MINISO busca empleados en Argentina para nuevos locales: puestos abiertos y cómo aplicar

La cadena de artículos de diseño lowcost llegó al país hace algunos meses y en las próximas horas abrirá su tienda en un nuevo shopping

La cadena global de retail Miniso, famosa por sus artículos de diseño, productos de uso cotidiano y licencias oficiales de la cultura pop, continúa su acelerado plan de expansión en la Argentina. La firma internacional —que cuenta con más de 7.700 tiendas en 112 países y supera los 100 millones de miembros registrados— abrirá este miércoles su octava sucursal en el Abasto Shopping, consolidando su presencia en los principales centros comerciales del país. En el marco de esta nueva inauguración y de sus próximas aperturas en la provincia de Buenos Aires y el interior, la compañía mantiene activas diversas búsquedas laborales para incorporar personal a sus equipos comerciales, administrativos y de tienda.

La propuesta laboral de la firma apunta a perfiles con vocación de servicio y orientación al trabajo en equipo dentro de un entorno dinámico de consumo masivo, ofreciendo tanto puestos presenciales en locales comerciales como modalidades híbridas en sus oficinas corporativas.

Trabajo en Miniso Argentina: puestos y búsquedas por tienda

Dentro del listado de vacantes operativas y de gestión de tienda, Miniso busca cubrir las siguientes posiciones:

Equipo Gerencial (Gerente y Subgerente): Búsquedas abiertas para las tiendas de Oeste Outlet y Mar del Plata. Los seleccionados serán responsables de la gestión comercial y rentabilidad de la tienda, cumplimiento de KPIs, liderazgo operativo (apertura, cierre y control de inventario), desarrollo de personal y control financiero de caja. Se requiere experiencia previa en posiciones de supervisión o gerencia en retail y disponibilidad para horarios rotativos.

Búsquedas abiertas para las tiendas de Oeste Outlet y Mar del Plata. Los seleccionados serán responsables de la gestión comercial y rentabilidad de la tienda, cumplimiento de KPIs, liderazgo operativo (apertura, cierre y control de inventario), desarrollo de personal y control financiero de caja. Se requiere experiencia previa en posiciones de supervisión o gerencia en retail y disponibilidad para horarios rotativos. Promotores/as de Venta: Vacantes presenciales para los locales de Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Plaza Oeste, DOT Shopping, Calle Florida (CABA), Oeste Outlet y Mar del Plata. Quienes ingresen tendrán como tareas principales la atención al cliente, ejecución del modelo de experiencia de marca, venta adicional, impulso de promociones y soporte en tareas generales del salón.

Vacantes presenciales para los locales de Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Plaza Oeste, DOT Shopping, Calle Florida (CABA), Oeste Outlet y Mar del Plata. Quienes ingresen tendrán como tareas principales la atención al cliente, ejecución del modelo de experiencia de marca, venta adicional, impulso de promociones y soporte en tareas generales del salón. Analista Sr de Cuentas por Cobrar (Oficinas Corporativas - Híbrido): Dirigido a graduados/as de Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines con más de 2 años de experiencia en retail o consumo masivo. Exige manejo avanzado de Excel, conocimientos contables/fiscales y deseable uso de SAP para facturación, conciliación de medios de pago y seguimiento de cobranzas.

Miniso Argentina busca empleados en medio de su constante crecimiento y apertura de tiendas

Miniso Argentina: búsquedas generales y Pool de Talentos

Además de las vacantes puntuales en locales, la compañía habilitó convocatorias abiertas para recibir currículums e integrar bases de datos en distintas áreas corporativas clave:

IT

Comercial

Marketing

Administración y Finanzas

Recursos Humanos

Cómo postularse para trabajar en Miniso Argentina

Los interesados en formar parte de la nómina de la empresa pueden consultar el detalle de los requisitos e inscribirse directamente adjuntando su CV actualizado a través del portal oficial de empleos de Miniso Argentina o mediante su perfil corporativo en la red social LinkedIn.