Cuánto invertirán las empresas en el regalo de Fin de Año para empleados

Los reconocimientos de las empresas a empleados se extienden durante todo el año, pero el de Navidad sigue siendo el regalo principal

El reconocimiento corporativo se diversifica, extendiéndose a lo largo de todo el año y no solo en las fiestas.

Con la proximidad de las Fiestas de Fin de Año, las empresas comienzan a definir los presupuestos para el regalo para los empleados y sus familias. Y si bien, en general, el 2026 no fue un año con un entorno propicio para los negocios y el consumo, las organizaciones están haciendo el esfuerzo de agasajar a los colaboradores para esta ocasión especial. El gasto por persona está en torno a los 50.000 y 70.000 pesos.

De acuerdo con el Informe de Beneficios Corporativos 2026 presentado por Bonda en noviembre, el 78,8% de las compañías en el país brindan algún tipo de reconocimiento institucional por fechas especiales, y el más extendido es el de Navidad, con 74,5% de las compañías otorgándolo. De éstas últimas, el 89,1% lo regala en forma de premio y no de puntos o gift cards u otra modalidad.

"Navidad y Fin de año siguen siendo las fechas más fuertes en reconocimiento. Además, son fechas en las que más se invierte. Va de $45.000 a $1.500.000 por colaborador, según la empresa. Incluso en un contexto económico desafiante, el regalo de fin de año se sostiene porque las organizaciones lo ven como un gesto de cierre y de pertenencia que el equipo valora mucho", amplió Alejandro Gerez Martínez, director comercial de Bonda.

Respecto de cuánto invierten las empresas por persona, en Bonda registraron los siguientes rangos:

Entre $30.000 y $40.000, 36,5% de las compañías

Entre $40.000 y $55.000 34,3% de las compañías

Más de $55.000, 29,2% de las compañías

"Este año, el presente de fin de año que las empresas dan por empleado está en un promedio de entre $80.000 y $120.000. Hay casos puntuales por encima y por debajo de ese rango. Varía según el tamaño de la compañía, la industria," añadió por su parte Olivia Prado, Marketing Manager de tarjeta prepaga y plataforma de beneficios corporativos YouCard.

La ejecutiva apuntó que ese gasto creció desde el año pasado: "En 2025 el rango estaba entre $60.000 y $80.000. El ticket promedio pasó de unos $70.000 a unos $100.000, o sea un aumento de alrededor del 40%. En la parte baja del rango la suba es del 33% y en la alta llega al 50%," añadió.

Otro parámetro: el ticket promedio de los regalos corporativos de Bigbox en Argentina aumentó más de un 20% en dólares durante 2026 para ubicarse en u$s44 por persona,según informó la compañía. En 2025, también registró un crecimiento cercano al 20% en dólares respecto del año anterior y entregó más de 84.000 regalos en Argentina. Para el cierre de 2026, proyecta una expansión superior al 40% respecto de 2025.

Además, Big Box indicó en un comunicado enviado a este medio, que Fin de Año representa apenas el 15% de la inversión anual de las empresas en la plataforma, una señal de cómo el reconocimiento empieza a distribuirse a lo largo de todo el calendario.

El aumento también se refleja en el presupuesto destinado a cada persona. Durante 2025, el valor promedio por regalo fue de u$s38 en Argentina. En lo que va de 2026, el ticket promedio local aumentó más de un 20% en dólares respecto a 2025.

Inversión en regalos corporativos 2026

No se notó en este mercado una reducción en la inversión desde el año pasado. Según Gerez Martínez, el cambio principal fue cómo invirtieron las organizaciones en el cierre del año. "Frente al contexto económico, vemos que las compañías buscan que el regalo de fin de año sea útil y acompañe a las personas en su día a día. Además, esos montos se revisan para que acompañen a la inflación y no pierdan valor para el colaborador. Por otro lado, también crece la cantidad de empresas que suman beneficios flexibles, para que cada persona elija qué regalo quiere según lo que prefiera o necesite", afirmó el directivo de Bonda a iProfesional.

"Vemos que el regalo de fin de año se sostiene incluso en contextos desafiantes. Para muchas compañías no es un gasto opcional. Cuando el presupuesto se ajusta, lo que suele cambiar es el formato o el monto, no la decisión de dar algo", coincidió Prado.

"Estamos viendo que las empresas le asignan cada vez más importancia al regalo como herramienta de vínculo. No buscan solamente resolver un obsequio, sino ofrecer algo que tenga valor para quien lo recibe y que represente a la compañía. Eso se refleja tanto en el presupuesto por persona como en la búsqueda de propuestas más flexibles y personalizadas", señaló por su parte Facundo Sourigues, director comercial de Bigbox.

El desafío es combinar escala y cercanía: llegar a equipos numerosos con una propuesta que no se perciba como un gesto genérico. A la posibilidad de elección se suman otros criterios que intervienen en la decisión: la personalización con la identidad de la empresa, la flexibilidad para entregar los regalos en formato físico o digital y la facilidad para centralizar la gestión de cientos o miles de destinatarios.

¿En qué fechas entregan regalos las empresas además de Navidad?

Aunque el fin de año continúa siendo el período de mayor actividad corporativa en cuanto a reconocimientos a empleados, BigBox registró que solo el 15% de la inversión de Recursos Humanos en su plataforma se concentra en diciembre, y comienza a extenderse a lo largo del calendario.

"El reconocimiento tiene más impacto cuando no aparece solamente en una fecha puntual, sino cuando forma parte de la relación que la empresa construye con sus colaboradores durante todo el año. En equipos diversos, además, es importante encontrar formas de reconocer a cada persona sin perder de vista las necesidades de la organización," explicó María Eugenia Castello, People Manager de Bigbox.

Bonda investigó profundamente el tema, y el 74,5% sigue cumpliendo con la tradición del regalo para Navidad, pudiendo aprovechar las mejores ideas de regalos corporativos para las Fiestas.. Pero además, 73,8% invierte también para un homenaje el día de cumpleaños del colaborador, el 68,2% celebran el Día del Padre/Madre, 61,3% el Día del Niño, 55,4% premian la antigüedad del empleado.

Cómo arreglarlo: en lugar de ""tradición del regalo para Navidad"", se sugiere reestructurar el fragmento como ""aprovechar las «mejores ideas de regalos corporativos para las Fiestas»"" apuntando a la nota correspondiente.

Las celebraciones se extienen a la familia: el 49,6% de las firmas relevadas brinda un regalo por nacimiento de un hijo o hija, el 44,5% por matrimonio y el 29,9% por graduación. A la vez, el Día de la Primavera sigue siendo clave en el 38% de las empresas, mientras que el 27,7% brinda un presente por el Día de la Mujer. Las Pascuas, sin embargo, no son una celebración tan extendida a nivel corporativo, y solo el 36,5% da algún tipo de reconocimiento en ese caso.