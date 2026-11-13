Nuevo programa de Uruguay para atraer talento calificado con impuestos más bajos

Mudarse a Uruguay es una opción que en algún momento u otro contemplan los argentinos, en búsqueda de mayor estabilidad. Muchos desisten por el preconcepto de que el costo de vida es mucho más caro del otro lado del Río de la Plata. Pero esto acaba de volverse más sencillo, con el nuevo Programa de Atracción de Personas con Talento Calificado que reglamentó el gobierno de Yamandú Orsi a fines de octubre pasado.

En la Ley N° 20.446 de Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones para el Ejercicio 2025-2029, en el artículo 190 se creó el mencionado régimen que, a diferencia de una visa para atraer a trabajadores independientes que quieran radicarse en el país, lo que hace es beneficiar a trabajadores (uruguayos o extranjeros) calificados de empresas de servicios globales o de base científico-tecnológica, que no estén viviendo en Uruguay, con un período de cinco años en el cual tributarán menos impuestos (12% sobre la renta) en caso de establecer su residencia allí.

El programa no es apto para trabajadores independientes. "Es solo para empleados en relación de dependencia de una empresa instalada en Uruguay, cuya actividad principal esté entre las que indica el decreto, y todo su ingreso laboral se genere en el país", aclaró a este medio Martín Rubio, Director Ejecutivo de Alpadis Uruguay, quien estuvo recientemente en la Argentina para expandir aquí también los servicios de la mencionada consultora empresarial de origen suizo.

"Un trabajador independiente o quien trabaja en remoto para una empresa del exterior no califica en este caso, pero igual puede acceder al régimen de nuevos residentes, que exonera por once años las rentas de sus inversiones en el exterior, si cumple sus condiciones", añadió.

El plan de Uruguay para atraer talento calificado

El experto comentó a iProfesional que no hay una estimación oficial de cuántas personas pueden sentirse atraídas por este nuevo régimen fiscal para talentos calificados, "pero la experiencia internacional es alentadora. España, con la llamada 'Ley Beckham', permite tributar un 24% fijo sobre el salario durante seis años. En Portugal, un régimen similar al 20% pasó de unos 41.000 beneficiarios en 2019 a casi 129.000 en 2024. Con un 12%, Uruguay entra en esa competencia con una tasa más baja. Y suma una ventaja adicional: quien se acoge a este régimen puede combinarlo con el de nuevos residentes, que exonera por once años los dividendos, intereses y ganancias de capital de sus inversiones en el exterior."

Según Rubio, el régimen requiere la radicación real y la realización de actividad económica regular en el país, y no solo "en los papeles". Consideró que se trata de un plan que claramente apunta a atraer al país vecino a sectores que demandan perfiles calificados, como software, ingeniería, investigación o salud, y que "también sirve para que vuelvan uruguayos que emigraron."

Consultado sobre el interés que el público objetivo demostró ante la habilitación del Programa, dijo que es una norma muy reciente pero que una vez que Alpadis comenzó a informar a sus clientes, "el interés fue inmediato, sobre todo entre empresas que evalúan instalar o ampliar equipos en Uruguay."

"Además, llega en un buen momento. Desde hace un tiempo recibimos consultas de europeos que, ante los conflictos y las tensiones geopolíticas, buscan un lugar seguro donde vivir y trabajar. También de brasileños que ven en Uruguay una alternativa estable, ya sea para mudarse o para tener parte de su patrimonio en un entorno de reglas claras. Y ni hablar de los argentinos, que desde siempre ven a Uruguay como una opción natural para vivir, por la cercanía, los vínculos familiares y una cultura compartida. Muchas veces lo descartan por caro, pero con este régimen la cuenta cambia: lo que se ahorra en impuestos y aportes compensa con creces el mayor costo de vida", sentenció el experto de la consultora suiza.

¿Quiénes pueden aplicar al Programa de Atracción con Talento Calificado?

El programa no es solo para extranjeros sino que puede incluir a uruguayos que no estén viviendo en su país. El requisito puntual que se estableció en la normativa es no haber mantenido una radicación en Uruguay en los últimos cinco ejercicios fiscales.

Por otra parte, una persona puede optar por este programa a los efectos de desempeñarse bajo contrato de trabajo en relación de dependencia con empreas o instituciones que efectivamente tengan actividad regular y permanente en el Uruguay y que sean de los sectores que abarca este régimen: las que prestan "servicios globales" o las "empresas o instituciones científico-tecnológicas, vinculadas a la innovación o el desarrollo tecnológico. La reglamentación también podrá incluir en el programa empresas que desarrollan su actividad en áreas consideradas prioritarias."

¿Qué significa todo esto?

Por actividad permanente y regular se entiende que la compañía o entidad debe tener la inscripción ante el Banco de Previsión Social (BPS) y la Direccion General Impositiva (DGI). "En la práctica, una empresa extranjera necesita una entidad uruguaya que sea la empleadora: no alcanza con contratar desde afuera ", aclaró al respecto el directivo de Alpadis.

se entiende que la compañía o entidad debe tener la inscripción ante el Banco de Previsión Social (BPS) y la Direccion General Impositiva (DGI). "En la práctica, una empresa extranjera necesita una entidad uruguaya que sea la empleadora: ", aclaró al respecto el directivo de Alpadis. Respecto de las empresas que califican para este régimen, Martín Rubio comentó: "El decreto enumera diversas actividades, las cuales deben ser la actividad principal de la empresa registrada ante la DGI. Incluyen, por ejemplo, la industria farmacéutica, la biotecnología agrícola, la fabricación de equipos electrónicos e instrumentos médicos, las telecomunicaciones, la ingeniería, el procesamiento de datos y el hosting, la producción audiovisual, la investigación y desarrollo, la educación superior, determinadas actividades de salud, la venta mayorista de equipos informáticos y electrónicos y ciertos servicios financieros."

