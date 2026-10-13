Pilotos de avión cerraron una paritaria trimestral: de cuánto es la suba

La negociación logró que el sector aéreo obtuviera una suba salarial muy superior al resto y aumenta la presión sobre otras paritarias

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) cerró un acuerdo salarial que marca 16% de aumento para el último trimestre del año. El entendimiento, liderado por Pablo Biró, rompe con la dinámica de ajustes magros que venía predominando en las negociaciones colectivas.

El incremento equivale a un promedio mensual cercano a 5,3% por mes durante los próximos tres meses. Una cifra que contrasta fuertemente con el techo informal de menos de 2% mensual que el Gobierno venía logrando imponer en buena parte del mercado laboral.

El acuerdo de APLA representa un quiebre significativo del cepo salarial que promociona la gestión de Javier Milei, que hasta el momento había conseguido mantener acotadas las pretensiones de la mayoría de los gremios.

El entendimiento aún no fue homologado por el Ministerio de Trabajo, pero ya está vigente entre las partes. Los pilotos volverán a sentarse en la mesa de negociaciones en diciembre para discutir los próximos incrementos.

Cómo se compara con otras paritarias del mercado laboral

La diferencia con otros gremios es notable. Los Camioneros de Hugo Moyano, por caso, vienen de firmar apenas 9,9% en un semestre completo.

Eso implica que el acuerdo trimestral de los pilotos triplica lo conseguido por el sindicato de transporte de cargas en el mismo período. Una brecha que evidencia las asimetrías en el poder de negociación según el sector.

Mientras Camioneros cerró miniaumentos mensuales que rondan el 1,6% promedio, APLA logró imponer incrementos que multiplican por tres esa cifra en un contexto donde el Gobierno buscaba contener las presiones salariales.

La paritaria de APLA también supera holgadamente los acuerdos firmados en sectores como comercio, gastronómicos y construcción, donde los aumentos trimestrales apenas rozaron los dos dígitos en el mejor de los casos.

Qué viene ahora para los pilotos y el resto de los gremios

El acuerdo de Pablo Biró establece que las partes volverán a negociar en diciembre. Allí se definirán los incrementos para el próximo trimestre.

La pregunta que flota en el mercado laboral es si este entendimiento abrirá la puerta a reclamos más agresivos de otros gremios. Hasta ahora, la estrategia oficial había logrado contener las expectativas salariales.

El desafío para el Gobierno será evitar que este acuerdo genere un efecto dominó que obligue a recalibrar los techos paritarios en otros sectores, especialmente en aquellos con mayor capacidad de presión o paralización de actividades.

Los próximos meses mostrarán si la paritaria de APLA fue una excepción sectorial o el inicio de una nueva etapa en las negociaciones colectivas bajo la gestión libertaria.