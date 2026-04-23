Durante su conferencia Cloud Next 2026, realizada esta semana en la ciudad estadounidense de Las Vegas, Google delineó su visión para el futuro del mundo corporativo. La transición dejó atrás la etapa de los asistentes pasivos para dar paso a la "empresa agéntica", un modelo de negocios basado en sistemas autónomos de inteligencia artificial (IA) con capacidad de razonar, decidir y ejecutar procesos complejos a escala global.

Este cambio de paradigma representa una señal sobre el rumbo de las inversiones y las metodologías de trabajo en el corto plazo. La magnitud del compromiso de la empresa matriz, Alphabet, quedó en evidencia con los anuncios de Sundar Pichai, director general ejecutivo de Google y Alphabet.

Pichai indicó planes de inversión masivos: La compañía prevé elevar su gasto de capital hasta los 185.000 millones de dólares para este año. Esta astronómica inyección de fondos tiene como objetivo principal expandir los centros de datos, multiplicar la capacidad de los servidores y adquirir procesadores especializados para liderar el competitivo mercado de los servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática).

Pichai contextualizó este desembolso multimillonario con la consolidación de la era de la inteligencia artificial agéntica. En esta etapa, los sistemas digitales no se limitan a responder consultas simples. Los nuevos agentes reciben una instrucción general, dividen la tarea en múltiples pasos lógicos, consultan diferentes bases de datos, interactúan con plataformas externas y completan misiones con una mínima supervisión humana. La adopción masiva de esta tecnología requiere una infraestructura colosal y herramientas de software hiper optimizadas.

Una de las sesiones de las conferencias de Google Cloud en Las Vegas.

Nueva era corporativa

El encargado de presentar el portafolio de herramientas fue Thomas Kurian, director general ejecutivo de Google Cloud. En una conferencia de prensa remota, en la que participó iProfesional y previa al encuentro en Las Vegas, y en su discurso de apertura, el directivo remarcó el ritmo vertiginoso de adopción de estas herramientas por parte de las corporaciones globales.

Casi el 75 por ciento de los clientes actuales de Google Cloud emplean productos de inteligencia artificial para potenciar sus operaciones diarias. Además, en los últimos doce meses, 330 clientes procesaron de forma individual más de un billón de tokens, y otros 35 clientes superaron la marca de los 10 billones de tokens. "En lugar de armar una colección de sistemas fragmentados, ofrecemos un stack optimizado verticalmente donde todo se desarrolla en conjunto", detalló Kurian.

Gemini Enterprise Agent Platform: el núcleo de la automatización

El anuncio más resonante fue el lanzamiento de la "Gemini Enterprise Agent Platform", un sistema integral diseñado para construir, gobernar y optimizar ecosistemas de agentes virtuales. Esta plataforma evolucionó a partir de Vertex AI y combina la selección de modelos fundacionales con herramientas de seguridad y orquestación.

La suite proporciona acceso directo a motores de razonamiento avanzados. Entre las opciones disponibles se encuentran Gemini 3.1 Pro (optimizado para flujos de trabajo complejos), Gemini 3.1 Flash Image (denominado Nano Banana 2 para la generación de activos visuales de alta fidelidad), el modelo Lyria 3 para audio profesional y los modelos de la compañía Anthropic, como Claude Opus 4.7.

La propuesta de valor se basa en ampliar el acceso a la creación de agentes. El "Agent Studio" brinda una interfaz de bajo código para que desarrolladores y usuarios de negocios programen asistentes con lenguaje natural. Para mantener el orden en grandes organizaciones, el "Agent Registry" indexa todos los agentes internos y externos.

A su vez, los agentes de larga duración pueden operar de forma ininterrumpida en la nube para ejecutar tareas complejas como conciliaciones financieras o seguimientos de ventas. "Gemini Enterprise permite a cada cliente y empleado construir, usar, implementar y gestionar agentes de IA de última generación", destacó Kurian.

Para gobernar estas interacciones, la empresa presentó herramientas de auditoría. El sistema de identidad asigna una identificación criptográfica única a cada agente para rastrear sus acciones. La función "Agent Anomaly Detection" alerta de manera proactiva sobre comportamientos sospechosos, desvíos lógicos o intentos de acceso no autorizado a datos sensibles. El "Agent Gateway" opera como una torre de control de tráfico aéreo para aplicar políticas en tiempo real y bloquear vulnerabilidades.

