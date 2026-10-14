Marcela Jiménez es la nueva Directora de Google Workspace para América Latina

Desde su nuevo rol liderará la estrategia para transformar el futuro del trabajo a través de la IA y potenciar el crecimiento de las organizaciones

Google anunció el nombramiento de Marcela Jiménez como nueva Directora de Google Workspace para América Latina. La ejecutiva cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el sector tecnológico, donde ha liderado transformaciones de negocio y equipos de alto rendimiento en toda la región.

"Me siento increíblemente agradecida y entusiasmada de liderar Google Workspace en América Latina en un momento de inflexión para la Inteligencia Artificial y el futuro del trabajo. Hoy estamos viviendo la transición hacia una Era Agéntica, donde la tecnología deja de ser una herramienta pasiva para convertirse en un colaborador activo que ayuda a las personas a enfocarse en lo que verdaderamente importa. Mi objetivo es acompañar a las organizaciones de la región a aprovechar capacidades como Workspace Intelligence para ganar agilidad, potenciar el talento y crear entornos de trabajo más productivos, humanos e inclusivos" expresó Marcela Jiménez.

Perfil de líder

A lo largo de sus más de 20 años de trayectoria, Marcela se ha destacado por construir equipos sólidos con un claro sentido de propósito, orientados al desarrollo del talento y a la creación de entornos inclusivos donde todas las personas tengan la oportunidad de crecer. Apasionada por asumir desafíos complejos y generar un impacto significativo para los clientes, la ejecutiva considera la resiliencia y la empatía como pilares clave en su carrera profesional.

En un contexto donde América Latina encabeza la adopción rentable de la Inteligencia Artificial, la llegada de Marcela fortalece la estrategia regional de la compañía. De acuerdo con el estudio sobre el ROI de la IA de Google Cloud, el 79% de los líderes empresariales en la región confirma resultados positivos en sus negocios, impulsados principalmente por mejoras en la productividad del talento humano (73%).

En este escenario, Google Workspace —que cuenta con más de 4.000 millones de usuarios activos mensuales y 11 millones de clientes corporativos a nivel mundial— busca profundizar su presencia regional ayudando a las empresas a automatizar tareas repetitivas a través de la IA, permitiendo a los usuarios registrar ahorros de tiempo promedio de hasta 105 minutos semanales por colaborador.

Bajo su liderazgo, Google Workspace continuará acompañando a grandes empresas, instituciones públicas y pymes de la región a resolver sus desafíos más complejos, proteger su información en un entorno seguro y acelerar el desarrollo organizacional en la era digital.