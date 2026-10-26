Cuánto gana una empleada doméstica en relación de dependencia por mes en noviembre

En noviembre rige una suba del 1,6%. La escala oficial detalla los mínimos por categoría, modalidad y hora, además de los adicionales

Los salarios del personal de casas particulares vuelven a actualizarse en noviembre de 2026. La nueva escala establece un incremento del 1,6% y completa la incorporación al sueldo básico de la suma extraordinaria que se pagó en agosto. Los montos mínimos varían según las tareas, la modalidad de contratación y la cantidad de horas trabajadas.

Cuánto cobra una empleada doméstica por mes en noviembre de 2026

Los salarios mensuales de referencia corresponden a una jornada de 48 horas semanales. La escala diferencia cinco categorías y contempla dos modalidades: con retiro, cuando la trabajadora se retira del domicilio al terminar su jornada, y sin retiro, cuando reside en el lugar de trabajo.

Supervisión: $614.186,76 con retiro y $677.369,70 sin retiro

Tareas específicas: $574.828,75 con retiro y $633.158,89 sin retiro

Caseros: $562.284,09

Asistencia y cuidado de personas: $562.284,09 con retiro y $619.810,80 sin retiro

Tareas generales: $511.639,37 con retiro y $562.284,09 sin retiro

La categoría de tareas generales comprende actividades habituales del hogar, como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas. Las tareas específicas incluyen labores que requieren una idoneidad particular, mientras que la categoría de supervisión corresponde a quienes coordinan y controlan el trabajo de dos o más personas.

Cuánto se paga por hora según la categoría

Para quienes cobran por hora, los mínimos de noviembre también dependen de la tarea y de la modalidad de contratación. Estos valores sirven como referencia para calcular el salario cuando la jornada no alcanza las 48 horas semanales.

Supervisión: $4.923,44 con retiro y $5.339,08 sin retiro

Tareas específicas: $4.695,59 con retiro y $5.093,82 sin retiro

Caseros: $4.447,11

Asistencia y cuidado de personas: $4.447,11 con retiro y $4.918,66 sin retiro

Tareas generales: $4.170,52 con retiro y $4.447,11 sin retiro

Cómo calcular el sueldo si trabaja menos de 48 horas por semana

El cálculo depende de la cantidad de horas semanales. Para jornadas inferiores a 24 horas semanales, se toma el valor por hora de la categoría correspondiente y se multiplica por las horas trabajadas.

Para jornadas superiores a 24 e inferiores a 48 horas semanales, se aplica una proporción sobre el salario mensual de la escala. Por ejemplo, una trabajadora de tareas generales con retiro que cumple 20 horas semanales se calcula su remuneración a partir del valor por hora de $4.170,52.

Si trabaja 10 horas por semana, el cálculo toma ese mismo valor y lo multiplica por las horas efectivamente trabajadas. En todos los casos, se debe verificar la categoría y las condiciones concretas de contratación.

Qué adicionales puede cobrar una empleada doméstica

Además del salario básico, pueden corresponder otros conceptos según la antigüedad, la ubicación del trabajo y la jornada realizada. El adicional por antigüedad equivale al 1% por cada año trabajado y se calcula desde el 1 de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo.

Por otra parte, existe un adicional por zona desfavorable del 31% sobre los salarios mínimos para el personal que trabaja en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el partido bonaerense de Patagones.

Las horas extraordinarias tienen un recargo del 50% en días comunes y del 100% los sábados después de las 13, domingos y feriados. La jornada ordinaria no puede superar las ocho horas diarias o las 48 semanales, aunque la distribución desigual permite llegar a nueve horas en un día, siempre dentro de los límites legales.

También corresponden el sueldo anual complementario (aguinaldo) y las vacaciones pagas. El aguinaldo se abona en dos cuotas al año y se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de cada semestre. La cantidad de días de vacaciones depende de la antigüedad de la trabajadora.

Por último, cuando una trabajadora realiza tareas comprendidas en más de una categoría, le corresponde cobrar la remuneración mínima de la categoría mejor remunerada o un valor superior.