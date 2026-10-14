Las grandes empresas incrementaron los aumentos de sueldo a cuatro instancias en 2026

El 35% de las empresas optaron por acompañar la inflación 2026 con aumentos generales. Los sectores que planean los mayores ajustes salariales

Las grandes empresas en Argentina darán este año entre 29% y 30% de aumento salarial a empleados fuera de convenio y ejecutivos, y la cantidad de subas se estiró de dos o tres planificados a principios de 2026 -con la expectativa de inflación consistentemente a la baja- a cuatro al mes de octubre.

Los datos surgen del Seminario Anual de Compensaciones y Beneficios de la consultora WTW en Argentina, que está teniendo lugar este miércoles por la mañana en el hotel Alvear Icon de la Ciudad de Buenos Aires.

Salarios 2026

Julio Sánchez, Gerente Gestión de Talentos y Compensaciones, y Marcela Angeli, Directora Gestión de Talentos y Compensaciones de WTW, fueron los encargados de presentar el panorama salarial para lo que queda del año, comenzando por un panorama sobre cómo se fueron modificando las prácticas del área en relación a la baja de la inflación en primer lugar, y al alza y la incertidumbre de los últimos meses en segundo lugar.

Por caso, al día de hoy las grandes compañías nacionales y subsidiarias de multinacionales que encuesta WTW en cada una de sus consultas "flash" proyectan dar entre 29% y 30% de aumento salarial a empleados fuera de convenio y ejecutivos. Al mes de octubre, aclaró Angeli, se brindó ya alrededor de un 23% en promedio.

En este sentido, las alzas salariales en este sector del empleo formal privado siguió la inflación oficial: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) relevó que hasta septiembre, los precios y tarifas acumularon 23,6% en el año.

Angeli resaltó cómo en enero las empresas esperaban una inflación más consistentemente a la baja, y muchas planificaron solo 2 o 3 aumentos salariales para 2026; una diferencia significativa respecto de lo que ocurrió en años recientes, en los que hubo incrementos casi todos los meses del año, para perseguir a los precios al consumidor. La consultora también estimaba, en consecuencia, realizar solo cuatro encuestas de beneficios y compensaciones este año.

Pero el panorama cambió: Angeli mencionó que WTW va por su sexta encuesta "flash" en 2026 y muchas de las organizaciones relevadas (23%) agregaron un cuarto aumento salarial para empleados fuera de convenio.

La directiva mencionó también que, pese a esas expectativas iniciales mencionadas, la tendencia se consolidó finalmente en los ajustes generales, para toda la población de la compañía. Allí se consolidaron el 35% de las firmas relevadas en la última encuesta. Luego, aparecen en menor medida los esquemas mixtos, con los cuales se brinda un aumento general para cubrir la inflación, y además un porcentaje distinto a cada uno por desempeño y por posicionamiento de mercado.

Sectores con mayores aumentos de sueldo 2026

La industria de seguros, comunicaciones y petróleo serán las que den este año los mayores aumentos de sueldo en 2026, según los datos que dio a conocer WTW este miércoles por la mañana.

Aseguradoras: dieron 30% hasta octubre y proyectan 30,9% en el año

dieron 30% hasta octubre y proyectan 30,9% en el año Comunicaciones y entretenimiento: dieron 27% hasta octubre y proyectan 30,5% en el año

dieron 27% hasta octubre y proyectan 30,5% en el año Petroleras : dieron 22% hasta octubre y proyectan 30,4% en el año

: dieron 22% hasta octubre y proyectan 30,4% en el año Turismo y hotelería : dieron 19% hasta octubre y proyectan 30,1% en el año

: dieron 19% hasta octubre y proyectan 30,1% en el año Bancos y entidades financieras : dieron 25% hasta octubre y proyectan 30% en el año

: dieron 25% hasta octubre y proyectan 30% en el año Industriales : dieron 23% hasta octubre y proyectan 30% en el año

: dieron 23% hasta octubre y proyectan 30% en el año Servicios Profesionales : dieron 23% hasta octubre y proyectan 30% en el año

: dieron 23% hasta octubre y proyectan 30% en el año Energía : dieron 26% hasta octubre y proyectan 29,9% en el año

: dieron 26% hasta octubre y proyectan 29,9% en el año Consumo : dieron 24% hasta octubre y proyectan 29,9% en el año

: dieron 24% hasta octubre y proyectan 29,9% en el año Hierro, Aluminio, Minería y Metalurgia: dieron 27% hasta octubre y proyectan 29,9% en el año

Aumentos por mérito y pago en dólares

Sánchez mencionó que el concepto de mérito, en lugar de prácticamente desaparecer -como ocurrió en Argentina en años anteriores con inflación desbocada- siguió plenamente vigente. Se brindará como mínimo un 5% extra por desempeño y un 19% anual como máximo, siempre en promedio.

"A medida que acelera la inflación, el concepto de mérito va tomando otro alcance. Era de 23% de las empresas el año pasado y ahora llega al 60%. En años de inflación más alta, llegó al 85%. Pero hoy las empresas lo trabajan de manera mucho más diferencial", afirmó Sánchez. Marzo, abril y octubre aparecen como los meses clave para este concepto.

El Gerente de Gestión de Talentos y Compensaciones mencionó también que las grandes firmas encuestadas están brindando un 10% en promedio de aumento por promoción (ascenso), cuando antes era entre 15% y 20%. "Hoy el 20% se reserva para los casos de mandos medios o superior. Y se acumula el aumento con el ajuste general, en el 70% de los casos. No se esperan prácticas diferenciales para 2027", sentenció Sánchez.

A diferencia del pago por mérito o desempeño, lo que sí casi desapareció como práctica es el pago en especia o moneda extranjera, pese a que a partir de este año la Reforma Laboral ajustó la legislación a esta tendencia que ya se daba en el mercado argentino en épocas en las que el pago en dólares o dolarizado representaba una ventaja diferencial a la hora de atraer o retener el talento.

Este año, la encuesta de WTW indicó que el pago en dólares del salario permanece en 5% de las empresas, y esos empleados tendrán un aumento del 6,5% de promedio este año y del 5% de mediana. El auge de esta modalidad, dijo Sánchez, fue en 2021 y 2022, en medio de la pandemia y con el sector de tecnología a la cabeza. "Ahora quedan algunas empresas grandes que lo mantienen en algunos casos puntuales, como el del gerente general, y como remanente en el pago del bono, pero no en el salarios base", aclaró Angeli.

"Hoy nos quedan menos de 20% que hacen un mix entre peso y dólar, cuando antes era un 60% de la muestra. Pero incluso quienes iniciaron esa práctica, que fueron las industrias de tecnología y fintech, lo tomaronn como medida transitoria. Esto muestra lo rápido que el mercado reaccionó a la baja de competitividad de esa práctica", mencionaron los ejecutivos de WTW.