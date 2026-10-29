Solo 9 de cada 100 horas de formación docente se destinan a Matemática

La cantidad de horas de la carrera docente dedicadas a ciencias sociales y naturales es aún menor y varía de acuerdo a la provincia

En la Argentina, de cada 100 horas de formación de un futuro maestro de escuela primaria, solo 9 se destinan a matemática. Así lo reveló un informe del observatorio Argentinos por la Educación elaborado por Tomás Besada y Martín Nistal, el cual advierte sobre la marcada disparidad entre provincias y la necesidad de revisar los planes de estudio en un contexto donde el 45% de los alumnos de sexto grado no alcanza el nivel satisfactorio en las evaluaciones nacionales.

Esta organización sin fines de lucro encontró que en promedio los docentes reciben el 64,2% de su formación en materias de didáctica y pedagogía, versus 8,8% de las horas dedicadas a la Matemática, 12% a Lengua, 8% a Ciencias Sociales y 7% a Ciencias Naturales.

Disparidad provincial en las cargas horarias de los profesorados

El estudio de la mencionada ONG muestra que la formación inicial para la docencia primaria en el país cuenta con una carga horaria promedio de 2.721 horas reloj, estructurada bajo los lineamientos del Consejo Federal de Educación. Dentro de ese total, las asignaciones académicas vinculadas a la enseñanza y al contenido de la matemática representan a nivel nacional un promedio del 8,8% del plan de estudios.

Enseñanza en la carrera docente. Argentinos por la Educación 2026

El relevamiento expone una brecha de más de 7 puntos porcentuales entre las distintas jurisdicciones:

Mendoza: encabeza la dedicación horaria en el país al asignar un 12,7% de su carrera a la materia.

encabeza la dedicación horaria en el país al asignar un 12,7% de su carrera a la materia. Misiones: se posiciona en segundo lugar con un 10,7% de horas orientadas a la disciplina.

se posiciona en segundo lugar con un 10,7% de horas orientadas a la disciplina. La Rioja : completa los distritos de mayor peso relativo destinando un 10,2% del tiempo formativo.

: completa los distritos de mayor peso relativo destinando un 10,2% del tiempo formativo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz y Santa Fe : ubican su carga en un 9,8%.

: ubican su carga en un 9,8%. Formosa y San Juan : destinan un 9,7% de las horas a la asignatura.

: destinan un 9,7% de las horas a la asignatura. Provincia de Buenos Aires : concentra un 9,1% de la currícula en contenidos matemáticos.

: concentra un 9,1% de la currícula en contenidos matemáticos. Entre Ríos y Jujuy : asignan un 7,1% y un 7,2% respectivamente.

: asignan un 7,1% y un 7,2% respectivamente. Salta : reserva un 6,4% de su carga horaria a la disciplina.

: reserva un 6,4% de su carga horaria a la disciplina. Santiago del Estero: registra la menor proporción nacional con apenas un 5,6% del trayecto pedagógico.

Enseñanza de Matemática en la carrera docente. Argentinos por la Educación 2026

El balance entre herramientas didácticas y contenidos disciplinares

La investigación profundizó en cómo se reparte el tiempo entre el contenido disciplinar específico y la didáctica orientada a la enseñanza en el aula.

Los especialistas remarcan que el dominio conceptual y la pedagogía aplicada son complementarios, ya que un docente precisa entender en profundidad el funcionamiento de los métodos escolares para anticipar dificultades y guiar el aprendizaje de los alumnos.

En la mayoría de las provincias donde los planes de estudio diferencian ambas materias, las horas de didáctica superan ampliamente a las de contenido disciplinar. Mendoza asigna 256 horas a didáctica frente a 107 de teoría matemática, mientras que Misiones dispone 240 horas pedagógicas contra 72 disciplinares. En la provincia de Buenos Aires, San Luis y Tucumán, la relación se fija en 192 horas de didáctica y 64 de contenido disciplinar.

Por el contrario, en Chaco y Salta la ecuación se invierte en favor de la materia disciplinar: Chaco imparte 128 horas de contenido frente a 85 de didáctica, y Salta registra 96 horas conceptuales contra 72 pedagógicas.

Capacitación en ejercicio y desafíos en los aprendizajes

El diagnóstico educativo general refleja urgencias pedagógicas que se extienden a lo largo de toda la escolaridad. En las pruebas Aprender 2025, el 55% de los alumnos de sexto grado alcanzó desempeños satisfactorios o avanzados, evidenciando una fuerte brecha socioeconómica: el 73% de los estudiantes de hogares de ingresos altos logró el nivel esperado frente al 43% de los sectores vulnerables.

A su vez, en las evaluaciones internacionales PISA 2025 para jóvenes de 15 años, únicamente el 24% de los participantes argentinos alcanzó el piso mínimo de competencias en matemática.

En materia de actualización laboral, el 67,5% de los maestros de sexto grado afirmó haber participado en instancias de capacitación sobre enseñanza de la matemática en los últimos tres años, mientras que un 32,5% no accedió a formación continua.

La cobertura varía significativamente entre provincias, con picos de asistencia en Formosa con el 90,8% y Corrientes con el 83,3%, frente a provincias como Santa Fe donde la participación descendió al 44,6%.

Para atender estas falencias, el Consejo Federal de Educación proyectó para 2027 la puesta en marcha del Compromiso Federal por la Matemática bajo la resolución 513/26, con foco en recursos pedagógicos y formación profesional en el segundo ciclo primario.