Las universidades públicas que lanzan cursos y diplomaturas abiertas a la comunidad

Las universidades públicas ofrecen diversas propuestas que facilitan el acceso al mercado, aunque se recomienda verificar requisitos y costos antes de inscribirse.

Su diseño es flexible, económico y adaptable a las jornadas laborales, priorizando la aplicación práctica de contenidos sobre la teoría académica tradicional.

Las diplomaturas ofrecen una formación técnica rápida y especializada, ideal para quienes buscan actualizar sus competencias laborales sin realizar una carrera extensa.

La educación pública, gratuita y de calidad es una de las bases de la cultura y la sociedad argentina. Pero también es cierto que no todas las personas pueden cursar y completar una carrera universitaria o incluso una tecnicatura, por más que no se les cobre una cuota y matrícula. En esos casos, quienes no quieran dejar de tener un título de una universidad reconocida, en lugar de solo certificar cursos online o aprender oficios, pueden optar por las diplomaturas.

Para muchos casos las diplomaturas son una buena opción cuando las dictan universidades que son reconocidas como entidades educativas serias. La duración de los currículos y la dedicación requerida para tener el certificado son mucho menores que incluso a las carreras de dos años.

Las diplomaturas pueden ser una buena base, también, para especializarse en un campo en particular, más allá de contar o no con formación universitaria.

Las ventajas de hacer una diplomatura

La velocidad de transformación en el mercado laboral consolidó a las diplomaturas como una alternativa formativa estratégica. En un escenario donde las áreas de recursos humanos priorizan la adquisición rápida de competencias aplicadas y la adaptación técnica constante, este formato ofrece diferenciales clave vinculados al tiempo, la actualización de contenidos y la optimización de recursos.

Mientras una licenciatura universitaria demanda entre cuatro y seis años de estudio y una carrera terciaria insume un mínimo de tres años, una diplomatura suele completarse en un lapso de entre cuatro y diez meses. Este esquema permite incorporar herramientas técnicas en el corto plazo y actualizar el perfil profesional de manera inmediata ante nuevas oportunidades laborales.

Su currícula suele ser más corta. Prescinde del extenso trayecto de materias teóricas generales e introductorias que suelen tener las carreras de grado, y priorizan la resolución de casos reales, el aprendizaje metodológico y la aplicación operativa en el puesto de trabajo.

Su diseño también puede ser más ágil para actualizar contenidos ante cambios del mercado: la modificación de un plan de carrera universitaria o terciaria exige extensos trámites burocráticos y aprobaciones ministeriales que demoran años. Por eso se mantienen más actualizadas con las tendencias y las demandas del mercado laboral.

Y claro, exigen un menor compromiso económico y financiero que una carrera de grado o tecnicatura. Esto reduce también el costo de una diplomatura, más accesible que sostener matrículas y cuotas mensuales a lo largo de un programa de grado extenso. Esto permite un retorno de la inversión educativa significativamente más rápido.

Es indudable tambien que uno de sus fuertes es la mayor compatibilidad con la jornada laboral: la carga horaria está planificada específicamente para personas activas en el mercado de trabajo. La mayoría de estas propuestas se imparte en formatos virtuales, híbridos o con cursadas intensivas de fin de semana, facilitando el balance entre el empleo, las responsabilidades personales y el estudio sin la exigencia presencial diaria que imponen las facultades.

Universidades públicas que ofrecen diplomaturas

Casi todas las universidades públicas de la Argentina ofrecen diplomaturas que complementan o derivan de sus carreras terciarias y de grado. Las siguientes son algunas que ya tienen inscripciones abiertas al momento de cierre de este artículo.

