Trabajo en la Embajada de Estados Unidos en Argentina: dos vacantes abiertas en octubre

La embajada estadounidense en Buenos Aires busca dos empleados para incorporar en distintos sectores, en modalidad full time y con sueldos en dólares

Formar parte de la plantilla de una representación diplomática internacional constituye una de las oportunidades de desarrollo más atractivas dentro del mercado laboral argentino. Trabajar para la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires no solo representa un salto cualitativo en la proyección profesional e institucional de un candidato, sino que también ofrece estabilidad, un paquete de beneficios altamente competitivo y la particularidad de percibir haberes liquidados temporalmente en dólares estadounidenses. Durante el mes de octubre, la Misión Diplomática abrió la convocatoria pública para cubrir dos posiciones presenciales a tiempo completo (40 horas semanales).

Los puestos están orientados a perfiles profesionales con dominio fluido de los idiomas español e inglés, capacidad de gestión en entornos bilingües y aptitud para superar las correspondientes evaluaciones de antecedentes y seguridad estatal (Public Trust).

Trabajo en Embajada de EEUU en Argentina: búsquedas en octubre 2026

Asistente de Programa INL (Program Assistant)

La Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL) busca un Asistente de Programa para colaborar en el desarrollo, administración y monitoreo de presupuestos de proyectos vinculados al fortalecimiento del estado de derecho, la justicia y las fuerzas de seguridad.

Funciones principales: Administración independiente de subvenciones menores de hasta 500.000 dólares; representación y seguimiento de contratos de suministros, viajes y conferencias; control de ejecución presupuestaria y monitoreo de uso final (Leahy vetting).

Requisitos educativos y de experiencia: Título universitario en Relaciones Internacionales, Derecho, Criminología, Administración de Empresas, Políticas Públicas o carreras afines. Se exigen al menos 3 años de experiencia previa en gestión de proyectos, contrataciones, adquisiciones de asistencia extranjera o administración de subsidios.

Habilidades clave: Dominio fluido de inglés y español (oral y escrito), manejo avanzado de la suite Microsoft Office y capacidad analítica para interpretar requerimientos técnicos y evaluar la ejecución contractual.

Plazo de postulación: Disponible hasta el 14 de octubre de 2026.

Cajero Principal (Cashier)

La Oficina de Gestión Financiera de la Embajada mantiene abierta la búsqueda de un Cajero Principal (Clase B), quien se desempeñará como oficial responsable de administrar las operaciones de caja y tesorería de la delegación diplomática.

Funciones principales: Gestión integral de los avances autorizados en efectivo, transacciones en tránsito, reposiciones y fondos en cuentas corrientes locales. Supervisión del manejo de riesgos de caja, orientación a subcajeros de distintas secciones y preparación para auditorías sorpresivas de control interno.

Requisitos educativos y de experiencia: La convocatoria ofrece dos alternativas de postulación: Opción 1: Contar con al menos 2 años de estudios universitarios en Finanzas, Contabilidad o Administración, junto con 3 años de experiencia en áreas financieras, cuentas por pagar/cobrar o pagos. Opción 2: Título secundario completo acreditando un mínimo de 5 años de experiencia en las mismas tareas contables.

Habilidades clave: Bilingüismo fluido (inglés y español), sólidos conocimientos sobre las normativas bancarias y comerciales locales, y manejo de herramientas informáticas avanzadas como MS Excel, Power BI, Power Automate e Inteligencia Artificial Generativa.

Plazo de postulación: Disponible hasta el 2 de octubre de 2026.

Ambas búsquedas se gestionan exclusivamente de manera digital a través de la plataforma ERA (Electronic Recruitment Application) accesible desde el sitio web oficial de la Embajada de Estados Unidos en Argentina (ar.usembassy.gov/jobs).