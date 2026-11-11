Cuánto ganarán los empleados de comercio en noviembre 2026

La escalas completa con todas las categorías de empleados de comercio para los sueldos máximos y mínimos que se cobran en noviembre

Las negociaciones se retomarán en enero de 2027 para evaluar el impacto de la inflación.

El acuerdo paritario estableció un 5,7% de incremento (1,9% mensual Oct-Dic) y un bono de $50.000.

Empleados de comercio recibieron un aumento salarial en noviembre por octubre 2026 y un bono no remunerativo.

Los empleados de comercio, comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 cobraron en noviembre los salarios devengados durante octubre de 2026 con un nuevo incremento en sus haberes. La liquidación incorpora el primer tramo del reciente acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras del sector para el último trimestre del año. El mismo comprende un aumento del 5,79% en total, además de un bono no remunerativo de 50.000 pesos.

Los detalles del acuerdo paritario de octubre

El entendimiento salarial alcanzado el 27 de octubre de 2026 entre el gremio conducido por Armando Cavalieri y los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) comprende el trimestre que va de octubre a diciembre de 2026.

El esquema paritario fijó un aumento salarial del 5,7% sobre las remuneraciones básicas, abonado de forma nominal y no acumulativa en tres tramos iguales del 1,9% mensual para octubre, noviembre y diciembre, tomando como base las escalas de septiembre.

Asimismo, se estableció el pago extraordinario de una suma fija no remunerativa por única vez de 50.000 pesos que se liquida en dos cuotas consecutivas: 25.000 pesos junto con los salarios de octubre a cobrarse en noviembre, y otros 25.000 pesos con los haberes de noviembre que se percibirán en diciembre.

Las partes rubricaron además el compromiso formal de retomar las negociaciones paritarias en enero de 2027 para evaluar el impacto de la inflación.

Escala salarial de comercio para los sueldos de octubre

A continuación, se detalla el ingreso total que percibieron los empleados de comercio en noviembre de 2026, considerando tanto el nivel inicial de cada escalafón como el haber correspondiente al tope de 35 años de antigüedad:

Maestranza A: 1.353.674 pesos en el tramo inicial y 1.818.709 pesos con 35 años de antigüedad.

1.353.674 pesos en el tramo inicial y 1.818.709 pesos con 35 años de antigüedad. Maestranza B: 1.357.130 pesos en el tramo inicial y 1.823.376 pesos con 35 años de antigüedad.

1.357.130 pesos en el tramo inicial y 1.823.376 pesos con 35 años de antigüedad. Maestranza C: 1.369.241 pesos en el tramo inicial y 1.839.725 pesos con 35 años de antigüedad.

1.369.241 pesos en el tramo inicial y 1.839.725 pesos con 35 años de antigüedad. Administrativo A: 1.366.648 pesos en el tramo inicial y 1.836.225 pesos con 35 años de antigüedad.

1.366.648 pesos en el tramo inicial y 1.836.225 pesos con 35 años de antigüedad. Administrativo B : 1.371.842 pesos en el tramo inicial y 1.843.237 pesos con 35 años de antigüedad.

: 1.371.842 pesos en el tramo inicial y 1.843.237 pesos con 35 años de antigüedad. Administrativo C: 1.377.030 pesos en el tramo inicial y 1.850.241 pesos con 35 años de antigüedad.

1.377.030 pesos en el tramo inicial y 1.850.241 pesos con 35 años de antigüedad. Administrativo D: 1.392.603 pesos en el tramo inicial y 1.871.264 pesos con 35 años de antigüedad.

1.392.603 pesos en el tramo inicial y 1.871.264 pesos con 35 años de antigüedad. Administrativo E: 1.405.578 pesos en el tramo inicial y 1.888.780 pesos con 35 años de antigüedad.

1.405.578 pesos en el tramo inicial y 1.888.780 pesos con 35 años de antigüedad. Administrativo F: 1.424.610 pesos en el tramo inicial y 1.914.474 pesos con 35 años de antigüedad.

1.424.610 pesos en el tramo inicial y 1.914.474 pesos con 35 años de antigüedad. Cajeros A: 1.370.972 pesos en el tramo inicial y 1.842.062 pesos con 35 años de antigüedad.

1.370.972 pesos en el tramo inicial y 1.842.062 pesos con 35 años de antigüedad. Cajeros B: 1.377.030 pesos en el tramo inicial y 1.850.241 pesos con 35 años de antigüedad.

1.377.030 pesos en el tramo inicial y 1.850.241 pesos con 35 años de antigüedad. Cajeros C: 1.384.817 pesos en el tramo inicial y 1.860.753 pesos con 35 años de antigüedad.

1.384.817 pesos en el tramo inicial y 1.860.753 pesos con 35 años de antigüedad. Personal Auxiliar A: 1.370.972 pesos en el tramo inicial y 1.842.062 pesos con 35 años de antigüedad.

1.370.972 pesos en el tramo inicial y 1.842.062 pesos con 35 años de antigüedad. Personal Auxiliar B: 1.379.623 pesos en el tramo inicial y 1.853.741 pesos con 35 años de antigüedad.

1.379.623 pesos en el tramo inicial y 1.853.741 pesos con 35 años de antigüedad. Personal Auxiliar C: 1.408.173 pesos en el tramo inicial y 1.892.284 pesos con 35 años de antigüedad.

1.408.173 pesos en el tramo inicial y 1.892.284 pesos con 35 años de antigüedad. Auxiliar Especializado A: 1.381.357 pesos en el tramo inicial y 1.856.082 pesos con 35 años de antigüedad.