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM): abrió la inscripción a la Diplomatura en Estudios Avanzados en Gestión Documental y Administración de Archivos Públicos, que tiene un año de duración y brinda conocimientos básicos en gestión documental y administración de archivos a los fines de asegurar su preservación y acceso en forma integral. Otras diplomaturas con inscripción abierta son las de arte y educación. Una de las más reconocidas es la Diplomatura en raza, género e injusticia, impartida por Rita Segato .

abrió la inscripción a la que tiene un año de duración y brinda conocimientos básicos en gestión documental y administración de archivos a los fines de asegurar su preservación y acceso en forma integral. Otras diplomaturas con inscripción abierta son las de arte y educación. Una de las más reconocidas es la Diplomatura en raza, género e injusticia, impartida por . Universidad Técnica Nacional (UTN) Buenos Aires : es una de las universidades públicas con mayor oferta de cursos y diplomaturas online, aunque son pagas. De todas esas opciones, hoy tiene abierta la inscripción para cursar de manera virtual el año próximo la Diplomatura en Blockchain y Finanzas Digitales .

: es una de las universidades públicas con mayor oferta de cursos y diplomaturas online, aunque son pagas. De todas esas opciones, hoy tiene abierta la inscripción para cursar de manera virtual el año próximo la . Universidad Nacional de las Artes (UNA): cuenta con una amplia propuesta de diplomaturas, en materias como Herramientas de gestión, producción y programación para el sector cultural independiente, Montaje de Espacios Expositivos, Artes del Libro, Encuadernación, Ilustración del Libro, Mediación Cultural, Operación y Grabación de sonido, Maquillaje y Caracterización, Escenotécnica, Canto y Dirección Coral, Educación de Artes, Gestión de Festivales Populares, y oficios como carpintería e instalación eléctrica orientada a las artes, entreo otras disciplinas.

cuenta con una amplia propuesta de diplomaturas, en materias como Herramientas de gestión, producción y programación para el sector cultural independiente, Montaje de Espacios Expositivos, Artes del Libro, Encuadernación, Ilustración del Libro, Mediación Cultural, Operación y Grabación de sonido, Maquillaje y Caracterización, Escenotécnica, Canto y Dirección Coral, Educación de Artes, Gestión de Festivales Populares, y oficios como carpintería e instalación eléctrica orientada a las artes, entreo otras disciplinas. Univesidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ): también tiene una diversidad de diplomaturas disponibles, pero las dos que tienen ahora abierta la inscripción son las de Diplomatura Superior y de Vinculación en Desarrollo de Habilidades Blandas para el Personal de Salud y Diplomatura Superior y de Vinculación en Cannabis y sus usos medicinales

La Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande de gestión pública en todo el país, también cuenta con diplomaturas. De hecho, en julio informó que tiene 39 de estos programas incluyendo los que se ofrecen en todas sus facultades. Pero no solo no tiene abiertas las inscripciones en este momento, sino que además dependen del área de Posgrado.

Las diplomaturas de la UBA más destacadas son las de Inteligencia Artificial, Tecnología Agropecuaria, Gestión Organizacional y Recursos Humanos, Marketing, Farmacia, Odontología, Ciencias veterinarias, Artes y Patrimonio Histórico, entre otras.

Criterios para elegir una diplomatura

Lo ideal es que cada persona concurra a una universidad pública cercana a su domicilio, para facilitar luego la cursada. Por eso, la búsqueda de diplomaturas abiertas a la comunidad debe comenzar en las universidades más próximas. Otra opción son las diplomaturas online, con cursada asincrónica, que es el caso de muchos de los programas de este tipo.

Otra advertencia es que las diplomaturas en universidades públicas pueden ser abiertas a la comunidad pero en algunos casos exigir algún tipo de certificación profesional previa o experiencia laboral, debido a que los contenidos estarán al nivel de quienes tienen ya ciertos conocimientos. Este es el caso de muchas de las diplomaturas de áreas como Salud, o técnicas como las vinculadas a Ingenierías. En otros casos, los requisitos de inscripción son menos restrictivos.

Una diplomatura se puede hacer tanto antes, durante como después de la carrera de grado, ya que no es un título de posgrado obligatorio ni un requisito previo para estudiar en la universidad. Pero no todas las diplomaturas son aptas para personas sin formación previa o experiencia en la temática a tratar.

Y finalmente, otro punto para mirar antes de decidirse por una diplomatura, es el precio: no siempre por ser impartido en una universidad pública un curso o diplomatura será gratuito.