Empleados de comercio: cuánto cobraran trabajadores de call centers tras el nuevo aumento

Los trabajadores de call center recibirán una suba salarial del 5,7% en tres tramos y un bono de $50.000 que se pagará en octubre y noviembre

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firmó un nuevo acuerdo paritario con la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC) que establece una actualización salarial del 5,7% para los trabajadores de call centers comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 781/20. El entendimiento también incluye el pago de una suma extraordinaria de $50.000, que se abonará en dos cuotas durante octubre y noviembre.

El acuerdo fue firmado el 28 de octubre de 2026 y establece un esquema de incrementos distribuidos en tres tramos mensuales del 1,9% cada uno. Las subas corresponden a octubre, noviembre y diciembre, y se calculan sobre una misma base salarial: los básicos vigentes en septiembre, más las sumas no remunerativas que se encontraban en vigor durante ese mes.

De esta manera, los trabajadores alcanzados por la negociación recibirán una actualización total del 5,7% al finalizar diciembre. Sin embargo, el mecanismo de cálculo tiene una particularidad: los porcentajes no son acumulativos. Cada incremento se determina sobre los valores de septiembre y no sobre el salario actualizado del mes anterior.

El entendimiento se suma a las revisiones salariales que FAECYS lleva adelante con las distintas cámaras empresarias del sector mercantil y contempla, además, la continuidad de la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico.

Cómo se aplica el aumento del 5,7% para los trabajadores de call center

La actualización acordada entre FAECYS y la Cámara Argentina de Centros de Contacto se distribuye en tres etapas, con un incremento del 1,9% en cada una.

El esquema comprende los siguientes períodos:

Octubre de 2026: aumento del 1,9% sobre la base salarial de septiembre

aumento del 1,9% sobre la base salarial de septiembre Noviembre de 2026: segundo incremento del 1,9%, calculado sobre la misma base

segundo incremento del 1,9%, calculado sobre la misma base Diciembre de 2026: tercer tramo del 1,9%, también determinado sobre los valores de septiembre

La suma de los tres porcentajes representa una mejora del 5,7% respecto de la base de referencia. Por lo tanto, no corresponde calcular cada tramo sobre el importe que resulte de la actualización anterior.

Este punto es relevante para interpretar la liquidación de los haberes. En un esquema acumulativo, cada porcentaje se aplica sobre el salario ya incrementado, lo que genera una variación final diferente. En cambio, el acuerdo de los trabajadores de call center establece una base fija para los tres tramos.

Para determinar los importes correspondientes, las empresas deberán considerar los salarios básicos de septiembre y las sumas no remunerativas vigentes durante ese período. Sobre esa referencia se calculará cada uno de los incrementos mensuales.

El acuerdo alcanza a los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 781/20, que regula las condiciones laborales de los trabajadores de centros de contacto. La actualización, por lo tanto, está dirigida a quienes se encuentran encuadrados dentro de ese convenio y no constituye un aumento general para todos los empleados de comercio.

Bono de $50.000 para empleados de call center: cuándo se cobra

Además de los tres tramos de actualización salarial, el acuerdo paritario establece el pago de una suma extraordinaria de $50.000 por única vez.

El importe tiene carácter no remunerativo y se distribuirá en dos cuotas iguales de $25.000. La primera deberá abonarse junto con los haberes correspondientes a octubre, mientras que la segunda se liquidará con los salarios de noviembre.

El cronograma de pago queda establecido de la siguiente manera:

Primera cuota: $25.000, con los salarios de octubre de 2026

$25.000, con los salarios de octubre de 2026 Segunda cuota: $25.000, con los salarios de noviembre de 2026

$25.000, con los salarios de noviembre de 2026 Total: $50.000 por única vez

El entendimiento no establece una tercera cuota de este concepto para diciembre. De esta manera, el pago extraordinario queda completamente cancelado durante los dos primeros meses del esquema salarial.

La suma también contempla condiciones particulares para determinados regímenes de trabajo. En los casos de jornadas discontinuas, contratos a tiempo parcial, jornadas reducidas o ausencias injustificadas, el importe deberá liquidarse de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Esto significa que los trabajadores que no cumplan una jornada completa o registren situaciones que afecten el tiempo computable podrán percibir un monto inferior a los $25.000 correspondientes a cada cuota.

La proporcionalidad deberá aplicarse de acuerdo con las condiciones previstas en el acuerdo paritario y el tiempo efectivamente trabajado por cada empleado.

Empleados de comercio: cómo se incorporarán las sumas no remunerativas al básico

Otro de los puntos incluidos en el entendimiento entre FAECYS y la Cámara Argentina de Centros de Contacto está relacionado con la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico.

El acuerdo mantiene el esquema establecido en la negociación salarial anterior, que contempló una suma no remunerativa de $120.000 y dispuso su integración gradual a los básicos convencionales.

De acuerdo con el cronograma previsto, durante diciembre de 2026 se incorporarán $20.000 al salario básico. Este importe corresponde al primer tramo de la suma de $120.000 acordada anteriormente. La integración continuará mediante cuotas mensuales de $20.000 hasta completar el traslado de la totalidad del concepto al salario básico en mayo de 2027.

El mecanismo implica que una parte de los importes que inicialmente se liquidaban como no remunerativos pasará a integrar progresivamente los salarios básicos de convenio. Por ese motivo, el proceso se extenderá durante varios meses y tendrá continuidad después de diciembre de 2026.

La incorporación de estas sumas constituye un aspecto que las empresas deberán contemplar al confeccionar las liquidaciones salariales, ya que modifica la composición de los haberes de los trabajadores alcanzados por el convenio.

Además, el cronograma permite distinguir dos conceptos diferentes dentro de la negociación: por un lado, el aumento del 5,7% distribuido entre octubre y diciembre; por otro, la integración progresiva de los $120.000 establecidos en el acuerdo anterior.

Ambos mecanismos tienen calendarios propios y deben considerarse por separado al momento de calcular los salarios.

Homologación del acuerdo salarial de los call centers

FAECYS y la Cámara Argentina de Centros de Contacto también solicitaron la homologación del nuevo entendimiento ante la Secretaría de Trabajo.

Este trámite administrativo es el procedimiento mediante el cual la autoridad laboral revisa y registra formalmente el acuerdo alcanzado entre las partes. Su objetivo es otorgarle reconocimiento dentro del marco de las negociaciones colectivas.

El acta contempla, además, qué sucederá si la homologación todavía se encuentra pendiente cuando llegue el vencimiento de los salarios. En ese supuesto, las empresas deberán abonar los importes correspondientes como anticipos de la revisión salarial.

La disposición busca establecer un mecanismo de pago mientras se completa el procedimiento administrativo, de modo que la demora en la homologación no impida liquidar los conceptos económicos acordados.

Por lo tanto, el nuevo entendimiento establece tres componentes para los trabajadores de call center comprendidos en el Convenio Colectivo 781/20: un incremento salarial del 5,7% distribuido en tres meses, una suma extraordinaria no remunerativa de $50.000 en dos cuotas y la continuidad del cronograma de incorporación de las sumas no remunerativas al salario básico.

Con estos puntos, la negociación entre FAECYS y la Cámara Argentina de Centros de Contacto fija las condiciones salariales para el último tramo de 2026 y mantiene el proceso de integración de conceptos no remunerativos que se extenderá hasta mayo de 2027.