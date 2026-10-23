Licencias parentales modernas: los países que ya ofrecen más días a padres

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Las licencias parentales o familiares fueron el único tema "caliente" de la agenda de Recursos Humanos en Argentina que quedó fuera de la reforma laboral de 2026. El Gobierno de La Libertad Avanza ya había modificado la normativa para que las embarazadas pudieran seguir prestando servicios a su empleador legalmente hasta 10 días antes de la fecha de alumbramiento, si lo desean. Pero ninguno de los proyectos de ley para extender los permisos por nacimiento de un nuevo hijo o hija que estaban en danza en el Congreso de la Nación fue incorporado a la nueva ley.

En ese sentido, la Argentina y los mercados sudamericanos en general no están a la vanguardia en lo que a licencias familiares se refiere. Pero si superan a países como Estados Unidos, Surinam y Papúa Nueva Guinea, que no garantizan por ley una licencia de maternidad remunerada a nivel federal.

Países con mejores licencias por maternidad y paternidad

De acuerdo al informe 2026 de la plataforma de gestión global de nómina, Deel, sobre licencias familiares, Bulgaria, Albania, Australia, Reino Unido, son los países que ofrecen más días de licencia a quienes se convierten en padres o madres.

Albania: las colaboradoras que llevan 12 meses consecutivos trabajando en la empresa tienen derecho a hasta un año de licencia de maternidad remunerada . Después de 63 días, esta puede permanecer en periodo de licencia o regresar al trabajo. Las colaboradoras que esperan más de un hijo tienen derecho a 390 días de licencia de maternidad. El pago de los primeros seis meses de licencia parental es el 80% del salario mensual promedio del año anterior, y el de los siguientes seis meses es el 50% de su salario mensual promedio. Pero a la vez, Albania no tiene licencia por paternidad. Allí los colaboradores de cualquier género con hijos dependientes tienen derecho hasta 12 días de licencia remunerada para cuidar a un niño o niña. Aquellos con menores de tres años tienen derecho a 3 días adicionales. Los colaboradores pueden tomar 30 días adicionales de licencia no remunerada por año para cuidarlo.

. Después de 63 días, esta puede permanecer en periodo de licencia o regresar al trabajo. Las colaboradoras que esperan más de un hijo tienen derecho a 390 días de licencia de maternidad. El pago de los primeros seis meses de licencia parental es el 80% del salario mensual promedio del año anterior, y el de los siguientes seis meses es el 50% de su salario mensual promedio. Pero a la vez, Albania no tiene licencia por paternidad. Allí los colaboradores de cualquier género con hijos dependientes tienen derecho hasta Aquellos con menores de tres años tienen derecho a 3 días adicionales. Los colaboradores pueden tomar 30 días adicionales de licencia no remunerada por año para cuidarlo. Australia : Los padres que dan a luz tienen derecho a 12 meses de licencia cuando cumplen un año trabajando en la empresa. Algunos empleadores ofrecen licencia de maternidad remunerada. Además, los colaboradores pueden aplicar al esquema del Gobierno Federal, que incluye el pago de 18 semanas de licencia. Los padres que no dan a luz tienen derecho a 5 días de licencia no remunerada en el momento del parto, y también pueden solicitar al régimen del Gobierno Federal una licencia adicional. En Australia, la licencia parental cubre la licencia por adopción, que es por 12 meses pero no remunerada. Y los colaboradores que toman una licencia parental para cuidar a un niño adoptado, también tienen derecho a 2 días de licencia no remunerada previa a la adopción para asistir a las entrevistas o exámenes pertinentes.

: Los padres que cuando cumplen un año trabajando en la empresa. Algunos empleadores ofrecen licencia de maternidad remunerada. Además, los colaboradores pueden aplicar al esquema del Gobierno Federal, que incluye el Los padres que no dan a luz tienen derecho a 5 días de licencia no remunerada en el momento del parto, y también pueden solicitar al régimen del Gobierno Federal una licencia adicional. Y los colaboradores que toman una licencia parental para cuidar a un niño adoptado, también tienen derecho a 2 días de licencia no remunerada previa a la adopción para asistir a las entrevistas o exámenes pertinentes. Bulgaria: Las colaboradoras embarazadas que han trabajado 12 meses tienen derecho a 410 días de licencia remunerada a repartir en los primeros dos años del niño o niña. Recibe una compensación de acuerdo a la edad del niño, iniciando en 90% de su salario. Los padres que no dieron a luz tienen 15 días de licencia de paternidad remunerada con el 90% de su salario, extensible a 6 meses adicionales sin pago. En tanto que los padres adoptivos tienen derecho a 365 días de licencia por la adopción de un niño de hasta cinco años de edad, con pago del equivalente al 90% de sus ingresos mensuales brutos medios. Si no hace uso de la licencia y vuelve a trabajar full time, tiene derecho a recibir una compensación económica del 50% por el periodo de licencia.

