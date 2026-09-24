La categoría de asistencia y cuidado de personas tendrá un nuevo aumento. Cuáles son los valores mínimos según la modalidad de trabajo

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció una actualización para el personal que realiza tareas de asistencia y cuidado de personas. La categoría incluye el cuidado no terapéutico de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad.

Para octubre se fijó un incremento del 1,7% sobre los salarios mínimos de septiembre. La misma resolución estableció aumentos sucesivos para noviembre y diciembre, por lo que la escala continuará modificándose durante los próximos meses.

Cuánto cobra una niñera o cuidador en octubre de 2026

En octubre, el valor mínimo para el personal de asistencia y cuidado de personas con retiro será de $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes. Para quienes trabajan sin retiro, los valores ascienden a $4.801,52 por hora y $605.050 por mes.

Estos valores corresponden a los mínimos establecidos para una jornada completa. Cuando la prestación es menor, el mecanismo de liquidación depende de la cantidad de horas semanales trabajadas.

Para menos de 24 horas semanales con un mismo empleador, se utiliza el valor horario de la categoría; entre 24 y menos de 48 horas, corresponde calcular el salario de manera proporcional.

Cuánto se paga en la Patagonia por zona desfavorable

El salario mínimo es mayor para quienes realizan estas tareas en determinadas provincias y localidades de la Patagonia. Desde abril de 2026, el adicional por zona desfavorable pasó al 31% sobre el salario mínimo de la categoría.

El adicional alcanza a La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.Con el 31% adicional, el valor mínimo de octubre para asistencia y cuidado de personas llega aproximadamente a $5.682,16 por hora y $718.041,29 mensuales con retiro. En la modalidad sin retiro, alcanza aproximadamente $6.290 por hora y $792.615,50 por mes.

Qué pasa si una persona realiza distintas tareas en la casa

La categoría salarial no se define necesariamente por una única tarea aislada. Si una persona realiza actividades correspondientes a más de una categoría del régimen de casas particulares, debe quedar encuadrada en la categoría principal que desempeñe de manera habitual.

Esto puede ser relevante, por ejemplo, cuando una persona contratada principalmente para cuidar a un adulto mayor también realiza algunas tareas generales del hogar durante su jornada.

El aumento seguirá en noviembre y diciembre

La escala de octubre no será la última del año. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció un incremento adicional del 1,6% para noviembre y otro del 1,6% para diciembre, calculados sobre los valores correspondientes a los meses anteriores.

Por último, el acuerdo incorporó progresivamente al salario básico una suma extraordinaria que originalmente fue de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes trabajan entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas. En octubre se incorpora el 50% de esa suma al básico y en noviembre el 25% restante.