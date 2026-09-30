El informe del Idecba revela cuánto ingresan los hogares porteños, qué proporción de los ingresos concentra cada grupo y cómo cambia según la zona

Un hogar porteño necesitó al menos $5,1 millones mensuales durante el segundo trimestre de 2026 para ingresar al 10% de mayores ingresos de la Ciudad de Buenos Aires. El dato surge del informe de distribución del ingreso elaborado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba), el cual informa los distintos estratos de hogares.

El décimo decil reunió a 137.311 hogares y 416.433 personas. Su ingreso familiar promedio alcanzó los $7.704.374 mensuales, mientras que el máximo registrado dentro de ese grupo llegó a $23,2 millones. En conjunto, este 10% concentró el 30% de la masa total de ingresos de la Ciudad.

Cuánto hay que ganar para entrar al 10% de mayores ingresos de CABA

El umbral de $5.100.000 mensuales corresponde al ingreso total familiar, es decir, a la suma de los ingresos que perciben los distintos integrantes de un hogar. El concepto incluye ingresos laborales y también fuentes no laborales como jubilaciones, pensiones, alquileres, intereses, dividendos y transferencias.

En el otro extremo, el primer decil comprende a los hogares con ingresos familiares de entre $15.000 y $730.000 mensuales. Su ingreso promedio fue de $453.282 y concentró apenas el 1,8% de la masa total de ingresos de la Ciudad.

La diferencia entre ambos extremos también aparece en los promedios. Mientras el ingreso familiar medio del décimo decil fue de $7.704.374, el promedio del conjunto de hogares porteños se ubicó en $2.560.338 cuando se incluyen también los hogares sin ingresos. Si se consideran únicamente los hogares con ingresos, el promedio ascendió a $2.574.524.

El salto entre deciles es progresivo, pero se vuelve especialmente marcado en la parte superior de la distribución. El noveno decil abarca hogares con ingresos de $3,73 millones a $5,1 millones, con un promedio de $4.470.063 y el 17,2% de la masa total.

El décimo concentra otro 30%, casi el doble de lo que reúne el noveno pese a representar la misma proporción de hogares. La escala socioeconómica de la Ciudad de Buenos Aires por ingreso total familiar queda conformada de la siguiente manera:

Decil 1: ingresos de $15.000 a $730.000. Promedio de $453.282

Decil 2: ingresos de $738.000 a $1.000.000. Promedio de $868.188

Decil 3: ingresos de $1.000.000 a $1.300.000. Promedio de $1.166.562

Decil 4: ingresos de $1.300.000 a $1.600.000. Promedio de $1.463.137

Decil 5: ingresos de $1.600.000 a $1.910.000. Promedio de $1.746.411

Decil 6: ingresos de $1.910.000 a $2.300.000. Promedio de $2.100.463

Decil 7: ingresos de $2.300.000 a $2.820.000. Promedio de $2.562.625

Decil 8: ingresos de $2.838.910 a $3.700.000. Promedio de $3.211.184

Decil 9: ingresos de $3.730.000 a $5.100.000. Promedio de $4.470.063

Decil 10: ingresos de $5.100.000 a $23.200.000. Promedio de $7.704.374

Qué ingreso necesita una persona para estar en el 10% superior

El corte cambia cuando el ingreso se divide por la cantidad de integrantes del hogar. En este caso, el ingreso per cápita familiar necesario para entrar al décimo decil fue de $2,6 millones por persona.

El promedio dentro de ese grupo alcanzó los $4.105.275 por integrante, mientras que el conjunto de hogares de la Ciudad registró un ingreso per cápita familiar promedio de $1.350.366 cuando se incluyen los hogares sin ingresos.

La diferencia entre ambos indicadores es importante para leer correctamente las estadísticas. Un hogar de cuatro integrantes con $5,1 millones mensuales tiene un ingreso total suficiente para ubicarse en el décimo decil de ingreso familiar.

No obstante, si su ingreso per cápita fuese de $1,275 millones, quedaría en un estrato diferente cuando se ordenan los hogares por ingresos por integrante. La distribución también cambia cuando se observa a las personas en lugar de los hogares.

En el segundo trimestre, el décimo decil de ingreso per cápita familiar concentró el 30,6% de la masa de ingresos y tuvo un ingreso medio de $3.508.536 por persona.

La brecha de ingresos también cambia según dónde se vive

El promedio de ingresos familiares presenta una diferencia marcada entre las distintas zonas de la Ciudad. En el Norte, integrado por las comunas 2, 13 y 14, el ingreso total familiar promedio llegó a $2.948.528, frente a $2.230.624 en el Sur y $2.553.074 en el Centro.

La diferencia es todavía más visible cuando se divide el ingreso por la cantidad de integrantes del hogar. En el Norte, el ingreso per cápita familiar promedio fue de $1.709.320, contra $976.909 en el Sur. El propio Idecba señala que el ingreso per cápita del Norte equivale a 1,7 veces el registrado en el Sur.

La diferencia territorial también aparece en los ingresos individuales. En el Norte, el promedio fue equivalente a 1,6 veces el correspondiente a los residentes de la Zona Sur. El informe registró $1.996.917 de ingreso individual promedio en el Norte y $1.283.983 en el Sur.