declaración enviada a iProfesional. Añadió a este panorama de empleo, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios: durante el período 2018-2025, los salarios registrados del sector privado sólo lograron superar a la inflación en: 2021 y 2024. "En 2026, la tendencia todavía no se revirtió: a junio, los salarios acumulaban una suba del 14,5% frente al 16,8% de inflación acumulada, según los datos del INDEC", afirmó. Para este especialista, este contexto desafiante no deja de generar oportunidades laborales pero están muy especializadas y en sectores y regiones no tradicionales.

Dónde buscar trabajo en la Argentina

Los datos oficiales muestran que las dificultades del mercado de trabajo no se limitan a la cantidad de personas sin empleo, sino que también alcanzan a quienes tienen una ocupación pero buscan mejorar sus ingresos o sus condiciones laborales.

Sin embargo, Ghidini considera que la menor capacidad de absorción del mercado no implica que la demanda laboral haya desaparecido, sino que se vuelve más selectiva y concentrada: "Minería, energía, petróleo y gas, servicios financieros, determinados segmentos de la agroindustria y algunos servicios profesionales aparecen entre las actividades con mejores perspectivas para perfiles calificados."

También alerta sobre cómo comienza a modificarse el mapa geográfico del empleo: Neuquén, San Juan y otras provincias vinculadas al desarrollo energético y minero ganan relevancia como polos de demanda de talento.

"Estamos viendo un mercado que no necesariamente dejó de generar oportunidades, pero que las genera de una manera mucho más desigual. Hay sectores que demandan talento y otros que tienen una capacidad de absorción mucho menor. Por eso, hoy resulta fundamental entender dónde está creciendo la demanda y qué perfiles requiere", señala Ghidini. También remarca que, si bien en este contexto el trabajo independiente y el desarrollo de proyectos propios "aparecen como alternativas, aunque lejos de constituir una respuesta general al problema del empleo."