Los CEO priorizan la ciberseguridad pero reconocen riesgos geopolíticos y más regulaciones

Los lideres empresariales ven en la seguridad de los datos el mayor riesgo para el crecimiento en los próximos tres años, según la encuesta de KPMG

La firma de asesoría KPMG dio a conocer los resultados de su encuesta anual a 1.400 CEO (Chief Executive Officers) de multinacionales lideres a nivel global, un relevamiento que brinda un panorama completo de las problemáticas y tendencias que detectan los principales líderes empresariales. En este caso, destacaron la inversión en ciberseguridad como una prioridad fundamental en 2027, tras conocerse varios casos de hackeos billonarios en los últimos meses.

El relevamiento muestra que los líderes están tomando medidas para preparar a sus organizaciones para un entorno más volátil e impredecible, con mayor incertidumbre económica y una geopolítica mundial intensa, además de presiones regulatorias. Ocho de cada 10 coincide en que la IA seguirá siendo una de las principales prioridades de inversión, 8% más que el año anterior.

Ciberseguridad para mitigar el riesgo

En la encuesta "Global CEO Outlook 2026 de KPMG ("KPMG 2026 Global CEO Outlook"), el 31% de los consultados identificó a la ciberseguridad y la seguridad de los datos como el principal riesgo para el crecimiento durante los próximos tres años, seguidas de cerca por la incertidumbre económica mundial (28%), la inestabilidad geopolítica y las presiones regulatorias (26%).

En respuesta a este escenario, KPMG indicó que los CEO están realizando inversiones destinadas a mitigar aquellos riesgos sobre los que pueden ejercer influencia. Por ejemplo, casi la mitad de los ejecutivos (45%) afirma haber incrementado la inversión en ciberseguridad y resiliencia frente a los riesgos digitales.

Esta es la 12ª edición de la encuesta y fue realizada entre el 11 de agosto y el 21 de septiembre a lideres que gestionan empresas que registran ingresos anuales de más de u$s 500 millones, y del total de los consultados un tercio son de empresas con ingresos anuales de más de u$s10 mil millones. El estudio abarcó a 12 mercados clave (Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, España, el Reino Unido y los Estados Unidos) y 13 actividades productivas y de servicios (administración de activos, automotriz, bancos, mercados minoristas/de consumo, energía, infraestructura, seguros, ciencias de la vida, fabricación, tecnología, medios y telecomunicaciones).

Riesgos para los negocios según los CEO (KPMG, 2026)

Presiones regulatorias en la era de la IA

Los CEO también están realizando inversiones en respuesta a las presiones regulatorias. Algo más de una cuarta parte (26%) señala que éstas constituían el desafío más significativo para el crecimiento, mientras que más de un tercio (36%) indica que estaba invirtiendo en reporting regulatorio y de cumplimiento ("compliance") para mitigar los riesgos empresariales durante los próximos años.

El panorama regulatorio mundial en materia de IA continúa fragmentado, con importantes diferencias entre jurisdicciones. El 41% de los CEO dice que los distintos niveles de regulación constituían un obstáculo para la implementación de la IA en sus organizaciones, mientras que dos tercios (66%) prevén que el ritmo de avance de la regulación sobre IA supondrá un obstáculo para el éxito de sus organizaciones.

Por otra parte, más de la mitad (59%) sostiene estar prestando mayor atención a la gobernanza y a los controles internos sobre los datos como parte de sus estrategias de IA y soberanía de los datos.

"Los CEO se enfrentan a desafíos que abarcan desde los riesgos de ciberseguridad y las presiones regulatorias hasta el impacto de la IA en la forma de trabajar. También deben hacer frente a cuestiones globales más amplias, como la incertidumbre económica y la inestabilidad geopolítica. Es evidente que los líderes están abordando esta situación de manera decidida, invirtiendo en tecnología, fortaleciendo las capacidades de sus equipos y posicionando a sus organizaciones para lograr un crecimiento a largo plazo. El ritmo del cambio sigue siendo significativo, pero el CEO Outlook de este año muestra que los líderes empresariales están afrontando este desafío con confianza y con un claro foco en las oportunidades que se presentan", señaló Gary Wingrove, presidente y CEO de KPMG Internacional, en un comunicado enviado a este medio.

Por su parte, Diego Bleger, presidente y CEO de KPMG Argentina, analiza estos escenarios con relación al mercado local y sostiene que "el gran desafío de los CEOs en la Argentina ya no es solamente administrar la incertidumbre, sino aprender a crecer en ella. La transformación tecnológica, los cambios de la economía mundial y la dinámica propia del país obligan a revisar estrategias, acelerar decisiones y repensar modelos de negocio. Pero también abren oportunidades: quienes logren anticiparse, invertir con criterio y combinar innovación, talento y visión de largo plazo estarán mejor posicionados para liderar el próximo ciclo de crecimiento."

