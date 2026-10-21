El seguro por desempleo creció casi 30% en 2026 y ya alcanza a más de 127.000 personas

Entre enero y septiembre, 145.004 trabajadores comenzaron a cobrar la prestación. La industria, el comercio y la construcción concentraron las altas

La cantidad de trabajadores registrados que comenzó a cobrar el seguro por desempleo aumentó 29,4% entre enero y septiembre de 2026, según datos oficiales de la Seguridad Social.

En los primeros nueve meses del año se registraron 145.004 altas en la Prestación por Desempleo, frente a las 112.056 contabilizadas durante el mismo período de 2025.

La industria concentró la mayor cantidad de nuevos beneficiarios, con 35.922 casos. Le siguieron el comercio, con 32.928, y la construcción, con 21.663. En conjunto, estas tres actividades sumaron 90.513 altas, equivalentes al 62,4% del total registrado durante los primeros nueve meses del año.

En septiembre cobraron el seguro por desempleo más de 127.000 personas

Al contabilizar las altas y descontar las bajas por reincorporación laboral o por agotamiento del beneficio, 127.613 personas cobraron la prestación durante septiembre.

Con respecto al haber promedio mensual, este se ubicó en $325.368, frente a los $274.324 de septiembre de 2025. La suba interanual fue del 18,6%, por debajo de la inflación del 33,4% registrada durante el mismo período. En términos reales, la prestación promedio perdió alrededor del 11% de su poder adquisitivo.

La distribución por género mostró que 86.288 beneficiarios eran varones y 41.325, mujeres. La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de receptores, con 54.936 personas. Luego se ubicaron Santa Fe, con 9.698; Córdoba, con 9.658; y la Ciudad de Buenos Aires, con 9.029.

Cuánto dura el seguro por desempleo y quiénes pueden cobrarlo

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia que pierden su empleo bajo determinadas condiciones legales, como un despido sin justa causa o la finalización de un contrato. Para acceder al régimen general de la Ley de Empleo, se tiene que acreditar un mínimo de seis meses de aportes al Fondo Nacional de Empleo durante los tres años anteriores al cese laboral.

La duración depende de los aportes acumulados: puede extenderse entre dos y doce meses. Para las personas de 45 años o más, el período se amplía automáticamente por seis meses adicionales. El trámite se realiza ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con la documentación que acredita la finalización de la relación laboral.

El monto se calcula inicialmente sobre el 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los seis meses anteriores al despido. Sin embargo, el pago tiene un piso equivalente al 50% y un tope del 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente, por lo que el importe final no necesariamente coincide con ese porcentaje del sueldo anterior.

La prestación también contempla cobertura de salud, asignaciones familiares cuando corresponden y el cómputo del período de cobro para la jubilación. Además, la normativa establece una reducción del monto a partir del quinto mes: entre el quinto y el octavo se cobra el 85% del importe de los primeros cuatro meses, mientras que entre el noveno y el duodécimo se percibe el 70%.

Cómo solicitar el seguro por desempleo paso a paso

El trámite se lleva a cabo ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y es gratuito. Según la cartilla del organismo, el trabajador cuenta con 90 días posteriores desde la finalización de la relación laboral para presentar la solicitud.

En el caso de superar ese plazo, se descuenta un día de prestación por cada día hábil de demora. Para iniciar el trámite, hay que seguir los siguientes pasos:

Reunir la documentación: se necesita el DNI y un documento que acredite la desvinculación laboral. Según el caso, puede ser el telegrama de despido, la carta documento, una nota de despido con la firma del empleador certificada o el contrato finalizado

Elegir el canal de atención: la solicitud puede iniciarse por Atención Virtual de ANSES o de manera presencial. Para esta última opción, se puede consultar la disponibilidad de turnos en el sitio del organismo

Presentar la solicitud. Si se hace por internet, hay que adjuntar una copia del frente y el dorso del DNI y la documentación que acredite el cese laboral. ANSES puede pedir información adicional para verificar que se cumplan los requisitos

ANSES evaluará la documentación y determinará si corresponde otorgar la prestación. Por eso, conviene conservar los comprobantes presentados y revisar las notificaciones del organismo por si solicita información adicional.