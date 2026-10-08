Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero por su trabajo en octubre 2026

Los valores cambian según el oficio, la zona y el tipo de trabajo. Cuánto cuesta contratar mano de obra para arreglos y obras en una vivienda

Los precios de los trabajos para mantener, reparar o renovar una vivienda pueden presentar diferencias importantes según el oficio, el tipo de tarea y el lugar donde se realice. En el caso de los albañiles, por el momento no hubo nuevos cambios en la escala salarial de la UOCRA, por lo que los valores establecidos para octubre de 2026 funcionan como referencia para los trabajadores alcanzados por el convenio.

Electricistas y plomeros, en cambio, trabajan con presupuestos que dependen de las características de cada servicio. Conocer los valores orientativos permite tener una referencia antes de solicitar un presupuesto para una reparación o una obra.

También resulta útil para quienes realizan estos trabajos y necesitan conocer los valores de su actividad. Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambos casos.

Para los trabajadores de la construcción alcanzados por convenio se trata de salarios básicos establecidos por la UOCRA, mientras que en electricidad y plomería son precios orientativos de mano de obra que pueden modificarse según la localidad y las condiciones particulares del trabajo.

Cuánto cobra un albañil en octubre de 2026

La escala salarial de la construcción corresponde al tercer tramo de la paritaria anual abril 2026-marzo 2027. El acuerdo firmado entre la UOCRA y las cámaras empresarias establece aumentos del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre, aplicados sobre los salarios básicos vigentes en cada mes.

Para octubre, los básicos de la Zona A quedaron establecidos en $7.697 por hora para el oficial especializado, $6.585 para el oficial, $6.085 para el medio oficial y $5.601 para el ayudante. El sereno tiene un básico mensual de $1.017.485.

Los valores varían de acuerdo con la zona geográfica establecida por el convenio. En la Zona A, que incluye Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones, los básicos de octubre son:

Oficial especializado: $7.697 por hora

Oficial: $6.585

Medio oficial: $6.085

Ayudante: $5.601

Sereno: $1.017.485 mensuales

En la Zona B, que comprende La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, los valores son:

Oficial especializado: $8.544 por hora

Oficial: $7.313

Medio oficial: $6.745

Ayudante: $6.245

Sereno: $1.133.523 mensuales

En la Zona C, correspondiente a Santa Cruz, los básicos alcanzan:

Oficial especializado: $11.817 por hora

Oficial: $11.079

Medio oficial: $10.691

Ayudante: $10.381

Sereno: $1.701.015 mensuales

Finalmente, en la Zona C Austral, correspondiente a Tierra del Fuego, los valores son:

Oficial especializado: $15.395 por hora

Oficial: $13.169

Medio oficial: $12.170

Ayudante: $11.201

Sereno: $2.034.971 mensuales

El acuerdo también contempla un aporte solidario del 2% para los trabajadores no afiliados durante septiembre, octubre y noviembre. Para los afiliados a UOCRA, la cuota sindical absorbe ese aporte y no corresponde una retención adicional por el mismo concepto.Además, la negociación establece una contribución empresaria del 2% destinada a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales.

Cuánto cuesta contratar a un electricista

En el caso de los electricistas independientes, no existe una escala salarial nacional que determine cuánto debe cobrar un profesional por cada reparación realizada en un domicilio. El precio depende de factores como la dificultad del trabajo, el tiempo requerido, la ubicación, los materiales y el tipo de intervención.

Como referencia, Home Solution publica valores relevados entre profesionales y aclara que se trata de precios orientativos correspondientes únicamente a la mano de obra, sin incluir materiales. También señala que pueden variar según la localidad y la complejidad del trabajo.

Entre los servicios eléctricos más habituales aparecen los siguientes rangos:

Búsqueda y reparación de cortocircuitos: entre $57.974 y $91.865

Instalación de una boca eléctrica completa: entre $29.436 y $58.746

Visita técnica para diagnóstico: entre $25.577 y $71.101

Instalación eléctrica para aire acondicionado: entre $46.161 y $97.327

Colocación de termotanque eléctrico: entre $52.392 y $135.591

Por ejemplo, detectar el origen de una falla eléctrica implica un trabajo diferente al de instalar un termotanque. Por eso, ambos servicios pueden presentar una diferencia considerable en el precio final.

También existen prestaciones de mayor costo, como el Certificado de Declaración de Conformidad de Instalación Eléctrica (DCI). Las referencias disponibles ubican este trabajo entre $149.036 y $266.951 de mano de obra, aunque el importe definitivo depende de las características de la instalación y del profesional que realice el trabajo.

Cuánto cuesta contratar a un plomero en octubre de 2026

Los trabajos de plomería tampoco cuentan con una tarifa única aplicable a todos los servicios. El precio se define en función del desperfecto, la complejidad de la reparación y las condiciones en las que debe realizarse.

Según los valores de referencia publicados por Home Solution, una visita de diagnóstico puede costar entre $19.310 y $83.902. A partir de allí, el presupuesto puede aumentar de acuerdo con el tipo de intervención requerida.Algunos de los servicios relevados presentan estos valores:

Cambio de sifón bajo mesada: entre $24.258 y $40.067

Cambio de grifería: entre $30.000 y $50.000

Cambio de llave de paso: entre $31.000 y $48.000

Instalación o cambio de inodoro: entre $30.000 y $50.000

Instalación de bidet: entre $33.000 y $48.000

Destapación simple: entre $30.127 y $66.296

Destapación urgente: entre $50.000 y $90.000

Colocación o cambio de bomba presurizadora: entre $54.600 y $109.000

La diferencia de valores entre una destapación común y una urgente tiene un impacto directo en el presupuesto. Una reparación que debe resolverse rápidamente, en especial fuera del horario habitual, puede tener un costo mayor que una tarea programada.

Por qué cambia tanto el precio de una reparación

Si bien los valores publicados sirven como guía inicial, pero no necesariamente coinciden con lo que finalmente deberá pagar el propietario. Home Solution aclara que sus cifras son orientativas, corresponden a mano de obra y no contemplan los materiales. Además, el precio puede modificarse según la localidad, el tipo de trabajo y su complejidad.

En electricidad, por ejemplo, resolver una falla puntual no requiere el mismo trabajo que renovar una parte de la instalación. En plomería también existen hay diferencias a tener en cuenta: reemplazar una grifería es una tarea mucho más acotada que reparar una cañería que obliga a romper una pared o un piso.

Otros factores también pueden impactar en el presupuesto, como los traslados, la necesidad de atención urgente, el estado de la instalación existente, las herramientas requeridas y los materiales que deban incorporarse.

Qué preguntar antes de contratar a un albañil, electricista o plomero

Antes de aceptar un presupuesto conviene consultar qué incluye exactamente la mano de obra, si los materiales están contemplados y cómo se resolverá cualquier problema adicional que aparezca durante la reparación.

Cuando la tarea no requiere una intervención inmediata, también puede ser útil pedir más de un presupuesto. Comparar distintas propuestas permite conocer mejor el valor de mercado y detectar si una diferencia de precio responde a la complejidad del trabajo o a las condiciones particulares ofrecidas por cada profesional.

En el caso de los albañiles, la escala de la UOCRA funciona como referencia para los trabajadores alcanzados por el convenio, por lo que no determina automáticamente cuánto debe pagar un particular por una obra. Los valores establecidos para octubre corresponden a los salarios básicos de la actividad.

En cambio, para electricistas y plomeros, los precios relevados sirven como una referencia inicial para estimar cuánto puede costar una visita, un diagnóstico o una reparación, aunque el presupuesto definitivo dependerá siempre de las características concretas del trabajo.