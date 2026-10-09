MINISO abrirá en diciembre su primera tienda fuera del AMBA en Mar del Plata y proyecta nuevas sucursales y una tienda online para 2027.

Es parte de un plan de expansión nacional: 100 tiendas, $50M, 1000 empleos y e-commerce para 2027.

MINISO abre en Mar del Plata en dic., su primera tienda fuera de AMBA.

MINISO confirmó su llegada a Mar del Plata con una nueva tienda en el Shopping Los Gallegos, cuya apertura está prevista para principios de diciembre. El local tendrá una superficie de 300 metros cuadrados y marcará un paso diferente en la expansión de la compañía, ya que será el primero fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La inauguración llegará justo antes de la temporada de verano, cuando la ciudad comienza a recibir a miles de turistas y aumenta el movimiento en sus comercios.

La apertura forma parte de un plan de crecimiento que contempla una inversión total de u$s50 millones y la generación de 1.000 puestos de trabajo durante los próximos cinco años. La meta de la empresa es alcanzar las 100 tiendas en Argentina y extender su presencia a nuevos mercados del país.

El anuncio llega pocos días después de la inauguración de su local en el Abasto Shopping, en la Ciudad de Buenos Aires, que se convirtió en la octava tienda de la marca en el mercado argentino. Ahora, con su desembarco en Mar del Plata, MINISO comienza a avanzar más allá de su zona de operación habitual y pone en marcha una etapa de expansión hacia el interior.

MINISO llegará a Mar del Plata antes de la temporada de verano

La nueva tienda funcionará en el Shopping Los Gallegos y tendrá una superficie de 300 m². Allí se ofrecerán productos de distintas categorías, desde juguetes y accesorios hasta artículos para el hogar. La propuesta estará dirigida tanto a los residentes de Mar del Plata como a quienes visiten la ciudad durante las vacaciones.

La fecha elegida no es un detalle menor. La apertura está prevista para principios de diciembre, en las semanas previas al comienzo de la temporada alta, cuando la llegada de turistas modifica el ritmo de la actividad comercial marplatense. Aunque la compañía todavía no informó el día exacto de inauguración, confirmó que el establecimiento estará listo para sumarse a la oferta comercial de la ciudad durante ese período.

Además, el desembarco marca un cambio en la estrategia territorial de MINISO. Hasta ahora, sus locales argentinos se habían concentrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La llegada a Mar del Plata será el primer paso fuera de esa zona y anticipa una expansión que continuará durante 2027 en otras ciudades.

Carlos Jamardo, gerente de Marketing de MINISO Argentina, explicó que la decisión también responde al interés que manifestaron los habitantes de Mar del Plata desde que la marca comenzó a operar en el país.

"Llegar a Mar del Plata es un paso muy importante para nosotros, porque es la primera vez que salimos del AMBA y lo hacemos en una ciudad con una identidad propia y un enorme movimiento durante todo el año. Desde que abrimos nuestra primera tienda recibimos muchísimos mensajes de ciudadanos de Mar del Plata que querían que MINISO llegara a su ciudad, y esta apertura es la primera respuesta a ese pedido", señaló el ejecutivo.

Jamardo agregó que la intención es que tanto los marplatenses como quienes viajen a la ciudad durante el verano puedan encontrar una experiencia de compra similar a la que ya conocen los clientes de Buenos Aires.

Qué productos venderá la nueva tienda de MINISO

La sucursal reunirá artículos de las principales categorías de la marca. La oferta incluirá peluches, juguetes, cosmética, productos de salud, perfumes, accesorios, moda, librería y papelería, tecnología, hogar y decoración.

También habrá bolsos, mochilas, artículos para viajes y organización, productos deportivos y accesorios para mascotas. De esta manera, quienes recorran el local podrán encontrar desde objetos para el uso diario hasta regalos, artículos decorativos y productos vinculados con sus personajes favoritos.

Entre las propuestas previstas se encuentran los Blind Box, cajas que contienen muñecos cuyo diseño se desconoce hasta el momento de abrir el envase. Se trata de artículos asociados a distintas licencias de propiedad intelectual que suelen comercializarse en colecciones. Parte de su atractivo está, precisamente, en la sorpresa de descubrir qué personaje contiene cada caja.

La tienda también contará con Vinil Toys, muñecos fabricados en vinilo que representan personajes de franquicias internacionales y asiáticas. Ambas líneas tendrán un lugar dentro de la oferta de productos coleccionables de la marca.

A esto se sumará la presencia de licencias oficiales de reconocidas franquicias del entretenimiento. Entre ellas figuran Disney, Snoopy, Hello Kitty, Stitch, Zootopia, Spider-Man, Harry Potter, Star Wars, Naruto y Marvel.

