Las habilidades más importantes para conseguir trabajo hoy en la Argentina

El 95% de los seleccionadores de personal contratarían un candidato con las habilidades correctas, aunque no tenga título o certificación

La verificación se hace con entrevistas; el modelo mejora el desempeño, adaptación y diversidad de perfiles.

Las habilidades más buscadas son el manejo de IA y herramientas digitales, junto al trabajo en equipo y la adaptabilidad.

La contratación prioriza las habilidades sobre títulos o experiencia (95% de RRHH). Este cambio amplía las oportunidades para buscadores y empresas.

La selección de personal enfocada en habilidades está transformando las barreras históricas de contratación. Un 95% de los responsables de recursos humanos afirmó que contrataría a candidatos que cuenten con las habilidades necesarias aun si no tienen las certificaciones formales o títulos habilitantes.

A la vez, el 99% incorporaría a personas que demuestren capacidad para el puesto aunque no alcancen los años de experiencia solicitados en el aviso original.

Según el estudio Skills Based Hiring de Bumeran, el 25% de los especialistas en Recursos Humanos cree que las habilidades tienen mayor peso a la hora de seleccionar a alguien que las titulaciones universitarias y los años acumulados de antigüedad en el puesto: el 15% dice que las habilidades técnicas son las que mayor peso tienen; y el 10% las habilidades blandas, aunque la mayoría concuerda en que todos los aspectos son igualmente importantes en una contratación (41%), incluyendo la experiencia laboral, el "match" con la cultura de la organización, etc.

"Estamos frente a un cambio en la manera en que las organizaciones identifican y valoran el talento. Las habilidades están ganando importancia y se suman a requisitos más tradicionales, cada vez existe una mayor apertura a reconocer lo que una persona sabe hacer o puede llegar a aprender. Este cambio amplía las posibilidades para quienes buscan empleo y permite a las organizaciones encontrar perfiles que quizás antes quedaban fuera de los procesos de selección", señaló Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint, sobre el informe al que accedió iProfesional.

Las habilidades más buscadas por las empresas

Las habilidades técnicas más buscadas por los reclutadores (Bumeran, noviembre 2026)

El manejo de herramientas de inteligencia artificial y la capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a entornos dinámicos se consolidaron como las competencias más determinantes para acceder al empleo en la Argentina.

Las respuestas de los especialistas en talento se distribuyeron de la siguiente manera:

Manejo de herramientas de inteligencia artificial y automatización: 52%

Manejo de herramientas digitales específicas del puesto: 48%

Análisis, interpretación y visualización de datos: 30%

Manejo de sistemas de gestión, como CRM o ERP: 24%

Marketing digital y analítica de campañas: 22%

Dominio de idiomas: 20%

Programación y desarrollo de software: 14%

Gestión de bases de datos: 14%

Conocimiento de normativas técnicas y regulatorias del sector: 14%

Diseño UX/UI y herramientas de diseño digital: 10%

Ciberseguridad y protección de datos: 8%

Gestión de proyectos y metodologías ágiles: 6%

Computación en la nube: 4%

Operación de maquinaria, equipos o tecnologías especializadas: 4%

Otro: 0%

Las habilidades blandas indispensables

Habilidades blandas más buscadas por los reclutadores (Bumeran, noviembre 2026)

En paralelo a los saberes técnicos, los reclutadores destacan el peso decisivo de las competencias interpersonales y la resiliencia en contextos de transformación productiva. Ante la consulta sobre qué habilidades blandas son las más buscadas en la actualidad, las respuestas reunieron la totalidad del siguiente espectro:

Trabajo en equipo y colaboración: 48%

Adaptabilidad y flexibilidad: 48%

Capacidad de aprendizaje continuo: 42%

Comunicación efectiva: 38%

Negociación y manejo de conflictos: 36%

Resolución de problemas: 34%

Orientación al cliente: 32%

Liderazgo e influencia: 30%

Proactividad y autonomía: 28%

Creatividad e innovación: 26%

Organización y gestión del tiempo: 24%

Inteligencia emocional y empatía: 22%

Pensamiento crítico y analítico: 20%

Escucha activa: 20%

Resiliencia y manejo de la presión: 14%

Otro: 0%

Pese a esta apertura en el criterio de selección, persiste una fuerte sobreexigencia en la formulación de los perfiles: el 90% de los especialistas consultados reconoció que las empresas solicitan actualmente demasiadas habilidades para una misma posición.

Para comprobar la idoneidad real de los postulantes, las organizaciones implementan diversos métodos de verificación. La vía más extendida son las entrevistas por competencias con el 30%, seguidas por la opción otro con el 12%, la resolución de situaciones laborales con el 10%, la revisión de portfolios o trabajos anteriores con el 10% y la ausencia de evaluaciones específicas con el 10%. En menor escala aparecen las pruebas técnicas con el 6%, la resolución de casos prácticos con el 6%, las referencias laborales con el 6%, las herramientas de inteligencia artificial con el 6% y las evaluaciones psicométricas con el 4%, mientras que la solicitud de cursos o certificaciones no obtuvo adhesión con el 0%.

Otro dato que surgió del informe de Bumeran enviado a este medio es que las empresas que implementaron la contratación basada principalmente en habilidades observaron mejoras sustanciales en su rendimiento interno. El 28% vio un mejor desempeño laboral, una mejor adaptación al puesto (26%) o accedió a mayor diversidad de perfiles (12%) y menor rotación (10%)