La escala de casas particulares fijó un aumento del 1,7% para octubre. Cuánto corresponde cobrar por hora y por mes según la modalidad de trabajo

Los trabajadores que realizan tareas de asistencia y cuidado de personas cobrarán en octubre un nuevo aumento. La actualización forma parte del esquema salarial establecido para el personal de casas particulares y contempla diferencias según la categoría y la modalidad de trabajo.

Para quienes se desempeñan en asistencia y cuidado de personas, el piso queda en $4.337,53 por hora con retiro y $4.801,52 sin retiro. En el caso de una jornada mensual completa, los valores mínimos son de $548.429,23 y $605.050, respectivamente.

Cuánto cobra un cuidador de personas por hora y por mes

La categoría de asistencia y cuidado de personas contempla dos modalidades. Por un lado, la más habitual es con retiro. Esto significa que el trabajador no reside en el domicilio donde presta tareas, sino que se retira al terminar su labor, mientras que sin retiro implica que vive allí durante la relación laboral.

En octubre, el valor mínimo es de $4.337,53 por hora con retiro y de $4.801,52 por hora sin retiro. Para quienes cobran por mes, el piso alcanza los $548.429,23 con retiro y los $605.050 sin retiro.

Cómo queda el sueldo para las otras categorías de casas particulares

El aumento de octubre alcanza a todo el personal comprendido en el régimen de casas particulares. Por eso, además de los cuidadores de personas, la nueva escala establece pisos para supervisores, tareas específicas, caseros y tareas generales.

Los valores mínimos por hora quedan de la siguiente manera:

Supervisores: el precio por hora es de $4.923,44 con retiro y $5.339,07 sin retiro

Personal para tareas específicas: $4.695,58 la hora con retiro y $5.093,83 sin retiro

Caseros: el valor por hora es de $ 4.447,12

Tareas generales: el valor por hora es de $4.170,52 con retiro y 44.571,91 sin retiro

En el caso de los salarios mensuales, los pisos establecidos para octubre son de $599.514,52 para supervisores con retiro y $661.702,46 sin retiro. Para tareas específicas, los valores son $560.776,33 y $618.187,89, respectivamente.

Con respecto a las tareas generales, el mínimo es de $498.582,06 con retiro y $548.429,23 sin retiro, mientras que los caseros tienen un único esquema sin retiro de $548.429,23 mensuales.

Qué aumento recibirán los cuidadores de personas en los próximos meses

La actualización de octubre no es la última del año. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció un incremento adicional del 1,6% para noviembre y otro 1,6% para diciembre, calculados sobre los valores correspondientes al mes anterior.

Además, el acuerdo contempla la incorporación progresiva al salario básico de una suma extraordinaria que había sido otorgada en agosto. El monto original fue de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas.

En septiembre se incorporó al básico el 25% de esa suma, en octubre se incorpora otro 50% y en noviembre se suma el 25% restante. De esta manera, el adicional extraordinario queda completamente incorporado al salario básico a partir de noviembre.

Qué otros adicionales pueden aumentar el salario

Los valores de la escala representan pisos básicos y pueden existir conceptos adicionales. Uno de ellos es el adicional por antigüedad, que corresponde al 1% por cada año trabajado y se calcula sobre el salario mensual.

Para este concepto se toma como fecha de inicio el 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo. También existe un adicional por zona desfavorable del 31%, que alcanza a determinadas provincias y localidades de la Patagonia, además de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

De esta forma, el monto final que recibe cada trabajador puede ser mayor a los básicos mencionados.