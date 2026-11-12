Cuánto gana un empleado de Starbucks en noviembre 2026

La escala salarial completa de los empleados de Starbucks en Argentina para el mes de noviembre, y las últimas colecciones de la cadena de cafeterías

Los trabajadores de Starbucks en la Argentina, al igual que los de McDonald's, Burger King o Café Martínez, están comprendidos dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000 de la rama de servicios rápidos de la Federación de Trabajadores Pasteleros, que cerró en julio pasado un acuerdo paritario que abarca hasta noviembre 2026 inclusive.

En base a este acuerdo, los trabajadores de la cadena norteamericana en la Argentina perciben en noviembre de 2026 un nuevo esquema de remuneraciones tras la plena incorporación a los sueldos básicos de las sumas no remunerativas acordadas en las negociaciones paritarias del sector. Las retribuciones varían de acuerdo con la carga horaria cumplida, el puesto asignado en tienda y la aplicación de los adicionales convencionales vigentes.

El encuadramiento gremial y las modalidades de trabajo en cafeterías

La actividad del personal de cadenas de cafeterías y comidas rápidas está regulada por el convenio que agrupa a los establecimientos del sector gastronómico de servicios rápidos. En firmas como Starbucks, gran parte de la dotación operativa desempeña tareas de atención al público, preparación de bebidas, reposición y cobro en caja bajo esquemas de jornada parcial o completa, liquidándose las remuneraciones tanto por valor mensual como por hora trabajada.

En el acuerdo de julio 2026, el aumento salarial total definido fue de 7,4% cuatrimestral. El mismo se terminó de implementar con un alza del 1,7% aplicada a los sueldos de octubre. En noviembre las sumas abonadas pasan a ser parte del pago básico por mes o por hora.

A la luz del acta paritaria, en el escalafón operativo inicial, un trabajador categorizado como empleado principiante cuenta en noviembre de 2026 con un salario básico de 1.190.440 pesos mensuales y un valor horario de 6.268,16 pesos. Por su parte, las posiciones habituales en el mostrador y la barra, como cajeros y cafeteros, tienen fijados básicos mensuales de 1.390.172 pesos y 1.283.991 pesos respectivamente, con valores por hora de 7.312,91 pesos y 6.758,46 pesos.

Escala salarial completa para servicios rápidos en noviembre de 2026

La grilla salarial básica homologada para la rama de servicios rápidos establece las siguientes cifras de remuneración mensual y valor por hora para la totalidad de las categorías laborales durante noviembre de 2026, a abonar en diciembre 2026:

Maestro pastelero, maestro heladero, cocinero y maestro pizzero : básico mensual de 2.001.233 pesos y un valor por hora de 10.537,82 pesos.

: básico mensual de 2.001.233 pesos y un valor por hora de 10.537,82 pesos. Encargado: básico mensual de 1.784.492 pesos y un valor por hora de 9.393,97 pesos.

básico mensual de 1.784.492 pesos y un valor por hora de 9.393,97 pesos. Líder B: básico mensual de 1.739.734 pesos y un valor por hora de 9.156,64 pesos.

básico mensual de 1.739.734 pesos y un valor por hora de 9.156,64 pesos. Dependiente de salón : básico mensual de 1.706.632 pesos y un valor por hora de 8.980,26 pesos.

: básico mensual de 1.706.632 pesos y un valor por hora de 8.980,26 pesos. Maestro facturero, oficial pastelero y rotisero fiambrero : básico mensual de 1.609.294 pesos y un valor por hora de 8.468,02 pesos.

: básico mensual de 1.609.294 pesos y un valor por hora de 8.468,02 pesos. Líder A: básico mensual de 1.497.447 pesos y un valor por hora de 7.881,43 pesos.

básico mensual de 1.497.447 pesos y un valor por hora de 7.881,43 pesos. Oficial de mantenimiento, líder de mantenimiento, minutero y parrillero : básico mensual de 1.408.060 pesos y un valor por hora de 7.410,81 pesos.

: básico mensual de 1.408.060 pesos y un valor por hora de 7.410,81 pesos. Cajero y postrero : básico mensual de 1.390.172 pesos y un valor por hora de 7.312,91 pesos.

: básico mensual de 1.390.172 pesos y un valor por hora de 7.312,91 pesos. Sandwichero, empleado administrativo y dependiente de mostrador : básico mensual de 1.338.361 pesos y un valor por hora de 7.044,81 pesos.

: básico mensual de 1.338.361 pesos y un valor por hora de 7.044,81 pesos. Ayudante de mantenimiento y empanadero: básico mensual de 1.337.237 pesos y un valor por hora de 7.043,90 pesos.

básico mensual de 1.337.237 pesos y un valor por hora de 7.043,90 pesos. Empleado B: básico mensual de 1.314.499 pesos y un valor por hora de 6.919,91 pesos.

básico mensual de 1.314.499 pesos y un valor por hora de 6.919,91 pesos. Ayudante pastelero, dependiente de helados, cafetero y auxiliar administrativo: básico mensual de 1.283.991 pesos y un valor por hora de 6.758,46 pesos.

básico mensual de 1.283.991 pesos y un valor por hora de 6.758,46 pesos. Empleado A: básico mensual de 1.262.292 pesos y un valor por hora de 6.643,48 pesos.

básico mensual de 1.262.292 pesos y un valor por hora de 6.643,48 pesos. Sereno, lavacopas y peón de limpieza, carga y descarga : básico mensual de 1.249.617 pesos y un valor por hora de 6.581,19 pesos.

