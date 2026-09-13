Las 10 habilidades "humanas" que la IA no puede replicar y que garantizan el éxito laboral

Hasta no hace mucho tiempo, los programadores y los talentos de áreas tecnológicas tenían el éxito laboral asegurado. Las empresas los reclutaban directo desde las universidades y cobraban altísimos sueldos incluso sin título académico. Pero la inteligencia artificial (IA) vino a cambiar ese panorama, y ya no quedan profesiones ni oficios que ofrezcan el "éxito laboral asegurado." Por el contrario, se están poniendo en valor habilidades humanas que siguen siendo requeridas en el mercado.

El debate, claramente, ya no pasa por si los humanos van a ser reemplazados por la automatización o si tal o cual profesión logrará reconvertirse y sobrevivir a la disrupción. Es un momento "bisagra "en el que los talentos deben ocuparse para mantener su propia empleabilidad. Reconocer qué pueden aportar a un negocio y que no podrá ser reemplazado por un algoritmo, es el primer paso para ello.

10 habilidades humanas en demanda

Un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) junto al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el CONICET, dado a conocer en los primeros días de septiembre, mostró que el 2,6% de 64.088 ofertas laborales publicadas en portales de búsqueda de empleo en 2026 en Argentina (ZonaJobs, Bumeran, entre otros) exige al menos una habilidad relacionada con IA, frente al 0,6% registrado en el período 2017-2022.

En el mismo período, los avisos que buscaban perfiles que combinaran habilidades técnicas o duras con otras blandas además del manejo de IA, fue del 0,4% al 2 por ciento. Los investigadores a cargo fueron Roxana Maurizio, Viktoriya Semeshenko, Daniel Aromí, Sol Catania, Octavio Zerdá-Sánchez, Martín Llada y María Paula Bonel.

El avance es muy rápido, sobre todo en la Argentina. Pero las habilidades IA representan aún una parte minoritaria de las vacantes laborales publicadas en esos canales tradicionales.

A la vez, los expertos de IIEP aseguraron que las empresas no buscan una única habilidad, sino que los conocimientos técnicos siguen siendo el núcleo de la demanda, pero 7 de cada 10 ofertas también requieren habilidades socio-emocionales.

La inmensa mayoría de las ofertas de trabajo en Argentina exige perfiles multidimensionales. Las habilidades técnicas no-IA aparecen en el 92,1% de las ofertas, y las habilidades blandas en el 74,1%.

Las habilidades blandas que destacó el informe fueron las siguientes:

Atributos Personales (30,0%), Iniciativa y Liderazgo (23,8%), Comunicación (16,5%), Habilidades sociales (10,9%), Pensamiento crítico y Resolución de problemas (6,4%), Manejo de contratos (4,3%), Manejo de personas (2,8%) Atención al cliente (1,9%) Inteligencia de negocios (BI o Business Intelligence) (1,8%) Cumplimiento laboral o Compliance (0,5%)

En un análisis de los investigadores de IIEP enviado a este medio, se destaca que "cuando una vacante requiere habilidades de IA, estas suelen combinarse con habilidades técnicas y, especialmente, las socio-emocionales. Esto sugiere que, al menos por ahora, la IA se suma a perfiles laborales más completos y multidimensionales, en lugar de reemplazar las competencias específicas de cada ocupación. Además, la demanda presenta una fuerte heterogeneidad: mientras las ocupaciones profesionales y digitales concentran una mayor presencia de competencias vinculadas con IA, estas siguen siendo poco frecuentes en trabajos predominantemente manuales o intensivos en interacción interpersonal."

Habilidades humanas requeridas en proyectos freelance

Vale la pena mencionar también que el reporte hace una diferenciación respecto de las posiciones vacantes para trabajadores freelance. En ese caso, se relevaron en el portal Workana, y las habilidades blandas o humanas destacadas fueron las siguientes.

Atributos personales (47%), Iniciativa y Liderazgo (19,8%), Comunicación (18,7%), Atención al cliente (6,4%) Pensamiento crítico y Resolución de problemas (3,1%), Cumplimiento laboral o Compliance (10,4%) Manejo de contratos (0,8%), Control de Calidad (0,8%), Habilidades de Sociabilidad (0,5%) manejo de Personas (0,4%)

Los investigadores de IIEP concluyen que "Workana presenta una demanda significativamente más intensa de habilidades técnicas y de IA, asociada a su mayor concentración de proyectos digitales, tecnológicos y creativos. Al mismo tiempo, las habilidades socio-emocionales aparecen con menor frecuencia que en los portales tradicionales. Sin embargo, incluso en este segmento más tecnológico, la IA se incorpora principalmente en combinación con otras competencias, reforzando la idea de complementariedad."

La IA revaloriza las habilidades humanas

Como ya reportó iProfesional, un cambio fundamental que la IA generó en el mercado laboral es revalorizar a los perfiles senior por sobre aquellos que no tienen experiencia. No solo fue por su trayectoria, sino por las habilidades no técnicas desarrolladas en el camino.

Sergio Sirotinsky, profesor de Fundamentos de Informática e Inteligencia Artificial en UCEMA, había explicado entonces a este medio que "los perfiles senior suelen tener un 'olfato' más desarrollado para identificar qué camino conviene tomar para resolver un problema. Esa experiencia les permite orientar mejor a la IA, hacer las preguntas adecuadas y descartar rápidamente alternativas poco útiles, en lugar de navegar entre un sinfín de posibles soluciones."

"Automatizar buena parte de la ejecución operativa, dejó más a la vista lo que las máquinas todavía no saben hacer bien: leer el contexto, ponderar riesgos y tomar una decisión difícil con información incompleta. Eso es, precisamente, terreno de la experiencia", agregó al respecto Carlos Alustiza, CEO de Great Place to Work Argentina.

Todas estas instancias demuestran que el mercado viene a complementar los sistemas de IA que se están adoptando con talento humano senior. ¿Qué ocurre entonces con los jóvenes? Que la vara para entrar al mercado estará más alta que antes y que, ante la ausencia de tareas simples o repetitivas que antes generaban vacantes junior, deberán revisar aquello que aportan al negocio o a una empresa. Será todo aquello que los hace humanos: creatividad, frescura, iniciativa y criterio.

En este punto, vale la pena retomar la opinión que brindó a este medio Nahuel Alberti, CTO de Paisanos, en la ocasión del Día del Programador 2026 (13 de septiembre). El experto plantea que la disrupción de la IA en el mercado laboral de los programadores es que dejan de aportar conocimiento sobre lenguajes y pasan a centrarse en su criterio y su capacidad de resolver problemas. "La expansión de la IA también obliga a revisar qué significa ser un buen programador. El conocimiento técnico sigue siendo indispensable, pero ya no alcanza por sí solo. La curiosidad, la capacidad de escuchar, la adaptación, la colaboración y la resolución de problemas adquieren un valor central", mencionó.