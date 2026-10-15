Las grandes empresas estimaron una inflación anual de entre 20% y 22% el año que viene. Los sectores que tendrán los mejores aumentos de sueldo

Las empresas automotrices y las de minería y energía son las que siguen mejor posicionadas en el mercado local en cuanto a niveles de remuneración, según surgió de la última encuesta de la consultora WTW en la Argentina, que se dio a conocer en el Seminario Anual de Compensaciones y Beneficios en el hotel Alvear Icon de la Ciudad de Buenos Aires.

El relevamiento analizó lo que ocurre en esta área en 553 empresas grandes nacionales y filiales de multinacionales, e incluyó 215.000 casos y 2.700 puestos de trabajo. Concluyó que las industrias que son líderes por sus remuneraciones siguen siendo "buenas pagadoras" auque en el último año se haya "achatado" hacia el nivel de la industria en general. Energìa sigue siendo la que se despega por la positiva respecto de las compensaciones, mencionó durante el evento Marcela Angeli, Directora Gestión de Talentos y Compensaciones de WTW.

"La brecha salarial entre profesionales y ejecutivos se redujo un poco entre 2020 y 2026, pero no está marcado el solapamiento a los niveles de 2008 o 2010", añadió Julio Sánchez, Gerente Gestión de Talentos y Compensaciones de la mencionada consultora.

El relevamiento además mostró, al comparar los aumentos salariales de las principales actividades con el Índice de Precios al Consumidor (junio 2025 a junio 2026) que solo el sector de tecnología logró un crecimiento del salario real de 0,1 por ciento.

Salarios 2027: sectores con mejores aumentos

Para 2027, las empresas estimaron una inflación que se ubicará entre 20% y 23% anual, y en base a ello el promedio de aumento salarial planificado es de 22,8% de promedio. El percentil 25 dará solo 20 puntos y el 75 se estiraría hasta 25%. El dato surge del relevamiento del 56% de las compañías que ya están trabajando su presupuesto salarial para el año próximo.

El 38% de las organizaciones dará dos ajustes al año y otro 38% se inclinó por tres, al tiempo que 16% dará hasta 4 aumentos en 2027. Se brindaría un 10,3% en el primer trimestre del año, un 12% en el primer semestre, y el restante porcentaje en el segundo, puntualizaron los ejecutivos de WTW.

En ese marco, servicios profesionales, consumo, industria química y alta tecnología fueron los sectores que se destacaron por los incrementos salariales planificados para el año próximo:

Servicios profesionales: 24% anual

Consumo: 23%

Industria Química / Pinturas /Plásticos: 23%

Alta Tecnología (hardware, software, telecomunicaciones) 23%

Hierro, Aluminio, Minería: 23%

Agropecuario / Agroindustrial: 22%

Automotriz: 22%

Ciencias de la salud humana y animal: 22%

Industrial: 22%

Servicios: 22%

Bancos y Entidades Financieras: 21%

Energía: 20%

A la vez, la consultora inquirió sobre la posibilidad de que las compañías entreguen unos puntos extra de aumento en 2027 por el poder adquisitivo perdido contra la inflación en 2026 ("catch up"), pero solo un 8% ya decidió hacerlo y 34% lo tiene bajo análisis. La mayoría (58%) dijo que no lo hará. Quienes si brindarán este plus, darán entre 4 y 6 puntos más (6,3% en promedio) por este concepto en los primeros meses del año que viene.

Mitos y realidades de las compensaciones salariales

Durante el evento en el Alvear Icon, Angeli y Sánchez retomaron la dinámica propia de WTW de dar a conocer lo que los datos confirman o refutan sobre las premisas más recurrentes del área de Recursos Humanos.

Por caso, en la comparación salarial regional, Uruguay se mantiene como el que paga los mejores salarios, pero la Argentina ya no está en el fondo de la tabla de competitividad respecto de otros países de la región. "Brasil es menos competitivo a nivel de profesionales, y en mandos medios y profesionales comenzamos a emparejarnos", dijeron.

A la vez, revelaron que solo 14% de las grandes empresas en el país hacen algún reconocimiento de pago por "skills" o habilidades, y otro 16% lo tiene bajo análisis. "Encontramos empresas de tecnología y algunas ligadas a ciencias de la salud que lo hacen. Pero no hacen un pago adicional por este concepto sino que en general tienden a administrar a las personas con habilidades "core" para el negocio en el tope de la banda. Las compañìas que si tienen una estructura salarial diferenciada o hacen un pago adicional, pagan entre 12 y 16 puntos extra", agregó Angeli.

Por otra parte, la consultora encontró que hubo un "corrimiento" hacia la presencialidad, siempre dentro del modelo mixto. "Las compañías que antes tenían un solo día de presencialidad hoy están en dos por semana, las que tenían dos pasaron a tres, y por lo general tres" es el estándar, según comentó la directiva de WTW.

El encuentro sirvió también para medir el pulso entre los presentes -sobre todo responsables de personal de las principales compañìas del país- sobre cuáles serán las prioridades de la agenda 2027 de Recursos Humanos. Por lejos, los participantes pusieron en el primer lugar seguir monitoreando el avance de la inflación y los presupuestos salariales; además de la implementación de los Fondos FAL, que permitirán redirigir aportes laborales al pago de indemnizaciones.

Luego de ello, aparecieron la competitividad de acuerdo al mercado, la transformación de la organización a la era de la Inteligencia Artificial, y el reeskiling de las personas en consecuencia, junto con el desarrollo de carrera y la retención de talento clave. "Lo que estamos viendo es que las compañías se inclinan más por hacer una mejora en las habilidades de su gente para transitar esta etapa que a contratar", mencionó Angeli. Por último, los participantes ubicaron en la agenda al acompañamiento de los líderes en esta etapa en la que la IA redefine los negocios por completo.