A la vez, los beneficiarios deberán obtener la totalidad de su rentas del trabajo que declaran en el territorio nacional, exclusivamente en relación de dependencia.

El último requisito mencionado es importante también: el beneficiario o beneficiaria debe cumplir con una presencia física efectiva en el país de, al menos, dos tercios de los días del año civil (unos 243 días al año). "Cuando la relación laboral no se encuentre vigente durante la totalidad del año civil, la presencia física efectiva referida se calculará sobre el período de vigencia del o los contratos de trabajo dentro de dicho año civil", se especifica en la normativa.

En ese marco, el traslado a Uruguay comienza a resultar atractivo también para el profesional que tiene ahorros fuera del país. "Como vive en Uruguay la mayor parte del año, cumple además la condición del régimen de nuevos residentes: los dividendos, intereses y ganancias de capital de sus inversiones en el exterior quedan exentos durante once años, y Uruguay no grava el patrimonio que tenga fuera del país", remarcó Rubio.

En resumen, los requisitos son:

No haber residido en Uruguay en los últimos 5 ejercicios fiscales

Trabajo en relación de dependencia con empresa o institución efectivamente radicada en Uruguay, con actividad regular y permanente

Que el empleador sea un prestador de servicios globales o una entidad de base cienctífico-tecnológica, de innovación o desarrollo

Que su renta efectvamente provenga en su totalidad el mencionado trabajo en relación de dependencia

Presencia fisica en Uruguay por dos tercios del año civil.

Beneficios para el trabajador que se radica en Uruguay

Quienes cumplan los mencionados requisitos, podrán radicarse en Uruguay y tributar por las rentas que genera su trabajo solo el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR) en vez del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esto implica que solamente tributarán un 12% sobre su salario por un período de hasta cinco años, que deben ser el año de ingreso al Programa y los cuatro años siguientes. Rubio destacó que esto significa más ingreso para el trabajador y menos costo para la empresa que lo contrata.

El IRPF, en cambio, es un impuesto progresivo que llega al 36% en el caso de las rentas más altas. "Cuanto más alto el salario, mayor es la diferencia: la tasa efectiva del impuesto progresivo sube con cada franja, mientras que el 12% se mantiene fijo", dijo el Director Ejecutivo de Alpadis Uruguay.

Asimismo, quienes adhieran al Programa de Atracción de Personas con Talento Calificado y expresen por escrito su deseo de no beneficiarse del sistema de seguridad social vigente en la República del Uruguay, directamente no tendrán la obligación de realizar los aportes correspondientes al IRNR tampoco. El trabajador opta por única vez al inicio de la adhesión.

Rubio describió cómo funcionaría el programa en un caso concreto, abaratando el costo de contratar y a la vez volviendo más atractivas a las compañías en Uruguay como empleadoras: "Una empresa de software de capital regional abre su centro de desarrollo en Montevideo y traslada a su líder técnico, un profesional argentino que se muda con su pareja y sus hijos y firma un nuevo contrato con la filial uruguaya, con un salario de u$s10.000 brutos mensuales. Con el régimen general, entre impuesto a la renta y aportes, le descontarían cerca de u$s3.900 por mes. Con el nuevo régimen no aporta al seguro nacional de salud (el equivalente a la obra social), por lo que contrata directamente su cobertura médica con una mutualista, similar a una prepaga. Aun incluyendo esa cuota en el cálculo, para que cobre lo mismo en mano alcanza con un salario bruto de unos u$s7.600. El ahorro ronda los u$s30.000 al año por ese puesto."

Para el ejecutivo de Alpadis, esa diferencia en dólares "es un margen que la empresa puede compartir: mejorar la oferta al profesional y hacerse cargo de los costos del traslado, como la mudanza, la vivienda o la escolaridad de los hijos en los primeros meses."

Qué gana la empresa que contrata a alguien para radicarse en Uruguay

Las empresas que contraten bajo este régimen tienen obligaciones concretas de recepción de declaraciones juradas donde el empleado manifiesta la adhesión al Programa de Atracción de Personas con Talento Calificado, la comunicación al Banco de Previsión Social (BPS), control de requisitos y conservación de documentación.

"Debemos recordar que el régimen de zonas francas ya contaba con un esquema similar, que se mantiene sin cambios y sigue siendo muy ventajoso para las empresas. Allí, las actividades que pueden desarrollar las empresas son más amplias y el trabajador extranjero también puede tributar el 12% sin aportar a la seguridad social, y además la empresa queda exonerada de todo tributo nacional por las actividades que desarrolla en la zona franca", añadió el mencionado directivo de la firma suiza que desembarcó en Montevideo pocos meses atrás por la llegada de Alpadis a Uruguay.

Rubio afirma que las rentas de la empresa que contrata a un talento bajo este régimen de zonas francas pueden "quedar exoneradas del impuesto a la renta cuando el desarrollo se hace en el país, en proporción al gasto en personal local. El sistema premia lo mismo que el nuevo régimen: tener gente y operación real en Uruguay. Y el nuevo régimen abarata justamente eso."

Sin embargo, el ejecutivo es tajante respecto de los planes que puedan tener las compañías para hacer uso de esta nueva posibilidad: "Uruguay no premia las estructuras de papel. Una sociedad uruguaya administrada desde otro país no resiste el análisis fiscal de ninguno de los dos (regímenes). El beneficio es para quien se instala."