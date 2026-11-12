Estará al frente de las marcas Almundo, Ola y Biblos, para impulsar el crecimiento del negocio en Argentina y la transformación digital

CVC Corp, conglomerado especializado en viajes dueño de las marcas Almundo, Ola y Biblos, anunció la incorporación de Santiago Elijovich como nuevo director general de sus operaciones en Argentina. El ejecutivo asumirá sus funciones el próximo 16 de noviembre, en reemplazo de Diego García, quien finalizó su vínculo con la compañía el jueves 5 de noviembre.

En esta nueva etapa, Elijovich tendrá el desafío de impulsar la evolución del negocio en el país sobre la base de tres pilares: el cliente en el centro, la transformación digital y el crecimiento rentable.

Para ello, trabajará junto a los equipos locales para acercar a la operación argentina las capacidades tecnológicas y las soluciones que el Grupo viene desarrollando en Brasil, adaptándolas a las necesidades de los viajeros y socios comerciales del mercado local.

"Argentina es parte fundamental de nuestra estrategia como grupo. Contamos con marcas fuertes y equipos que conocen profundamente a sus clientes y su mercado. Santiago llega para potenciar esas fortalezas y conectarlas con la transformación que estamos impulsando en Brasil, donde estamos desarrollando nuevas formas de vender viajes y de relacionarnos con los clientes. Somos una misma compañía y queremos que nuestras capacidades tecnológicas y comerciales generen más oportunidades para toda la organización, con foco en el cliente y en el crecimiento rentable", afirmó Fabio Mader, CEO de CVC Corp.

Perfil de líder

Con más de 15 años de experiencia en aviación, turismo y negocios digitales, Elijovich (en fotoprincipal) desarrolló su trayectoria en posiciones comerciales y de liderazgo en América Latina. En Despegar, estuvo al frente de la operación de México, liderando las marcas Despegar y Best Day. Posteriormente, asumió la vicepresidencia de Alianzas Estratégicas B2B2C, con responsabilidades vinculadas al desarrollo de alianzas y la expansión de canales comerciales a nivel regional.

"Mi experiencia en negocios digitales y en la gestión de operaciones turísticas me enseñó que la tecnología genera valor cuando facilita la vida del cliente y ayuda a los equipos a lograr mejores resultados. Me entusiasma trabajar junto al equipo argentino y nuestros socios comerciales para seguir fortaleciendo la propuesta que ofrecemos a los viajeros. Tenemos la oportunidad de combinar el conocimiento local con las capacidades del Grupo para simplificar la compra, desarrollar nuestros canales y crecer con rentabilidad", señaló Santiago Elijovich a través de un comunicado.

Con esta incorporación, CVC Corp reafirma su compromiso con el desarrollo de sus operaciones en Argentina y apuesta a seguir fortaleciendo sus marcas, potenciar sus capacidades comerciales y acompañar la evolución de la industria turística a través de la innovación y la tecnología.