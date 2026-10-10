Abrirán un Starbucks en uno de los polos gastronómicos de mayor crecimiento de la Capital

La popular cadena de café sumará una nueva sucursal en la Ciudad de Buenos Aires, sumando presencia en una zona de mucho movimiento

El barrio porteño de Villa Devoto se prepara para sumar un nuevo hito a su consolidación como uno de los polos gastronómicos e inmobiliarios más vibrantes de la Capital Federal. La célebre cadena internacional de cafeterías Starbucks confirmó el desembarco de una nueva sucursal a metros de la céntrica Plaza Arenales (conocida popularmente como la Plaza de Devoto), acompañando la transformación urbana de un sector que no para de sumar propuestas de consumo masivo.

Según trascendió a través de imágenes y comentarios compartidos por vecinos en redes sociales, los trabajos de obra ya comenzaron sobre una antigua casona ubicada en la codiciada esquina de las calles Mercedes y Nueva York. La elección del inmueble busca respetar la arquitectura tradicional del barrio, adaptando los espacios de la propiedad para instalar la clásica experiencia de cafetería, áreas de reuniones y puestos de trabajo remoto que caracterizan a la firma estadounidense.

El fenómeno de la Plaza de Devoto: de barrio residencial a polo gastronómico

En los últimos años, los alrededores de la Plaza Arenales experimentaron un crecimiento comercial exponencial. El histórico trazado residencial de calles empedradas y arboledas frondosas fue sumando paulatinamente marcas de primera línea, restaurantes de autor, pizzerías estilo napolitano, vermuterías, heladerías artesanales y especialidades de café. Esta metamorfosis convirtió a Villa Devoto en un punto de atracción clave no solo para los residentes del noroeste de la Ciudad, sino también para visitantes de otros barrios y del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El arribo de una marca global como Starbucks reafirma el atractivo comercial de la zona, compitiendo de forma directa e indirecta en un radio donde ya coexisten cadenas nacionales y cafeterías de especialidad de pequeña escala.

Starbucks, expansión y consolidación de la marca en la Ciudad

Fundada en Seattle en 1971 y con miles de locales distribuidos en todo el mundo, Starbucks mantiene un plan constante de evaluación de locaciones en Buenos Aires para capturar nuevos flujos de clientes. Sus tiendas se caracterizan por ofrecer una amplia gama de bebidas a base de espresso, opciones frías como el emblemático Frappuccino, repostería y opciones saladas adaptadas al gusto local.

Aunque aún no se ha formalizado una fecha exacta para la inauguración oficial, el avance de los trabajos de remodelación en la esquina de Mercedes y Nueva York anticipa que la apertura se concretará en los próximos meses, sumando una nueva alternativa para los amantes del café en el corazón de Devoto.