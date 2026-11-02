Sanofi designó a Marcel Nomoto como Head de Pharma Cono Sur & Country Lead

La conducción del nuevo directivo genera expectativas entre laboratorios y accionistas, mientras Francia observa de cerca el rumbo regional

Sanofi anunció la designación de Marcel Nomoto como Head of Pharma South Cone & Country Lead. El ejecutivo asumirá el cargo el 1° de noviembre de 2026 y trabajará desde Buenos Aires.

La posición convierte a Nomoto en el máximo responsable del negocio farmacéutico de Sanofi en Argentina y el Cono Sur. Reportará directamente a la casa matriz en Francia.

El ejecutivo es brasileño y acumula más de 20 años de carrera dentro de Sanofi. Su trayectoria internacional abarca cinco países de América Latina y Europa Central.

Un perfil regional con experiencia en seis mercados

Nomoto desarrolló su carrera en Brasil, República Checa, Panamá, Colombia y México. Ese recorrido le permitió combinar una visión global del negocio farmacéutico con un conocimiento profundo de las particularidades de cada mercado latinoamericano.

A lo largo de su paso por Sanofi, ocupó posiciones estratégicas en Portfolio Management y Excelencia Comercial. También lideró diferentes equipos de General Medicines en América Latina.

Su rol más reciente fue al frente del área de Diabetes-Cardiovascular para toda la región. Allí se especializó en innovación, lanzamientos de productos y desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Esa experiencia resultó clave para acercar soluciones terapéuticas a más pacientes en mercados con alta demanda de tratamientos crónicos.

El ejecutivo cuenta con más de 20 años de trayectoria en la compañía

Los desafíos en el Cono Sur y Argentina

Como Head of Pharma South Cone, Nomoto tendrá la responsabilidad de impulsar el crecimiento del negocio en la región. El desafío incluye fortalecer el desarrollo de los equipos locales y llevar la innovación farmacéutica a más pacientes en un contexto de mercados exigentes.

La compañía busca crecimiento sostenible en el Cono Sur y ampliar el acceso a sus tratamientos de última generación.

El perfil de liderazgo de Nomoto combina orientación a resultados con capacidad de empoderar equipos. La farmacéutica destaca su habilidad para acompañar el desarrollo profesional de las personas a su cargo.

Sanofi es una de las principales farmacéuticas globales con presencia en Argentina desde hace décadas. La designación refuerza la apuesta de la compañía francesa por la región y consolida a Buenos Aires como centro de operaciones estratégico para el Cono Sur.