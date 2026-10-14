La inflación oficial de septiembre cerró en 1,9% intermensual, pero varios gremios lograron aumentos de sueldo superiores a ello

Este mes comienzan a asomar los acuerdos paritarios para el último trimestre de 2026. Los sindicatos que negociaron alzas superiores al 2% mensual para los sueldos de octubre lograron superar el leve aumento de la inflación que registró el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El martes el organismo dio a conocer el nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC), que registró un alza mensual de 1,9% en septiembre de 2026 y acumuló en el año una variación de 23,6% y superó el 33% en 12 meses.

Los precios del IPC Núcleo (1,7%) tuvieron subas vinculadas a Comidas fuera del hogar y Productos farmacéuticos. Los principales aumentos en los precios Estacionales (2,9%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,3%) en Gas, Electricidad y Gastos de prepagas. La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por Educación (3,0%).

Gremios con mejores aumentos para octubre

Si bien se siguen cerrando paritarias que impactan en los ingresos devengados por septiembre, los siguientes son los que obtuvieron alzas superiores a 2% mensual.

Pilotos

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) cerró un acuerdo salarial que marca 16% de aumento para el último trimestre del año. El incremento equivale a un promedio mensual cercano a 5,3% por mes durante los próximos tres meses.

Trabajadores de seguros

Meses atrás, el Sindicato del Seguro cerró acuerdos paritarios para varias de las ramas centrales de la actividad, superando el avance de la inflación. En el rubro Generales y ART queda pendiente por cobrar un 5% de incremento en octubre, mientras que para la rama de Vida y Retiro la suba alcanzará el 4,5% en el mes.

Trabajadores de cadenas de comidas rápidas

La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó para la rama Servicios Rápidos (CCT 329/2000) un esquema de pagos del cual queda por abonar una asignación no remunerativa del 7,4% para todas las categorías con los sueldos de octubre. En noviembre se consolidan las subas en una nueva escala de salarios básicos.

Las asignaciones no remunerativas en el cuatrimestre mencionado pagan aportes y contribuciones, además de computar para el cálculo de vacaciones, horas extra y otros beneficios.

Textiles

El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) alcanzó acuerdos con las cámaras empresarias del sector para establecer nuevas escalas salariales para trabajadores comprendidos en los CCT 808/24 y 501/07.

En el primer caso, tendrán vigencia del 1° de julio hasta el 31 de diciembre de 2026. El incremento acumulado sobre los básicos llega al 10% en diciembre, acompañado por una suma no remunerativa equivalente al mismo porcentaje. De ese esquema queda pendiente:

Octubre : 6% al básico + 6% no remunerativo.

: 6% al básico + 6% no remunerativo. Noviembre: 8% al básico + 8% no remunerativo.

8% al básico + 8% no remunerativo. Diciembre: 10% al básico + 10% no remunerativo.

El acuerdo establece una asignación no remunerativa con montos mensuales específicos: $305.280 en octubre, $311.040 en noviembre y $316.800 en diciembre.

En el caso del CCT 501/07, el acuerdo marca el paso hasta noviembre 2026 y resta lo siguiente:

Octubre : 2,5% sobre los básicos vigentes al 30 de septiembre, más una suma no remunerativa equivalente al 5,5% del básico de octubre.

: 2,5% sobre los básicos vigentes al 30 de septiembre, más una suma no remunerativa equivalente al 5,5% del básico de octubre. Noviembre: 2,5% sobre los básicos vigentes al 31 de octubre, más una suma no remunerativa equivalente al 3,7% del básico de noviembre.

Las sumas no remunerativas de cada etapa se incorporan al salario básico en la etapa siguiente.

Telefónicos

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) firmó un nuevo acuerdo salarial para empleados de Movistar, Claro y Personal, que implica en octubre un aumento del 2,1% de la escala salarial.

Salarios atados a la inflación

Hay gremios que no apuntan ya a obtener aumentos de salario real, sino que negocian con las cámaras empresarias que los incrementos sigan el Índice de Precios al Consumidor oficial, de manera de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Uno de esos casos es es el de los trabajadores de la industria química. La Federación de Sindicatos Químicos y Petroquímicos de la República Argentina (FESTIQyPRA) ató los futuros aumentos salariales del Convenio Colectivo deTrabajo (CCT) 564/09 a la evolución de la inflación oficial hasta abril 2027.

En diciembre cobrarán con una suba que contemple el IPC acumulado entre agosto y noviembre del corriente. Y en los haberes de abril 2027 se reflejará la inflación acumulada entre diciembre 2026 y marzo próximo. Los aumentos aplican sobre los salarios básicos, adicionales por convenio, la sumafija solidaria de $628.001 como base, y demás conceptos.

El mismo mecanismo viene aplicando la asociación La Bancaria desde fines de 2024: automáticamente se anuncian las alzas salariales en función del IPC del mes anterior, e impacta no solo en los salarios sino también en el bono por el Día del Bancario, que se paga en noviembre.