La variedad de personajes permitirá reunir en un mismo espacio productos relacionados con películas, series, historietas y animación. Para quienes buscan regalos o disfrutan de coleccionar objetos de una franquicia determinada, esta categoría será una de las opciones disponibles dentro del establecimiento.

La compañía no detalló qué artículos específicos estarán disponibles desde el día de apertura ni si todas las licencias tendrán la misma representación en el local. La selección dependerá de la oferta comercial definida para la sucursal.

MINISO busca empleados para su nueva tienda en Mar del Plata

Mientras avanza con los preparativos para la inauguración, MINISO ya inició la búsqueda de personal para cubrir distintos puestos en el establecimiento. La convocatoria incluye posiciones gerenciales y promotores de venta.

Las personas interesadas en postularse pueden consultar los requisitos y las oportunidades disponibles en el sitio oficial de la compañía en Argentina, miniso.com.ar. Para acceder a las búsquedas, deben ingresar en la sección "Trabajá con nosotros", ubicada al pie de la página.

Otra alternativa es ingresar directamente al portal de postulaciones de MINISO, donde se publican las vacantes y las condiciones correspondientes a cada puesto.

La contratación para el local marplatense se vincula con el plan de expansión que la empresa anunció para el mercado argentino. La proyección contempla la generación de 1.000 puestos de trabajo durante los próximos cinco años, en paralelo con la apertura de nuevas tiendas y el crecimiento de su operación comercial.

Además, la compañía mantiene canales digitales para comunicar novedades sobre sus productos, sus establecimientos y las próximas aperturas. Se puede seguir su actividad en Instagram, a través de la cuenta @minisoargentinaoficial; en TikTok, mediante @minisoargentina; y en LinkedIn, donde dispone de una página oficial.

La expansión de MINISO continuará en otras ciudades durante 2027

La llegada a Mar del Plata será el punto de partida de una nueva etapa para la marca. De acuerdo con el cronograma anunciado, durante 2027 la compañía prevé desembarcar en las principales ciudades del interior argentino y ampliar su red de establecimientos.

Para ese año, el plan contempla la apertura de entre 15 y 20 tiendas nuevas, con superficies que variarán según las características de cada ubicación. La intención es adaptar los locales a distintos mercados y acercar los productos a consumidores que hoy no cuentan con una sucursal en su ciudad.

El proyecto se integra a la meta de alcanzar los 100 establecimientos en Argentina. Para avanzar hacia ese objetivo, MINISO deberá definir nuevas ubicaciones, acondicionar los espacios comerciales e incorporar trabajadores para cada apertura.

En ese esquema, Mar del Plata tendrá un papel particular: será la primera ciudad fuera del AMBA en recibir un local de la marca. La elección también permitirá que la empresa se incorpore a un mercado con actividad comercial durante todo el año y un aumento de visitantes en los meses de verano.

Por ahora, MINISO no informó las ciudades que recibirán las próximas sucursales ni precisó cuántos de los locales previstos para 2027 tendrán una superficie similar a la de Mar del Plata. Sí confirmó que el plan contempla establecimientos de diferentes dimensiones, de acuerdo con las necesidades de cada mercado.

MINISO también prepara el lanzamiento de su tienda online

La expansión no se limitará a los locales físicos. La compañía también proyecta lanzar su canal de comercio electrónico durante 2027, una iniciativa que permitirá comprar sus productos desde distintos puntos de Argentina.

La plataforma sumará una nueva vía de acceso a la oferta de la marca. Así, quienes no vivan cerca de una tienda podrán consultar sus productos a través de internet, una alternativa que acompañará el crecimiento de la red comercial en el país.

La empresa todavía no comunicó la fecha exacta de lanzamiento ni brindó detalles sobre las modalidades de entrega, los medios de pago o el alcance geográfico del servicio. Esos aspectos se conocerán a medida que avance la preparación del canal digital.

La combinación de nuevas sucursales y comercio electrónico forma parte de la estrategia con la que MINISO busca ampliar su presencia en Argentina. El plan incluye una inversión total de US$ 50 millones, la generación de 1.000 puestos de trabajo en cinco años y el objetivo de llegar a 100 tiendas.

Con la apertura prevista para principios de diciembre en el Shopping Los Gallegos, Mar del Plata será la primera escala de ese crecimiento fuera del AMBA. Luego, durante 2027, la empresa prevé continuar con nuevas inauguraciones y sumar su tienda online para extender el acceso a sus productos a más consumidores del país.