Diego Bleger, presidente y CEO de KPMG Argentina

Confianza e IA

La perspectiva de KPMG es que la IA adquiere cada vez mayor relevancia como prioridad de inversión y la confianza sigue siendo elevada, aunque los CEO señalan los desafíos éticos como el principal reto para su implementación.

El 79% coincide en que, pese a la persistente incertidumbre económica, la IA seguirá siendo una de las principales prioridades de inversión durante los próximos tres años, lo que representa un aumento de ocho puntos porcentuales respecto de 2025 (71%). Sin embargo, también reconocen claramente que la implementación de la IA no está exenta de dificultades.

Los desafíos éticos constituyen el principal obstáculo para la implementación de la IA, según más de la mitad de los CEO (57%), seguidos por la ciberseguridad como el siguiente desafío más importante (52%) y el costo (51%).

A pesar de estos desafíos, el 66% de los CEO afirma que sus organizaciones avanzan al ritmo adecuado o incluso por delante de la curva en materia de IA, mientras que el 29% se describe como cautelosamente optimista y aprendiendo sobre la marcha. Solo el 5 % afirma que está teniendo dificultades para mantenerse al ritmo. Las expectativas de retorno de la inversión en IA han experimentado ligeros cambios con respecto al año pasado y sugieren que los CEO están adoptando una visión más a largo plazo de estas inversiones: mientras que solo el 14% espera obtener retornos en un plazo de entre seis y doce meses, frente al 19% del año pasado, el 71 % espera lograrlos en un plazo de uno a tres años, frente al 67% del año anterior.

Desafío para la fuerza laboral.

Los CEO señalaron que las debilidades en términos de competencias, no necesariamente relacionadas exclusivamente con la IA, representan el principal desafío laboral que enfrentaban actualmente sus organizaciones (56%), por delante de la capacitación y actualización de competencias de los empleados en sistemas de IA (52%) y de la atracción y retención de talento (47%).

Los CEO están respondiendo mediante diversas medidas para garantizar que sus organizaciones estén preparadas para este futuro, entre ellas mantener conversaciones abiertas sobre cómo será ese futuro (51 %), invertir de manera proactiva en programas de recapacitación y perfeccionamiento profesional, y proporcionar formación específica adaptada a cada puesto sobre la manera en que la IA puede apoyar a las personas en sus funciones (ambas iniciativas con un 46%).

La resistencia de la fuerza laboral a la IA no se percibió como una preocupación significativa; el 26% indica que constituía un desafío, situándola en el último lugar de una lista de 13 desafíos para la adopción organizacional. Esto refleja una creciente aceptación de la IA por parte de los empleados, ya que el informe CEO Outlook del año pasado reveló que el 33% de los CEO consideraba que la reticencia de los empleados o su capacidad para adoptar o adaptarse a la IA constituía un desafío.

La evolución de las competencias del CEO

Los CEO consideran que sus capacidades deben evolucionar para estar a la altura de la complejidad de los desafíos que enfrentan y, en tal sentido, están desarrollando nuevas competencias que les permitan anticiparse a los acontecimientos y reaccionar con rapidez.

Por segundo año consecutivo, una mayor agilidad y una toma de decisiones más rápida bajo presión constituyen la principal capacidad de liderazgo que los ejecutivos consideran necesaria (47%), y ese porcentaje aumentó casi una cuarta parte (21%) con respecto al año anterior.

Asimismo, una mayor capacidad de previsión estratégica y de planificación de escenarios se considera cada vez más importante para los CEO, registrando un incremento de más del 20% interanual (44% frente a 22%), mientras que la capacidad para identificar, priorizar y gestionar riesgos aumentó un 16% (39% frente a 23%).

También resulta revelador que, tras haber identificado la importancia de formar y capacitar a los empleados en sistemas de IA, más de un tercio de los CEO (36%) considera que la alfabetización digital y tecnológica se está convirtiendo en una competencia esencial de liderazgo.

Por último, los CEO están divididos respecto del enfoque adecuado para la gestión de riesgos. Mientras que la mayoría mantiene su nivel de tolerancia al riesgo (61%), un tercio (33%) está modificando su enfoque respecto de la asunción de riesgos: el 16% está asumiendo más riesgos para aprovechar oportunidades y casi la misma proporción se está volviendo más cautelosa y reduciendo su exposición al riesgo (17%). Un 6% adicional está priorizando la mitigación de riesgos por encima de la búsqueda de nuevas oportunidades.