La empresa dueña de Chocorísimo y Guapaletas lanzará su primera ON

Siempre digo que el ABC del emprendedor es tener un sueño, después tener claro el camino y perseguir ese sueño, sin importar los obstáculos que tenga que atravesar, y cuántas paredes tenga que derribar. Lo primero es el sueño, saber si querés tener una compañía, ser CEO de una compañía, ser un intrapreneur o viajar por el mundo. Mi sueño era trabajar en una empresa que hiciera una IPO (una Oferta Pública Inicial, por sus siglas en inglés)", comentó Esteban Wolf, CEO y socio de IceLabs, durante IE Venture Day x Scaleup Series, el certamen para emprendedores e inversores que organizan South Summit e IE University junto a la Cancillería Argentina y el GCBA.

En el panel "Identidad Local con Predicción Global" (en foto principal), moderado por el escritor y conferencista Leo Piccioli, y compartido con Diego Gutiérrez Zaldivar, cofundador & CEO de la firma de infraestructura y seguridad para finanzas, RootstockLabs, Wolf reveló que su sueño era salir a cotizar en Estados Unidos, pero que el holding dueño de Chocorisimo, Guapaletas, Persicco y Abuela Goye se prepara ahora para emitir su primera Obligación Negociable: "Es un paso obligatorio para poder hacer el IPO en nuestro país. La idea es hacerlo en los próximos 30 días."

IceLabs es un holding que comenzó como heladería de barrio y hoy integra las heladerías y cafeterías Chocorísimo, las marcas de helados Persicco y Guapaletas y las chocolaterías Abuela Goye. Actualmente, la empresa tiene presencia en Argetina, Chile, Uruguay, Peru, Colombia y Brasil. Es también uno de los únicos dos proveedores de helados autorizados a vender sus productos en las sucursales de Burger King en todo el mundo.

Esteban Wolf, quien quebró con seis negocios antes de consolidarse con Persicco, por su parte, fue seleccionado Emprendedor Endeavor en 2002 por sus múltiples proyectos de compañías, y permaneció en el directorio de esa entidad por 14 años. Fue también expresidente de Manos en Acción y de ASEA, entre otros logros profesionales.

El CEO de Chocorisimo dijo también en el evento donde estuvo presente iProfesional, que en esta semana se fabricaría en la planta de la compañía en Garín, provincia de Buenos Aires, el primer container de productos que se exportaría a Colombia. A la vez, faltaba la aprobación de los productos para enviar el primer container a Brasil en los primeros meses de 2027. En ese marco, contó las vicisitudes de cómo el sueño de la IPO llevó a internacionalizar la compañía cargando los primeros helados en una valija rumbo a Chile. Aseguró que los emprendedores argentinos deben apoyarse en el "buen marketing" que tiene la región y sobre todo la Patagonia.

Aseguró que a la hora de salir al exterior, "la calidez latinoamericana no existe en ningún continente", pero a la vez advirtió que, excepto en Brasil, todos hablamos español pero en un "idioma distinto", en el cual un "sí" significa cosas y plazos diferentes.

Estrategias de expansión internacional para startups argentinas

Diego Gutiérrez Zaldivar, Esteban Wolf y Leo Piccioli. Gentileza CGBA

Una temática que se repitió a lo largo de toda la jornada en la Usina del Arte fue lo complejo que resulta en este momento el contexto para levantar capital para expandir una compañía. Pero a la vez, los disertantes remarcaron cómo era necesario para cualquier emprendedor argentino pensar su compañía más allá de las fronteras del país ya desde el gérmen de su idea, a diferencia de lo que ocurre con startups de otras latitudes.

Gutiérrez Zaldivar recordó que su compañía nació intentando "hacer algo que se suponía que era imposible de hacer", expandir las capacidades de Bitcoin para tener contratos inteligentes. Para ello, tenía que convencer a los mineros de BTC, que en su mayoría estaban en China, de que protegieran su cadena en dos redes, incluyendo a Rootstock. Por eso, remarcó la necesidad de que los emprendedores piensen a lo grande, pero entiendan el camino de emprender como un proceso, con pasos y obstáculos.

"Para mí es importante entender que uno tiene que lograr soñar grande, y que el primer paso de suficiente sustancia para llegar a ese sueño de hacer una IPO, por ejemplo. A la gente a veces le cuesta ver esa película, y que como emprendedores que tienen aspiraciones grandes, también se pueden aprender cosas chicas. No todo es una idea para 'conquistar el mundo', a veces es un paso. En mi caso, mi objetivo fue liberar el mundo, no conquistarlo," relató durante IE Venture Day x Scaleup Series.

La fortaleza de los emprendedores, es la perseverancia, según consideró el fundador de la mencionda fintech, y dijo que esa perseverancia por el sueño "es la habilidad de iterar constantemente, de encontrarse con la dificultad y encontrar la vuelta, mejorar y fallar."

"Tener el sueño es lo que nos mantiene en el camino a través de todas esas dificultades. Después hay una bajada de realidad, porque el sueño es el pico de la montaña que uno quiere alcanzar, pero uno puede ir por la cara sur, por la cara norte, el clima va cambiando, entonces el camino que parecía fácil en un inicio después se vuelve difícil y tenés que volver a cambiar de rumbo. Y ahí está esa iteración constante y el ir entendiendo el contexto. Todo lo que uno hace tiene que darle servicio y utilidad a alguien. Cuando uno logra dar valor a alguien, hay un intercambio de dinero, y vienen los recursos para seguir en la carrera en esa perseverancia", profundizó.

Por último, contó cómo su empresa rápidamente se volvió internacional, ya que es "remote only" (solo remota) y tiene colaboradores en 30 países. Esto planteó también un desafío desde la necesidad de amalgamar todas esas diferentes culturas de trabajo. "La presencialidad genera construcción de confianza entre los seres humanos. Para nosotros, el desafio fue lograrlo teniendo gente en todos lados y con diferentes background culturales también. Esa pasión que tenemos los latinos se traduce en la forma en que trabajamos, con lo cual también hay algo muy bueno, muy valioso. Creo que hoy tenemos una organización que abraza lo mejor de múltiples culturas del mundo."