Infraestructura de punta: Los chips TPU de octava generación

El despliegue de millones de agentes simultáneos demanda un poder de cómputo fenomenal. La redención de esta promesa tecnológica reside en la innovación del hardware subyacente. La compañía presentó la arquitectura "AI Hypercomputer", un sistema integrado que combina procesadores, almacenamiento y redes de altísima velocidad.

El principal exponente de esta infraestructura es la octava generación de chips Tensor Processor Unit (TPU). Google dividió su oferta en dos variantes especializadas. Por un lado, el TPU 8t se orienta al entrenamiento masivo de modelos. Esta versión escala hasta conectar 9.600 chips con 2 petabytes de memoria compartida, logra triplicar la potencia de la generación anterior y duplica el rendimiento por vatio consumido.

Por otro lado, el chip TPU 8i se especializa en la etapa de inferencia. Con la nueva topología Boardfly, se pueden conectar 1.152 unidades directamente. Este procesador triplica la memoria SRAM interna en comparación con modelos previos para alojar cachés gigantescos, y ofrece un rendimiento económico un 80 por ciento superior. La oferta de cómputo se complementa con la integración de los aceleradores Nvidia Vera Rubin NVL72 y los procesadores propios Axion basados en arquitectura ARM.

Para evitar cuellos de botella en la transmisión de datos, el equipo de infraestructura develó la red Virgo Network. Este tejido conectivo enlaza los supercomputadores con miles de aceleradores para facilitar el entrenamiento distribuido sin demoras. El sistema de almacenamiento "Managed Lustre" también recibió mejoras significativas, y alcanza rendimientos de 10 terabytes por segundo para alimentar a las inteligencias artificiales con datos a velocidades récord.

Gestión inteligente de datos: Agentic Data Cloud

Un agente autónomo carece de utilidad sin acceso a información precisa y actualizada de la empresa. Para solucionar este obstáculo, la conferencia sirvió como marco para presentar la "Agentic Data Cloud". Esta arquitectura moderniza el acceso a la información y deja atrás los archivos estáticos de la última década.

El producto estrella en este segmento es el "Cross-Cloud Lakehouse", un repositorio estandarizado en Apache Iceberg que permite analizar bases de datos ubicadas en los servidores de Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure. Los usuarios consultan su información al instante sin pagar costos astronómicos por la migración de archivos.

El "Knowledge Catalog" organiza el conocimiento de la empresa y construye un mapa contextual dinámico. Los archivos almacenados reciben etiquetas semánticas automáticas antes de interactuar con un agente. En paralelo, el "Deep Research Agent" fusiona habilidades de investigación con herramientas analíticas. Este asistente virtual se conecta a la plataforma BigQuery para responder preguntas complejas de negocios con citas bibliográficas exactas, una tarea que antes exigía semanas de recopilación manual.

Reinventar la productividad: Workspace Intelligence

El impacto de las tecnologías agénticas no se restringe a los cuartos de servidores o los equipos de desarrollo. El empleado promedio también experimentará cambios radicales en su flujo de trabajo a través de las innovaciones en Google Workspace. La nueva capa semántica, bautizada "Workspace Intelligence", rompe los silos de información entre correos, chats y documentos para crear un modelo de conocimiento unificado.

La bandeja de entrada de Gmail suma capacidades de resumen e incorpora respuestas proactivas. La aplicación Google Chat aloja la función "Ask Gemini", una herramienta para sintetizar información de toda la suite ofimática sin necesidad de cambiar de pantalla. El usuario puede solicitar la programación de una reunión o la redacción de un documento inicial con un simple mensaje en el chat corporativo.

La creación de contenido recibe un impulso fenomenal. En Google Docs, el asistente virtual compila información de la web y de carpetas internas para redactar informes con el tono exacto de la marca corporativa. La hoja de cálculo Google Sheets permite transformar bases de datos en cuadros de mando interactivos con comandos de texto simple. Para la aplicación Slides, un constructor automático diseña presentaciones completas con plantillas estandarizadas en cuestión de segundos.