1.381.357 pesos en el tramo inicial y 1.856.082 pesos con 35 años de antigüedad. Auxiliar Especializado B: 1.396.927 pesos en el tramo inicial y 1.877.102 pesos con 35 años de antigüedad.

1.396.927 pesos en el tramo inicial y 1.877.102 pesos con 35 años de antigüedad. Vendedores A: 1.370.972 pesos en el tramo inicial y 1.842.062 pesos con 35 años de antigüedad.

1.370.972 pesos en el tramo inicial y 1.842.062 pesos con 35 años de antigüedad. Vendedores B: 1.396.930 pesos en el tramo inicial y 1.877.106 pesos con 35 años de antigüedad.

1.396.930 pesos en el tramo inicial y 1.877.106 pesos con 35 años de antigüedad. Vendedores C: 1.405.578 pesos en el tramo inicial y 1.888.780 pesos con 35 años de antigüedad.

1.405.578 pesos en el tramo inicial y 1.888.780 pesos con 35 años de antigüedad. Vendedores D: 1.424.610 pesos en el tramo inicial y 1.914.474 pesos con 35 años de antigüedad.

Empleados de Comercio menores de edad

Menores 16 años (jornada de 6 horas): 1.216.784 pesos en el haber total.

1.216.784 pesos en el haber total. Menores 17 años (jornada de 6 horas): 1.221.978 pesos en el haber total.

1.221.978 pesos en el haber total. Menores Maestranza y Servicios 16 años A (jornada de 8 horas): 1.337.251 pesos.

1.337.251 pesos. Menores Maestranza y Servicios 16 años B (jornada de 8 horas): 1.338.120 pesos.

1.338.120 pesos. Menores Maestranza y Servicios 16 años C (jornada de 8 horas): 1.338.840 pesos.

1.338.840 pesos. Menores Maestranza y Servicios 17 años A (jornada de 8 horas): 1.339.884 pesos.

1.339.884 pesos. Menores Maestranza y Servicios 17 años B (jornada de 8 horas): 1.340.715 pesos.

1.340.715 pesos. Menores Maestranza y Servicios 17 años C (jornada de 8 horas): 1.341.417 pesos.

1.341.417 pesos. Menores Administrativos 16 años A (jornada de 8 horas): 1.337.249 pesos.

1.337.249 pesos. Menores Administrativos 16 años B (jornada de 8 horas): 1.338.120 pesos.

1.338.120 pesos. Menores Administrativos 16 años C (jornada de 8 horas): 1.338.991 pesos.

1.338.991 pesos. Menores Administrativos 16 años D (jornada de 8 horas): 1.339.884 pesos.

1.339.884 pesos. Menores Administrativos 17 años A (jornada de 8 horas): 1.339.884 pesos.

1.339.884 pesos. Menores Administrativos 17 años B (jornada de 8 horas): 1.340.708 pesos.

1.340.708 pesos. Menores Administrativos 17 años C (jornada de 8 horas): 1.341.579 pesos.

1.341.579 pesos. Menores Administrativos 17 años D (jornada de 8 horas): 1.342.445 pesos.

1.342.445 pesos. Menores Personal Auxiliar 16 años A (jornada de 8 horas): 1.338.120 pesos.

1.338.120 pesos. Menores Personal Auxiliar 16 años B (jornada de 8 horas): 1.338.991 pesos.

1.338.991 pesos. Menores Personal Auxiliar 17 años A (jornada de 8 horas): 1.340.708 pesos.

1.340.708 pesos. Menores Personal Auxiliar 17 años B (jornada de 8 horas): 1.341.581 pesos.

1.341.581 pesos. Menores Auxiliares Especializados 16 años A (jornada de 8 horas): 1.338.986 pesos.

1.338.986 pesos. Menores Auxiliares Especializados 16 años B (jornada de 8 horas): 1.339.884 pesos.

1.339.884 pesos. Menores Auxiliares Especializados 17 años A (jornada de 8 horas): 1.343.374 pesos.

1.343.374 pesos. Menores Auxiliares Especializados 17 años B (jornada de 8 horas): 1.344.166 pesos.

Los anteriores son los salarios de octubre consolidados para cada categoría, incluyendo las sumas no remunerativas, de acuerdo a las escalas oficializadas por la CAC.

Adicionales de convenio y liquidación de presentismo

Las planillas homologadas contemplan además los adicionales previstos en el convenio mercantil para el período de octubre.

El plus por armado de vidrieras estipulado en el artículo 23 se fijó en 47.948,92 pesos. En el caso del artículo 30, el adicional por manejo de fondos para Cajeros A y C se ubicó en 150.181,57 pesos, mientras que para Cajeros B ascendió a 591.374,50 pesos mensuales.

Para las tareas de transporte del artículo 36, el valor por kilómetro en los primeros 100 kilómetros quedó establecido en 123,46 pesos para choferes y 100,53 pesos para ayudantes de chofer, elevándose a 143,97 pesos y 123,64 pesos respectivamente al superar esa distancia.

El sindicato y las cámaras empresarias recordaron que sobre las cifras salariales remunerativas y no remunerativas debe liquidarse la asignación complementaria por presentismo del artículo 40 del CCT 130/75, con la única excepción de la suma fija no remunerativa de 25.000 pesos de la revisión de octubre. Además, rige el adicional por antigüedad del 1% por cada año de servicio cumplido en la empresa.