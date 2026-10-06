Cómo anotarse gratis en Talento Tech: cursos de diseño, e-commerce, tecnologías, IA y más

Ciudad de Buenos Aires ofrece una variada oferta de cursos para ciudadanos de todo el AMBA: hay virtuales, presenciales e híbridos, según la propuesta

En un mercado de trabajo en constante transformación, la capacitación en herramientas digitales e industria del conocimiento se ha convertido en una necesidad imperiosa para acceder a puestos de trabajo calificados. Sin embargo, los costos de los trayectos educativos privados suelen representar una barrera económica para miles de personas. En este escenario, la posibilidad de acceder a capacitaciones gratuitas, actualizadas y con certificación oficial resulta una pieza clave para democratizar las oportunidades laborales y potenciar el perfil profesional de estudiantes, emprendedores y trabajadores.

Bajo esa premisa, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantiene abierta la oferta educativa de Talento Tech, una iniciativa gubernamental gestionada a través de la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación porteño. El programa ofrece un abanico de cursos gratuitos orientados a las áreas más demandadas por las empresas del sector tecnológico, combinando modalidades de cursada virtuales, presenciales e híbridas adaptadas a la disponibilidad horaria de los estudiantes de Capital Federal y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Talento Tech y sa oferta académica: diseño, e-commerce, IA y emprendedurismo

La propuesta de Talento Tech se estructura en diferentes ejes formativos pensados para cubrir múltiples niveles de aprendizaje e intereses profesionales:

Diseño Gráfico: Capacitaciones en software creativo para la creación de piezas visuales y contenido dinámico, abarcando Diseño gráfico con After Effects (animación y efectos visuales), Diseño gráfico con Adobe Photoshop (edición fotográfica) y Diseño gráfico y arte digital con Adobe Illustrator (creación de ilustraciones vectoriales y marcas).

Capacitaciones en software creativo para la creación de piezas visuales y contenido dinámico, abarcando Diseño gráfico con After Effects (animación y efectos visuales), Diseño gráfico con Adobe Photoshop (edición fotográfica) y Diseño gráfico y arte digital con Adobe Illustrator (creación de ilustraciones vectoriales y marcas). E-commerce y Ventas Digitales: Herramientas para transformar y potenciar negocios en entornos digitales mediante cursos como Inteligencia Artificial en e-commerce, Comercio Mobile, Redes sociales: uso comercial e Introducción al comercio electrónico.

Herramientas para transformar y potenciar negocios en entornos digitales mediante cursos como Inteligencia Artificial en e-commerce, Comercio Mobile, Redes sociales: uso comercial e Introducción al comercio electrónico. Emprendedurismo: Pensado para aprender a detectar las necesidades de los clientes, diseñar modelos de negocio y desarrollar estrategias de ventas y crecimiento para impulsar proyectos y emprendimientos.

Pensado para aprender a detectar las necesidades de los clientes, diseñar modelos de negocio y desarrollar estrategias de ventas y crecimiento para impulsar proyectos y emprendimientos. Tecnologías Emergentes: Inteligencia artificial, robótica, el blockchain, el internet de las cosas o la realidad virtual como elementos separados, sino más bien como revoluciones convergentes, que se relacionan y potencian una a otra.

Inteligencia artificial, robótica, el blockchain, el internet de las cosas o la realidad virtual como elementos separados, sino más bien como revoluciones convergentes, que se relacionan y potencian una a otra. Multimedia con IA: Trayectos intensivos orientados a la aplicación práctica de Inteligencia Artificial en procesos creativos y de gestión, como Arte Digital con IA, Postproducción con IA, Producción de Guión con IA, Procesamiento de Audio con IA y Marketing Digital con IA.

Requisitos, modalidad de cursada y certificación oficial en Talento Tech

Las propuestas están destinadas a personas mayores de 18 años con residencia en CABA o AMBA, que cuenten con título secundario y acceso a una computadora con conexión a Internet. Si bien existen trayectos iniciales que no exigen conocimientos técnicos previos, otras formaciones específicas de nivel avanzado pueden requerir saberes básicos de programación e inglés, así como la aprobación de un examen diagnóstico de conocimientos previos de 60 minutos como parte del proceso de preinscripción.

La dedicación promedio estipulada es de 2 a 3 horas semanales de clase, además del tiempo necesario para realizar lecturas y proyectos prácticos. Un aspecto central del programa es que las clases quedan grabadas en el aula virtual para facilitar el repaso. Al finalizar y aprobar el trayecto (cumpliendo con un mínimo del 70% de asistencia y la entrega de un proyecto integrador final), los estudiantes reciben una microcredencial o certificación oficial emitida por el Ministerio de Educación de la Ciudad.

Paso a paso: cómo inscribirse y asignación de vacantes

Las inscripciones se realizan de forma 100% digital a través de la plataforma web oficial de Talento Tech. Es importante considerar que los cupos son limitados y se asignan en función del orden de inscripción, el cumplimiento de los requisitos y, en los casos correspondientes, el resultado del test diagnóstico.

Dado que cada estudiante puede realizar solo un curso a la vez, se recomienda revisar atentamente los programas antes de enviar la solicitud. Una vez notificada la asignación del cupo a través de un correo electrónico oficial (con dominio @bue.edu.ar), el aspirante dispone de un plazo de 48 horas para confirmar la vacante y asegurar su lugar en el inicio del ciclo lectivo.