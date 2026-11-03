Ante salarios empobrecidos, los argentinos moderan el sueldo pretendido en un nuevo empleo

Mientras los salarios no le ganan a la inflación, las pretensiones de quienes se postulan a un empleo se moderan para priorizar la estabilidad laboral

Incluso con los bonos y sumas no remunerativas negociadas en paritarias, se evidencia la pérdida del poder adquisitivo del salario este año En paralelo, los trabajadores reconocen esta presión sobre el mercado laboral y vienen moderando sus pretensiones salariales al postularse a una vacante de empleo.

La aplicación de búsqueda de trabajo, Bumeran, registró que en los primeros 9 meses del año, el sueldo requerido promedio aumentó menos que la inflación. Como puede observarse en el cuadro del Bumeran Index de septiembre, desde enero del corriente que los precios y tarifas cruzaron la línea que designa el salario medio pedido para un nuevo trabajo, en tanto que las dos variables siguieron desasociándose.

Durante el tercer trimestre de 2026, el salario requerido tuvo un incremento acumulado del 2,19% (2,55% en julio, 1,16% en agosto y 1,02% en septiembre) mientras la inflación acumulada en el período fue de 5,8%, indicó Bumeran. "Los indicadores del tercer trimestre reflejan un ajuste de la expectativas frente al contexto socioeconómico. Se observa que los talentos están moderando sus expectativas salariales para adaptarse a la nueva dinámica económica. Podemos interpretar que el foco de los postulantes no está en la carrera frente a los precios, sino en priorizar la estabilidad laboral dentro de un escenario en transformación", explicó en un comunicado Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

Salarios en septiembre 2026: juniors, seniors y jefes

En septiembre de 2026, el Bumeran Index registró que el salario pretendido promedio alcanzó $1.967.875 en bruto, reflejando un aumento del 1,02% con respecto al mes anterior. En ese mes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) había sido de 1,9%, señalando la minimización de los requerimientos del talento.

A nivel interanual, el salario pretendido promedio que mide la aplicación de Jobint solo se incrementó 9,41%, mientras que la inflación oficial fue de 33,40 por ciento.

Bumeran Index Septiembre 2026

A la vez, los salarios requeridos promedio por seniority en septiembre fueron los siguientes:

Jefe/Supervisor : $2.606.884 por mes

: $2.606.884 por mes Semi-Senior y Senior : $2.016.028 por mes

: $2.016.028 por mes Junior: $1.473.762.por mes.

Una salvedad que hizo Bumeran es que en septiembre el salario requerido del segmento Junior si aumentó por encima de la inflación (3,23%) mientras que en el segmento Senior / Semi-Senior quedó por detrás del IPC (1,36%). Para las posiciones de Jefe y Supervisor, por el contrario, el sueldo pretendido disminuyó 2,43% respecto del de agosto.

Los mejor y peor pagos

En el segmento Jefe/Supervisor, Ingeniería Electromecánica es el puesto donde se requiere el mayor salario ($4.937.500 por mes). Para el segmento Senior / SemiSenior son las posiciones de Exploración Minera y Petroquímica ($3.825.000), y en el Junior, el de Ingeniería Metalúrgica ($3.100.00 en bruto por mes)

Como contraparte, los puestos con menor salario medio pretendido en Bumeran en septiembre fueron los de Farmacia Hospitalaria ($1.425.000), el de áreas técnicas de Salud ($1.050.000) y de Pasante o Trainee ($850.000) respectivamente.

Bumeran Index Septiembre 2026

Brecha de género

En cuanto a las variables según género, disminuyó la brecha de salario requerido entre hombres y mujeres: 6,17% en septiembre 2026. Esta baja se dio debido a que el salario medio requerido por los hombres disminuyó 0,46% mientras que el de las mujeres aumentó 2,02 por ciento.

El salario promedio requerido por los hombres fue de $2.001.287 en bruto por mes, mientras que el de las mujeres fue de $1.885.011 mensuales.

Sigue siendo canon que en los puestos de mayor seniority, la brecha salarial de género es más alta: 3,47% en puestos junior, 5,50% en Senior / Semi Senior y 11,96% en vacantes de Jefe / Supervisores en Bumeran.

En la categoría Junior, los salarios promedio fueron de $1.488.050 mensuales para los hombres y de $1.438.173 para las mujeres. En los segmentos semi senior y senior, las cifras fueron de $2.051.689 y $1.944.766, respectivamente. Y en cuanto a Jefes y supervisores, de $2.663.023 y $2.378.589 pesos por mes en bruto.

Por qué los salarios formales pierden contra la inflación pese a las paritarias

La merma de las expectativas salariales coincide con un contexto macroeconómico en donde incluso los salarios por convenio, que son los más formales y con capacidad de negociación en el mercado, vienen perdiendo contra la inflación. Y esto está ocurriendo incluso pese a que las cámaras empresarias y los gremios agregan sumas no remunerativas a los aumentos nominales definidos en paritarias.

Pese a esos esfuerzos, C-P Consultora encontró que los indicadores salariales de agosto confirmaron que continúan 2% y 4,5% por debajo de los niveles registrados un año antes, y 2,5% y 6% detrás del inicio de 2025. Esto es porque, sin una desinflación consistentemente por debajo del 2% mensual, no se logra recuperar el ingreso real de los salarios formalizados.

"Algunos gremios pudieron recuperar el salario real, pero esa recuperación es siempre esporádica y se da cuando reciben la suma fija. Después, vuelven a quedar detrás de la inflación si ésta supera el 2% intermensual. Así es que lo que vemos en los últimos meses es que se produjo una generalización de la suma fija en casi todos los gremios, pero que ésta no llega a compensar ese aumento muy bajo de los incrementos salariales proporcionales", dijo al respecto el especialista en economía y socio fundador de C-P Consultora, Federico Pastrana.

En medio de este contexto, Bumeran había reportado recientemente que solo el 87% de los trabajadores relevados en una encuesta que realizó en Argentina consideraba que su salario era insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Más del 70% de los consultados se encontraba con empleo al responder el relevamiento.

De ese "pool" de postulantes, solo el 10% podía ahorrar gracias a su ingreso, y un alarmante 28% usaba la totalidad del mismo para pagar deudas. Aun en ese contexto, como explica Barni, la mayoría se postula a un trabajo pensando en la estabilidad laboral antes que en la magnitud del salario o en una mejora de su poder adquisitivo real.