Multinacionales en Argentina buscan nuevos perfiles y hay dos áreas que ganan terreno

Contabilidad y finanzas siguen destacándose, mientras crece la prioridad de los perfiles vinculados con automatización y tecnología

Los centros de servicios compartidos de las multinacionales que operan en Argentina están redefiniendo sus prioridades de talento. Si bien las funciones contables y financieras siguen dominando las búsquedas, estan poniendo cada vez más atención en los perfiles vinculados con tecnología, automatización y mejora de procesos.

El cambio aparece en el estudio Shared Services Centers en Argentina 2026, elaborado por la consultora Michael Page a partir de una encuesta realizada durante julio y agosto a más de 25 empresas y directivos del sector.

El relevamiento identifica qué sectores concentran las prioridades de inversión en talento y qué capacidades consideran necesarias para acompañar la transformación de sus operaciones.

Qué perfiles buscan desarrollar las multinacionales en Argentina

Las áreas financieras encabezan las prioridades de inversión en talento. Según el informe, contabilidad y finanzas transaccionales reúnen el 37% de las respuestas cada una. Se trata de funciones vinculadas con procesos centrales para el funcionamiento de las compañías, como la gestión contable, los pagos, la facturación, las cobranzas y el procesamiento de operaciones financieras.

La importancia de estos sectores también se refleja en la presencia que tienen dentro de los centros de servicios compartidos. El 100% de los centros de servicios compartidos relevados ofrece servicios de contabilidad, frente al 95% registrado en 2025. Además, las finanzas transaccionales están presentes en el 93% de los centros, por encima del 90% del año anterior.

Detrás de las funciones financieras aparecen Recursos Humanos, tecnología de la información y finanzas estratégicas, con el 26% de las respuestas en cada caso.

Automatización y tecnología ganan terreno entre las prioridades de inversión

La segunda área que está ganando protagonismo es la relacionada con la transformación de los procesos. Los proyectos de mejora continua y automatización concentran el 32% de las prioridades de inversión en talento, mientras que tecnología de la información alcanza el 26%.

La comparación con el relevamiento de 2025 refleja un fuerte avance en ambos rubros. La participación de los proyectos de automatización y mejora continua pasó del 19% al 32%, mientras que la de tecnología de la información subió del 14% al 26%. Las finanzas transaccionales también avanzaron, del 29% al 37%.

La importancia de estas capacidades también aparece cuando las compañías identifican qué habilidades necesitan para conducir sus centros. El 74% mencionó la adopción de inteligencia artificial y tecnología entre las competencias más relevantes para sus líderes, el mismo porcentaje que señaló la gestión del cambio. El liderazgo global y el pensamiento estratégico quedaron en el 68% de las respuestas.

Los datos reflejan que los centros de servicios compartidos necesitan combinar perfiles financieros tradicionales con conocimientos en tecnología y automatización. Las empresas buscan sostener las tareas que ya forman parte de sus operaciones, pero también incorporar herramientas que les permitan mejorar procesos y responder a nuevas demandas.

La transformación también se da en un contexto de mayor selectividad para las empresas. Si bien el 58% de los centros amplió el alcance de sus operaciones durante 2026, el 37% de las compañías demoró o suspendió proyectos por restricciones de costos.