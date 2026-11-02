Cuáles de los sueldos negociados en paritarias le ganaron a la inflación de este año y cómo cambió la dinámica entre aumento salarial y suma extra

Desde el año pasado los gremios y las cámaras empresarias multiplicaron los pagos por única vez, sumas no remunerativas o bonos para complementar los aumentos salariales negociados en paritarias que no podían cruzar el umbral que extraoficialmente pedía el Gobierno, concentrado en usar los sueldos convencionados como ancla de la inflación. Sin embargo, durante este año esos límites extraoficiales se relajaron, y aun así los incrementos salariales generalmente fueron por detrás de los precios.

Los datos muestran que, pese a la recuperación de los ingresos frente a la inflación en septiembre y agosto, los indicadores sobre salarios convencionados siguen por detrás del valor de hace un año, según el análisis de C-P Consultora. "En ausencia de una desinflación contundente, este escenario ratifica la existencia de un límite a la recuperación del poder adquisitivo, condicionando la salida de la recesión de la economía argentina en los próximos meses. Las sumas fijas negociadas continúan siendo insuficientes para una recuperación sostenida", indicó el economista Federico Pastrana.

En diálogo con iProfesional, el especialista en macroeconomía comentó cómo las paritarias argentinas llegaron a un escenario mixto, en el cual algunos acuerdos (pocos) logran mejorar el salario real, otros solo lo sostienen y muchos pierden contra la inflación: "En promedio, los salarios (por convenio) están generalmente estancados. Muy pocos mejoran y es por el efecto de la suma fija", añadió.

Qué pasó con los salarios este año

Para recapitular: las sumas fijas no remunerativas fueron un recurso de los gremios y las cámaras empresarias para otorgar aumentos salariales en línea con la pauta oficial -y que su publicación en el Boletín Oficial no fuera demorada si quedaban por encima de ella- mientras que con estos extras se mejoraba el ingreso de los trabajadores momentáneamente. Ese umbral oficial estaba en torno al 1,5% años atrás, y se estabilizó en 2% según estima la mencionada consultora.

Pastrana explicó que cuando la consultora habla de una "pauta exigente" se refiere a que los aumentos salariales proporcionales quedan sistemáticamente en los niveles pretendidos de la inflación. "Esa política hizo que en 2025, sobre todo en la segunda parte del año, los salarios quedaran muy por debajo de la inflación que siguió aumentando. Lo que terminó pasando es que la gran mayoría de los gremios terminaron incluyendo algún tipo de suma fija además del aumento porcentual, y por otro lado la pauta se flexibilizó al 2%. Pero cuando la inflación sigue por encima de ese umbral, los salarios siguen cayendo aunque a un ritmo menor del año pasado", afirmó Pastrana a este medio.

En ese marco, C-P identifica un patrón en los acuerdos paritarios que se repite desde abril:

la desinflación trae alivio a la dinámica de ajuste real,

la pauta salarial impone aumentos debajo del 2%, por lo que la recuperación real se da solo si la inflación mensual está debajo de ese valor

los aumentos de suma fija delinean una dinámica sinuosa, aunque con menor intensidad que en los meses previos

"Los indicadores salariales de agosto confirmaron el crecimiento pronosticado por el seguimiento de los convenios, pero aún no recuperan lo perdido en 2026. Los indicadores salariales continúan 2% y 4,5% por debajo de los niveles de hace un año atrás y entre 2,5% y 6% respecto del inicio de 2025", añadió el reporte enviado a este medio.

Para C-P Consultora, en conjunto la dinámica salarial sigue limitada por una pauta demasiado exigente y la desinflación continúa marcando el ritmo en la posibilidad de recuperación del poder adquisitivo. Además, "la pauta salarial por debajo del 2% mensual continúa firme: los últimos acuerdos de los gremios más importantes cerraron porcentajes entre 1,6% y 1,9%."

"Algunos gremios pudieron recuperar el salario real, pero esa recuperación es siempre esporádica y se da cuando reciben la suma fija. Después, vuelven a quedar detrás de la inflación si ésta supera el 2% intermensual. Así es que lo que vemos en los últimos meses es que se produjo una generalización de la suma fija en casi todos los gremios, pero que ésta no llega a compensar ese aumento muy bajo de los incrementos salariales proporcionales", sentenció el especialista.

