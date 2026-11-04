Prompt Engineer: la profesión "estrella" de la IA que paga sueldos gerenciales

¿Siguen las empresas contratando Prompt Engineers? ¿Cuánto les pagan y cuáles son las tareas que siguen manejando los ingenieros de consignas para IA?

Con la popularización de la Inteligencia Arificial (IA) años atrás se generalizó la "profesión" de Prompt Engineer, una suerte de experto en crear y refinar consignas para los modelos de lenguaje (LLMs, por sus siglas en inglés) que son la base que opera detrás de estos sistemas. Pero cuando la IA se volvió rápidamente operable mediante lenguaje natural, los ingenieros de prompts pasaron rápidamente de la nueva estrella del mercado laboral a una profesión en extinción: todo el mundo podía (debía) capacitarse para manejar al menos las IA corporativas que permitían mayor productividad, y crear sus propias consignas y herramientas.

Casi de la noche a la mañana las empresas dejaron de pensar la implementación de IA en manos de un puñado de nuevos expertos que había que contratar, y empezaron a ver cómo integrarla a toda la cadena de su operación, así fuese entrenando a su personal vigente, contratando nuevas habilidades o incluso haciendo recortes masivos para automatizar áreas enteras.

No obstante, hay espacios concretos de desarrollo en donde siguen operando los expertos en crear consignas de IA. Muchos piensan que los Prompt Engineers están aquí para quedarse, solo que deberán tener más herramientas en su haber que el mero lenguaje natural.

¿Qué es hoy un Prompt Engineer y qué hace?

Si bien todo el mundo tendrá que desarrollar en su trabajo consignas para operar la IA, un Prompt Engineer no es solo una persona que sabe las palabras correctas para obtener la mejor respuesta de una inteligencia artificial, como si fuera un conjuro mágico o un hechizo que se desencadena al decir una oración determinada.

Los ingenieros de consignas atacan los problemas desde distintos ángulos. No se trata solo de ser preciso en la información o acción requerida, sino también de proveer información adecuada, contexto y entrenamiento para desarrollar los sistemas de lenguaje.

Este profesional también conoce los límites y defectos de la IA que opera, y puede ser clave en el proceso de desarrollo para identificar las soluciones y mejoras a realizar a los sistemas.

En los niveles más avanzados, diseñan prompts para agentes que toman decisiones y ejecutan acciones en múltiples pasos, interactuando con distintas herramientas y movilizando los flujos de trabajo en las organizaciones.

¿Es necesario saber programar para ser Prompt Engineer?

Como hoy en día las IA son tan sofisticadas que se manejan en lenguaje natural y pueden ser operadas por cualquier persona, no es necesario saber programar para ser ingeniero de consignas.

En un reciente artículo acerca de este trabajo, Dan Patiño, AI Strategy & Innovation en Coderhouse, respondió que programar "no es un requisito excluyente para entrar al rol. Muchos prompt engineers trabajan principalmente con interfaces como ChatGPT, Claude.ai o playgrounds de API sin escribir código. Sin embargo, saber Python a nivel básico abre muchas más puertas: permite automatizar evaluaciones, construir pipelines de prueba y colaborar más fluidamente con los equipos de ingeniería."

Habilidades para ser Prompt Engineer

Ser ingeniero de consignas para IA no es lo mismo que ser un Ingeniero de IA. El primero se maneja sobre todo con lenguaje natural, iterando con las consignas y buscando los mejores resultados; el segundo desarrolla los sistemas de fondo de las inteligencias artificiales.

Los expertos coinciden en el que el Prompt Engineer debe tener muy buen nivel en habilidades de comunicación y lingüística, además de beneficiarse si entienden de diseño de experiencia de usuario y de psicología.

Como mínimo, según Coderhouse, deben manejar los modelos de Claude, GPT-4 / GPT-4o, Gemini y Llama / Mistral.

Y entre las herramientas y frameworks que deben aprender a operar están LangChain/LlamaIndex, LangSmith/Promptfoo y Weights & Biases.

¿Cuánto cobra un Prompt Engineer?

Como ocurre con todas las profesiones tecnológicas, los salarios de los Prompt Engineers cotizan a nivel global. Pero los salarios varían de acuerdo a la experiencia, el dominio de herramientas e incluso la ubicación geográfica.

Un artículo de septiembre publicado en Coursera cita que en ZipRecruiter el salario promedio para un Prompt Engineer en Estados Unidos estaba en torno a 62.977 dólares al año. En Glassdoor se informaban salarios de hasta 105.000 dólares.

Una búsqueda rápida en LinkedIn encontró que no son muchos los avisos que hoy buscan un diseñador de consignas de IA, y la mayoría de ellos no revelan los salarios ofrecidos. Los que si lo hacen son posiciones senior, que requieren jerarquía y responsabilidad, además del manejo de herramientas que superan el simple Prompt Engineering; en esos casos los sueldos declarados varían entre 90.000 y 162.000 dólares al año.

La realidad en Argentina es una muy diferente. En el artículo de Coderhouse de mayo de 2026 se citan sueldos en torno a 1,8 y 3,5millones de pesos al mes, dependiendo del seniority, mientras que en dólares se traducía entre mil y siete mil mensuales.

La verdadera pregunta es si hoy aprender Prompt Engineering es una profesión en si, bien paga o no, o si es algo en lo que cualquier persona deberá entrenarse o ser capacitado. Un reciente artículo de European Central Station rastreó cómo el rol surgió en 2023 y tuvo su pico de popularidad ese año, para pasar a ser hoy algo muchas veces dejado en el olvido en menos de 3 años.

¿Significa esto que desapareción? No, como indica Patiño, "la tendencia real es que el rol evoluciona junto con los modelos: a medida que los LLMs se vuelven más capaces, los casos de uso que los prompt engineers deben resolver se vuelven más complejos. No desaparece, sino que sube en sofisticación."

Por caso, en la jerga corporativa hoy aún se asocia a estos profesionales al Diseño de Conversaciones de IA; también al "Loop Engineering" o AI Workflow Engineer una vertiente menos enfocada en la creación de consignas y orientada a la creación y optimización de flujos de trabajo.

Algunos de los campos de acción para quienes se formaron en esta disciplina hoy están menos ligados al mundo corporativo en sí y más del lado del diseño de aplicaciones y sistemas, de la validación, etc. A la vez, hay espacios específicos en donde profesionales como abogados o contadores aplican sus conocimientos particulares para obtener mejores resultados de la IA y desarrollar sistemas más complejos. La evolución del Prompt Engineer aún está por verse.