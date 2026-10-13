Grant Thornton Argentina anuncia a Leonardo Fraga como nuevo CEO

Con más de 35 años de experiencia profesional y una extensa trayectoria dentro de la firma, Fraga asume el liderazgo de Grant Thornton Argentina

Grant Thornton Argentina anunció el nombramiento de Leonardo Fraga como nuevo Chief Executive Officer (CEO), quien asumirá el liderazgo de la firma en una etapa especialmente significativa, el año en que la compañía celebra 25 años de trayectoria en el país.

"Asumo este nuevo desafío con mucho entusiasmo y con la convicción de que tenemos por delante una etapa de grandes oportunidades para seguir creciendo junto a nuestros clientes, nuestros equipos y nuestra red global", señaló Leonardo Fraga.

Perfil de líder

Fraga cuenta con más de 35 años de experiencia profesional y una extensa trayectoria dentro de Grant Thornton. Es Contador Público graduado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y a lo largo de su carrera participó en proyectos de auditoría, Due Diligence e IPOs para mercados locales e internacionales.

Su recorrido dentro de la organización incluye una práctica internacional como Senior Manager en Grant Thornton Estados Unidos y su participación en iniciativas estratégicas de Grant Thornton International. Fue miembro del Strategic Driver Execution Team de Grant Thornton International y del GTI IFRS Interpretations Group.

Posee amplia experiencia asesorando a compañías privadas y grupos internacionales de agronegocios, energía, entretenimiento, hotelería y turismo, consumo masivo, distribución y organizaciones sin fines de lucro.

En el ámbito académico, se desempeñó como docente titular de Contabilidad en la Universidad de Buenos Aires y como profesor asistente de Información Financiera en la Universidad del CEMA.