Las colaboradoras embarazadas que han trabajado 12 meses tienen derecho a a repartir en los primeros dos años del niño o niña. Recibe una compensación de acuerdo a la edad del niño, iniciando en 90% de su salario. Los padres que no dieron a luz tienen 15 días de licencia de paternidad remunerada con el 90% de su salario, extensible a 6 meses adicionales sin pago. En tanto que los padres adoptivos tienen derecho a 365 días de licencia por la adopción de un niño de hasta cinco años de edad, con pago del equivalente al 90% de sus ingresos mensuales brutos medios. Si no hace uso de la licencia y vuelve a trabajar full time, tiene derecho a recibir una compensación económica del 50% por el periodo de licencia. Bosnia y Herzegovina : Entre 42 días y hasta un año por licencia de maternidad. Cobran durante ese tiempo entre el 50% y el 100% de su salario, dependiendo de la región. Por otra parte, los colaboradores que no dan a luz tienen derecho a cualquier licencia de maternidad restante después de las primeras seis semanas de maternidad tomadas desde el nacimiento. Reciben el mismo salario que la madre durante este periodo. Y también uno de los progenitores tiene la libertad de ejercer la licencia de maternidad o paternidad en situaciones de adopción u hogar de tránsito.

: Entre 42 días y hasta un año por licencia de maternidad. Cobran durante ese tiempo entre el 50% y el 100% de su salario, dependiendo de la región. Por otra parte, los colaboradores que no dan a luz tienen derecho a cualquier licencia de maternidad restante después de las primeras seis semanas de maternidad tomadas desde el nacimiento. Reciben el mismo salario que la madre durante este periodo. Y también uno de los progenitores tiene la libertad de ejercer la licencia de maternidad o paternidad en situaciones de adopción u hogar de tránsito. Kosovo: Hasta 12 meses de licencia por maternidad, con el 70% del salario, pagado durante 6 meses por el empleador y por el Estado el tiempo restante. Padres que no dan a luz tienen derecho a tres días de licencia remunerada después del nacimiento y dos semanas hasta que el niño o niña cumpla tres años, igual que en casos de adopción.

Hasta 12 meses de licencia por maternidad, con el 70% del salario, pagado durante 6 meses por el empleador y por el Estado el tiempo restante. Padres que no dan a luz tienen derecho a tres días de licencia remunerada después del nacimiento y dos semanas hasta que el niño o niña cumpla tres años, igual que en casos de adopción. Serbia : hasta un año de licencia por maternidad, con una remuneración correspondiente a su salario promedio, y cinco días de licencia para padres que no dan a luz, consecutivos al alumbramiento y sin remuneración salvo en circunstancias excepcionales. Pero quienes adopten a un menor de cinco años, tienen derecho a 8 meses de licencia. En caso de adoptar un bebe antes de que cumpla tres meses, los padres adoptivos tienen derecho a una licencia más larga para ocuparse de este hasta que cumpla 11 meses.

: hasta un año de licencia por maternidad, con una remuneración correspondiente a su salario promedio, y cinco días de licencia para padres que no dan a luz, consecutivos al alumbramiento y sin remuneración salvo en circunstancias excepcionales. Pero quienes adopten a un menor de cinco años, tienen derecho a 8 meses de licencia. En caso de adoptar un bebe antes de que cumpla tres meses, los padres adoptivos tienen derecho a una licencia más larga para ocuparse de este hasta que cumpla 11 meses. Reino Unido: 52 semanas de licencia remunerada con el 90% del salario las primeras 6, un pago de £157,97 por semana las siguientes 33, y sin remuneración las últimas 13 semanas. Dos semanas de licencia de paternidad remunerada y deben ser tomadas en un periodo continuo . Además, los padres tienen derecho a 50 semanas de licencia parental compartida (SPL). Ambos padres pueden decidir cómo distribuir los días libres y cualquiera de ellos puede tomarlos. Asimismo, los colaboradores pueden tomar hasta 52 semanas de licencia por adopción legal.

Licencias familiares en la Argentina: qué cambió con el gobierno de Milei

La licencia por paternidad legal en la Argentina sigue siendo de tan solo dos días consecutivos al alumbramiento. Por otra parte, la licencia por maternidad sigue siendo de 90 días corridos, por el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.774). Son días pagos, mientras que la mujer puede elegir la extensión de su licencia por 90 días más, pero sin goce de sueldo.

Los beneficios, por supuesto, son para trabajadores debidamente registrados. Quienes se desempeñan de manera informal no tienen garantizadas ni las licencias familiares ni ningún otro derecho laboral.

La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo de Javier Milei no modificó estas licencias, pero si lo hizo el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del 29 de diciembre de 2023 (DNU 70/2023), cuand se redujo el mínimo de días de licencia obligatorios previos al parto de 30 a solo 10, siempre que así lo desee la empleada embarazada, para utilizar la mayor parte de su permiso una vez que el bebé nazca.

El DNU en su artículo 78 indica que se sustituye el artículo 177 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) -o Ley de Contrato de Trabajo- y sus modificatorias, por el siguiente texto: "Queda prohibido el trabajo del personal femenino o persona gestante durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin embargo, la persona interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a diez (10) días; el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto".

Los proyectos de ley sobre licencias familiares incorporan no solo los casos de nacimiento sino también licencias por adopción, incluso en hogares monoparentales o de parejas del mismo sexo. Se contemplan también en varios de estos proyectos los casos con enfermedades crónicas o prolongadas, tanto del bebé como de la trabajadora.