"Los gremios siguen usando la suma fija como recurso porque mejora un poco y en algunos casos llega a compensar la inflación pasada, como es el caso de los camioneros, y en otros casos ni así pueden recuperar cuando la inflación está en 2% o encima.Y si se da una recuperación, es leve y muy paulatina", aseguró. Los Camioneros firmaron paritarias trimestrales con subas de entre 1,8% y 1,7% mensuales, a las cuales se incorpora en cada negociación una suma fija proporcional al poder adquisitivo perdido (en la última negociación, con un impacto de 1,1%)

Salarios a septiembre 2026 según C-P Consultora

Principales acuerdos paritarios de octubre

En este escenario heterogéneo, en el que las sumas fijas no remunerativas en pocos casos ayudan a no perder salario real y en otros casos no, son pocos los acuerdos paritarios que superaron el 2% de aumento mensual. Los siguientes son algunos de los que otorgaron alzas por encima de ese porcentaje en octubre 2026

Empleados de Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) convino con las cámaras mercantiles un alza del 5,7% para el convenio colectivo de trabajo (CCT) 130/75. La mencionada suba se abonará así:

1,9% a partir del mes de octubre de 2026;

1,9% a partir del mes de noviembre de 2026 y

1,9% a partir del mes de diciembre de 2026.

Pero a esa suba que está por debajo del 2% mensual se agregó también una suma extraordinaria de 50.000 pesos, a pagar de la siguiente manera:

$25.000 a liquidarse junto con el sueldo del mes de octubre de 2026, y

$25.000 a liquidarse junto con el sueldo del mes de noviembre de 2026.

También acordaron prorrogar la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 vigente para su incorporación a las escalas básicas convencionales con la siguiente fórmula:

$20.000 con los básicos del mes de diciembre de 2026,

$20.000 con los básicos del mes de enero de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de febrero de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de marzo de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de abril de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de mayo de 2027.

Pilotos

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) dijo tener un entendimiento con la cámara empresarial para otorgar 16% de aumento a los afiliados en el último trimestre de 2026.

Siderúrgicos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegó a un acuerdo con la la Cámara Argentina del Acero para incrementar 12% los sueldos de los trabajadores siderúrgicos, de la Rama 21, tras casi dos años de discusiones.

De ese aumento queda por brindar 6% de incremento no remunerativo y no acumulativo válido en noviembre y diciembre.

Para los trabajadores propios de las empresas siderúrgicas, el acuerdo estableció además un bono extraordinario de 1.600.000 pesos. En tanto que para los contratistas, el plus será de 1.280.000 pesos.

Sanidad

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) negoció en octubre nuevos aumentos de sueldo con asignaciones no remunerativas entre septiembre 2026 y enero 2027, para los siguientes convenios colectivos: 108/75 (institutos médicos, odontológicos, laboratorios, consultorios y clínicas sin internación), 107/75 (mutualidades) 122/75 (sanatorios, clínicas, geriátricos y neuropsiquiátricos), 103/75 (trabajadores de hospitales y colectividades), 743/16 (internación y cuidado domiciliario) y 459/06 (emergencias médicas, medicina domiciliaria y traslados).

Trabajadores de seguros

El Sindicato del Seguro cerró acuerdos paritarios para varias de las ramas centrales de la actividad:

En Generales y ART se brindará un alza del 19% en cuatro tramos, de los cuales queda por cobrar 5% de incremento en octubre.

se brindará un alza del 19% en cuatro tramos, de los cuales queda por cobrar 5% de incremento en octubre. Y en la rama de Vida y Retiro la suba alcanzará 19,5%, también en cuatro tramos, de los que queda pendiente un 4,5% en octubre.

Trabajadores de cadenas de comidas rápidas

La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó para la rama Servicios Rápidos (CCT 329/2000) un esquema de pagos del cual queda por abonar una asignación no remunerativa del 7,4% para todas las categorías con los sueldos de octubre. En noviembre se consolidan las subas en una nueva escala de salarios básicos.

Las asignaciones no remunerativas en el cuatrimestre mencionado pagan aportes y contribuciones, además de computar para el cálculo de vacaciones, horas extra y otros beneficios.

Telefónicos

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) firmó un nuevo acuerdo salarial para empleados de Movistar, Claro y Personal. El mismo incluye:

Octubre: pago único equivalente al 3,6% del salario de octubre.

Noviembre: pago único del equivalente al 3,6% de los salarios de octubre también.

El diciembre próximo, el pago único se incorpora a los básicos.

Seguridad privada

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) realizó un acuerdo semestral para la última mitad de 2026, que involucra aumentos de sueldos escalonados que suman un total de 17,35%, además de una cifra no remunerativa. De este esquema queda pendiente:

Octubre: 2,16% de aumeto y 60.000 pesos no remunerativos

Noviembre: 2,24% de aumeto y 70.000 pesos no remunerativos

Diciembre: 4,01% de aumeto y 120.000 pesos no remunerativos

Los porcentajes de incremento incluyen la actualización tanto del presentismo y los viáticos.

Luego, se posicionan algunos gremios que lograron atar el incremento salarial al avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos, como es el caso de los trabajadores bancarios -que además este mes cobran un sustancial bono por el Día del Bancario-, los de la industria química y los empleados de mutuales. De esta manera protegen los sueldos por convenio contra la inflación, aunque sin lograr un incremento del salario real.