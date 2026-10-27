Microsoft lanza plan de retiro voluntario para 60.000 empleados

Microsoft apuesta a reducir los costos de cortar cerca de una cuarta parte de sus puestos de trabajo para financiar sus inversiones en IA

Microsoft anunció el lunes que ofrece retiros voluntarios a cerca de 60.000 empleados, más de una cuarta parte de su plantilla global, en un esfuerzo por contener costos y financiar sus masivas inversiones en inteligencia artificial (IA).

Según una fuente cercana al asunto que habló con Reuters, la oferta está abierta a empleados de diversas áreas de la compañía, incluyendo los equipos dedicados a experiencias de IA, Copilot, finanzas, recursos humanos, Xbox y la división de Windows y dispositivos. La fuente añadió que áreas como marketing, negocios comerciales y seguridad quedan excluidas de esta propuesta.

"Esta oferta brinda a los empleados elegibles, que quizás estén considerando un futuro fuera de la empresa, la oportunidad de realizar esa transición ahora, contando con apoyo. Asimismo, ofrece a las divisiones participantes una vía adicional para adaptar su fuerza laboral a las necesidades cambiantes", señaló Amy Coleman, directora de personal (*Chief People Officer*), en un comunicado dirigido a los empleados.

"Esta oferta estará disponible para los empleados que cumplan los requisitos en los equipos participantes en Canadá, la India, el Reino Unido y Estados Unidos, siempre que ocupen un nivel 70 o inferior", señaló Microsoft este lunes.

La compañía indicó que se trata de un programa voluntario de duración limitada, diseñado a partir de las lecciones aprendidas en un programa de jubilación voluntaria anterior. Los empleados que reúnan los requisitos recibirán más detalles en las próximas horas, añadió.

Despidos por IA

Al igual que otros gigantes tecnológicos, Microsoft está destinando cientos de miles de millones de dólares a centros de datos y chips para IA, lo que generó dudas entre los inversores sobre si los rendimientos justificarán un costo tan elevado. La compañía, que tiene previsto presentar sus resultados del primer trimestre tras el cierre de los mercados el miércoles, ha proyectado gastos de capital por 175.000 millones de dólares para el año 2026.

A fecha de 30 de junio de 2026, Microsoft contaba con 223.000 empleados a tiempo completo a nivel mundial, según su informe anual.

Las acciones de Microsoft, que habían subido cerca de un 10% en lo que va de año, registraron un alza de aproximadamente el 1 % este lunes.

A principios de este año, la empresa ya había ofrecido retiros voluntarios a cerca del 7% de su plantilla en Estados Unidos, lo que equivale a unos 9.000 empleados. En julio, Microsoft anunció que eliminaría 4.800 puestos de trabajo (aproximadamente el 2,1 % de su plantilla a nivel mundial), como parte de una reestructuración de su división de videojuegos Xbox que incluye la desinversión en hasta cinco estudios. Con esta medida, la empresa busca mejorar la rentabilidad tras años de fuertes inversiones en dicha división.