: básico mensual de 1.249.617 pesos y un valor por hora de 6.581,19 pesos. Empleado principiante: básico mensual de 1.190.440 pesos y un valor por hora de 6.268,16 pesos.

básico mensual de 1.190.440 pesos y un valor por hora de 6.268,16 pesos. Aprendiz menor de dieciocho años: básico mensual de 1.070.813 pesos y un valor por hora de 5.637,50 pesos.

Adicionales convencionales: presentismo, nocturnidad y zona desfavorable

Al sueldo básico estipulado se suman rubros complementarios que incrementan el ingreso de bolsillo de los empleados de las cadenas gastronómicas:

Premio a la concurrencia efectiva : el artículo 50 del convenio determina un adicional del 14% de la remuneración nominal bruta mensual para aquellos dependientes que registren asistencia perfecta durante el mes calendario en todas las jornadas asignadas.

: el artículo 50 del convenio determina un adicional del 14% de la remuneración nominal bruta mensual para aquellos dependientes que registren asistencia perfecta durante el mes calendario en todas las jornadas asignadas. Adicional por antigüedad : según el artículo 51, a partir del cumplimiento del segundo año en la empresa se abona un adicional del 1% por cada año de servicio, calculado de forma directa sobre el salario básico convencional.

: según el artículo 51, a partir del cumplimiento del segundo año en la empresa se abona un adicional del 1% por cada año de servicio, calculado de forma directa sobre el salario básico convencional. Jornada nocturna : el artículo 54 fija un pago extra de 736,33 pesos por cada hora efectivamente trabajada dentro de la franja horaria que va desde las 21 horas hasta las 6 horas.

: el artículo 54 fija un pago extra de 736,33 pesos por cada hora efectivamente trabajada dentro de la franja horaria que va desde las 21 horas hasta las 6 horas. Adicional por zona fría: el artículo 55 establece que los trabajadores que prestan servicios en locales ubicados en Río Negro y Neuquén cobran un suplemento mensual de 144.657,67 pesos, o de 760,76 pesos por hora para el personal jornalizado. En las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, dicho suplemento equivale a un adicional del 40% sobre el salario básico de la categoría.

Dónde abrió Starbucks su nuevo local en Buenos Aires

Recientemente Starbucks abrió un nuevo local en el barrio porteño de Villa Devoto, uno de los polos gastronómicos e inmobiliarios más vibrantes de la Capital Federal. La nueva sucursal está a metros de la céntrica Plaza Arenales (conocida popularmente como la Plaza de Devoto), acompañando la transformación urbana de un sector que no para de sumar propuestas de consumo masivo.

La elección del inmueble busca respetar la arquitectura tradicional del barrio, adaptando los espacios de la propiedad para instalar la clásica experiencia de cafetería, áreas de reuniones y puestos de trabajo remoto que caracterizan a la firma estadounidense.

En los últimos años, los alrededores de la Plaza Arenales experimentaron un crecimiento comercial exponencial. El histórico trazado residencial de calles empedradas y arboledas frondosas fue sumando paulatinamente marcas de primera línea, restaurantes de autor, pizzerías estilo napolitano, vermuterías, heladerías artesanales y especialidades de café. Esta metamorfosis convirtió a Villa Devoto en un punto de atracción clave no solo para los residentes del noroeste de la Ciudad, sino también para visitantes de otros barrios y del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Fundada en Seattle en 1971 y con miles de locales distribuidos en todo el mundo, Starbucks mantiene un plan constante de evaluación de locaciones en Buenos Aires para capturar nuevos flujos de clientes.

Cuáles son las nuevas colecciones y alianzas de Starbucks en Argentina

Starbucks x Camilo. Imagen gentileza de Starbucks.

En octubre Starbucks Argentina se sumó al cantante colombiano Camilo para celebrar el Día Internacional del Café en toda Latinoamérica y el Caribe. Como parte de la colaboración, la playlist "Mi Café. Mi Ritual." de Camilo, que incluye canciones de su álbum más reciente "Para Cuando Sean Mayores", junto con algunos de los favoritos de sus fans, sonó en las tiendas Starbucks participantes de toda la región durante degustaciones especiales de café.

"Durante décadas, Starbucks ha unido el café y la música para crear experiencias que fomenten conexiones y enriquecen los momentos cotidianos. El café suele convertirse en parte de los rituales que dan forma a nuestra vida diaria, mientras que la música tiene el poder de realzar esos momentos y reunir a las personas de maneras significativas. A través de nuestra colaboración con Camilo, nos entusiasma celebrar esos rituales personales y crear nuevas oportunidades para que los clientes de Latinoamérica y el Caribe se conecten a través de las cosas que más aman: el café, la música y nosotros mismos", afirmó mediante el comunicado oficial de Starbucks sobre la alianza con Camilo, Ricardo Arias-Nath, vicepresidente senior de Café y Té Global y presidente para Latinoamérica y el Caribe de Starbucks.

A lo largo de la colaboración, los consumidores seleccionados en mercados participantes también tuvieron la oportunidad de participar en experiencias únicas de Starbucks x Camilo, inspiradas en los rituales que unen a las personas y diseñadas para celebrar a la comunidad de fans de Camilo, La Tribu.

Más tarde, la última colaboración estrella que comunicó Starbucks en sus perfiles de redes sociales para Argentina, es con el universo del personaje animado Snoopy. Justo para la etapa de Halloween, la cadena trajo al país una colección alusiva a esa festividad norteamericana, protagonizada por los personajes del mencionado dibujo animado, Snoopy y sus amigos. La misma incluyó tote bags (bolsas), tazas y vasos estampados, peluches del famoso perrito con un delantal de Starbucks y hasta una jarra con formato de Snoopy.