Qué empleadas domésticas tienen derecho a cobrar un 31% extra en noviembre

El adicional del 31% alcanza a empleadas domésticas de determinadas zonas del país. Dónde se paga y cuánto cobran en noviembre según su categoría

Las empleadas domésticas que trabajan en determinadas zonas del país tienen derecho a cobrar un adicional del 31% por zona desfavorable sobre su sueldo. El beneficio alcanza al personal de casas particulares que presta servicios en las provincias patagónicas y en el partido bonaerense de Patagones, sin distinción de categoría laboral.

El porcentaje rige desde abril de 2026 y se aplica sobre la remuneración informada por el empleador. Por eso, al liquidar los salarios de noviembre, no alcanza con tomar los valores mínimos de la escala general: también hay que verificar si corresponde incorporar este suplemento.

Empleadas domésticas: dónde se paga el adicional del 31%

El complemento por zona desfavorable busca reconocer las condiciones particulares de determinadas regiones. Según la normativa vigente, tienen derecho a percibirlo las trabajadoras que realizan sus tareas en estas jurisdicciones:

La Pampa.

Neuquén.

Río Negro.

Chubut.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

La condición determinante es el lugar donde se desarrolla la relación laboral. El adicional no se limita a una categoría profesional ni exige que la trabajadora viva en la zona: corresponde cuando el domicilio de explotación está dentro de las jurisdicciones contempladas.

Cuánto cobran las empleadas domésticas con zona desfavorable en noviembre

Para el personal de casas particulares que realiza tareas generales en las zonas alcanzadas por el adicional, los valores mínimos quedan de la siguiente manera:

Por hora con retiro: $4.174,62 de básico; con zona desfavorable, $5.468,75 .

Por hora sin retiro: $4.451,49 de básico; con zona desfavorable, $5.831,45 .

Mensual con retiro: $512.142,96 de básico; con zona desfavorable, $670.907,28 .

Mensual sin retiro: $562.837,52 de básico; con zona desfavorable, $737.317,15 .

Estos cálculos muestran el efecto del suplemento sobre los valores básicos de la categoría. El monto final puede variar según las condiciones particulares de contratación y otros conceptos que deban incorporarse a la liquidación.

El adicional también alcanza a las otras categorías

El beneficio no está reservado al personal que realiza tareas generales. También corresponde a quienes se desempeñan como supervisores, personal para tareas específicas, caseros y asistentes o cuidadores de personas, siempre que trabajen en una de las zonas alcanzadas.

Para calcularlo, el empleador debe identificar la remuneración que corresponde a la trabajadora y agregar el 31%. El resultado debe quedar reflejado en la liquidación salarial, junto con los demás conceptos que correspondan.

Además, el régimen de casas particulares contempla un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado para el mismo empleador. El cómputo se realiza desde septiembre de 2020 y, cuando corresponde el plus por zona desfavorable, ese importe también se incorpora a la base para calcular la antigüedad.

Qué deben revisar los empleadores al liquidar el sueldo

Antes de pagar los haberes de noviembre, conviene comprobar tres cuestiones:

La categoría laboral

La modalidad de contratación

El lugar donde se prestan los servicios

Si la relación laboral está alcanzada por el adicional regional, el 31% debe agregarse a la remuneración correspondiente. También deben incluirse los demás conceptos obligatorios que correspondan, como antigüedad, horas extraordinarias y, cuando proceda, otros rubros previstos por la normativa.

La escala salarial establece mínimos legales, por lo que el sueldo puede ser superior si existe un acuerdo más favorable para la trabajadora. Para evitar errores, la liquidación debe realizarse con los valores vigentes para noviembre y contemplar cada adicional aplicable.