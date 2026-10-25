Expo Empleo BA reunirá a más de 100 empresas con búsquedas laborales activas

La feria se realizará el 28 de octubre con más de 100 empresas. Cómo inscribirse, a quiénes está dirigida y qué herramientas habrá para mejorar el CV

La Ciudad de Buenos Aires realizará una nueva edición de Expo Empleo BA – Conectados, un evento que reunirá a más de 100 empresas con personas que buscan trabajo y estudiantes de los últimos años de la secundaria.

El encuentro ofrecerá más de 2.500 oportunidades laborales, entrevistas con equipos de Recursos Humanos y actividades para mejorar las posibilidades de conseguir empleo. La actividad se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre, de 10 a 18, en el Pabellón Ocre de La Rural.

La entrada es gratuita, pero requiere de acreditación previa. Según informó la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña, quienes se inscriban recibirán por correo electrónico un código QR para ingresar al predio.

Cómo inscribirse a Expo Empleo BA y acceder a las búsquedas laborales

La feria reunirá a empresas de sectores como salud, logística, gastronomía, tecnología, comercio y servicios. La convocatoria está dirigida a personas que buscan incorporarse al mercado laboral y a estudiantes que cursan los últimos años de la escuela secundaria.

Quienes logren cumplir con los requisitos exigidos por las empresas, recibirán una citación por email para tener una entrevista cara a cara con los equipos de Recursos Humanos presentes en el pabellón de cada compañía.

"Desde el gobierno de la ciudad trabajamos para que el empleo sea una herramienta real de crecimiento y autonomía. Esta Expo permite que miles de personas tengan contacto directo con empresas que están buscando talento y, al mismo tiempo, accedan a herramientas que mejoran sus posibilidades de inserción labora", aseguró Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, hizo énfasis en la necesidad de adaptar a los trabajadores a la demanda que tienen las empresas.

"Queremos que cada persona que participe de la Expo se lleve una oportunidad concreta. Una postulación, contactos con las empresas, una herramienta nueva o una orientación que le permita mejorar su búsqueda laboral. El desafío no es solamente acercar ofertas de trabajo, sino también preparar a las personas para un mercado laboral que cambia permanentemente. Por eso sumamos capacitaciones sobre entrevistas, armado de CV, inteligencia artificial, habilidades blandas y nuevas herramientas para la búsqueda de empleo", enfatizó.

Según información oficial, en las siete ediciones que se llevaron a cabo, más de 10.600 vecinos asistieron a estas instancias, se dispusieron 2.860 vacantes y se concretaron más de 1.500 contrataciones.

Qué actividades habrá en Expo Empleo BA

Además de recorrer los stands de las empresas y acceder a entrevistas laborales, los asistentes podrán participar de talleres sobre inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo, armado de CV, filtros automatizados de currículums (ATS), oratoria y optimización del perfil profesional en LinkedIn.

La propuesta busca brindar herramientas concretas para mejorar las postulaciones y afrontar los procesos de selección. La jornada también contará con la participación de organizaciones especializadas en formación e inserción laboral, como la Fundación Empujar, la Fundación Cimientos, el Servicio de Empleo AMIA y la Fundación Pescar.

A su vez, habrá espacios de asesoramiento sobre programas públicos de empleo, capacitación e iniciativas de inclusión laboral para personas con discapacidad y personas mayores, en el marco de la denominada economía plateada.

Para facilitar la participación, el predio dispondrá de espacios de calma adaptados para personas con sensibilidad sensorial y un área de cuidado infantil para quienes concurran con sus hijos.