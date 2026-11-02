02/11/2026
Agreganos
  1. iProfesional
  2. Management
  3. Farmacéutica

Sanofi designó a Marcel Nomoto como Head de Pharma Cono Sur & Country Lead

La conducción del nuevo directivo genera expectativas entre laboratorios y accionistas, mientras Francia observa de cerca el rumbo regional
iProfesional Por iProfesional
02/11/2026
11:10hs
Sanofi designó a Marcel Nomoto como Head de Pharma Cono Sur & Country Lead

Sanofi anunció la designación de Marcel Nomoto como Head of Pharma South Cone & Country Lead. El ejecutivo asumirá el cargo el 1° de noviembre de 2026 y trabajará desde Buenos Aires.

La posición convierte a Nomoto en el máximo responsable del negocio farmacéutico de Sanofi en Argentina y el Cono Sur. Reportará directamente a la casa matriz en Francia.

El ejecutivo es brasileño y acumula más de 20 años de carrera dentro de Sanofi. Su trayectoria internacional abarca cinco países de América Latina y Europa Central.

Un perfil regional con experiencia en seis mercados

Nomoto desarrolló su carrera en Brasil, República Checa, Panamá, Colombia y México. Ese recorrido le permitió combinar una visión global del negocio farmacéutico con un conocimiento profundo de las particularidades de cada mercado latinoamericano.

A lo largo de su paso por Sanofi, ocupó posiciones estratégicas en Portfolio Management y Excelencia Comercial. También lideró diferentes equipos de General Medicines en América Latina.

Su rol más reciente fue al frente del área de Diabetes-Cardiovascular para toda la región. Allí se especializó en innovación, lanzamientos de productos y desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Esa experiencia resultó clave para acercar soluciones terapéuticas a más pacientes en mercados con alta demanda de tratamientos crónicos.

El ejecutivo cuenta con mas de 20 años de trayectoria en la compañía
El ejecutivo cuenta con más de 20 años de trayectoria en la compañía

Los desafíos en el Cono Sur y Argentina

Como Head of Pharma South Cone, Nomoto tendrá la responsabilidad de impulsar el crecimiento del negocio en la región. El desafío incluye fortalecer el desarrollo de los equipos locales y llevar la innovación farmacéutica a más pacientes en un contexto de mercados exigentes.

La compañía busca crecimiento sostenible en el Cono Sur y ampliar el acceso a sus tratamientos de última generación.

El perfil de liderazgo de Nomoto combina orientación a resultados con capacidad de empoderar equipos. La farmacéutica destaca su habilidad para acompañar el desarrollo profesional de las personas a su cargo.

Sanofi es una de las principales farmacéuticas globales con presencia en Argentina desde hace décadas. La designación refuerza la apuesta de la compañía francesa por la región y consolida a Buenos Aires como centro de operaciones estratégico para el Cono Sur.

Temas relacionados
industria farmacéutica sanofi innovación farmacéutica