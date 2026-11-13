Despidos y cierres de empresas marcan el mapa de la conflictividad laboral en el país

Según CEPA, incrementó de la conflictividad laboral entre 2024 y 2026, con los episodios pasando de 25 a 33 por mes. La mitad fueron por despidos.

Un relevamiento elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) documentó 953 casos de conflictividad laboral en todo el territorio nacional entre enero de 2024 y los primeros días de noviembre de 2026. El estudio evidenció un agravamiento progresivo de la crisis del empleo a nivel federal, pasando de un promedio de 25 conflictos mensuales en la primera etapa del período analizado a 33 episodios por mes durante el transcurso del último año.

Los despidos y cierres de compañías encabezaron los reclamos sindicales, de acuerdo al relevamiento de las noticias en medios nacionales. A la vez, la industria manufacturera y los servicios fueron los rubros donde mayor conflictividad laboral se registró.

La industria manufacturera concentra los conflictos

El sector industrial resultó el más perjudicado por las tensiones laborales, concentrando el 65,3% del total de los casos registrados. Las ramas textil, alimenticia, metalúrgica y siderúrgica sufrieron los mayores impactos a raíz de los efectos combinados de la apertura importadora y la retracción del mercado interno.

El resto de los focos de conflictividad se distribuyó entre los siguientes sectores de la economía:

Servicios: abarcó el 15,9% de los episodios, afectando principalmente a los rubros de recreación, transporte, medios de comunicación, sanidad y finanzas.

abarcó el 15,9% de los episodios, afectando principalmente a los rubros de recreación, transporte, medios de comunicación, sanidad y finanzas. Comercio: representó el 8,4% de los conflictos, con una fuerte incidencia en las grandes cadenas de supermercados.

representó el 8,4% de los conflictos, con una fuerte incidencia en las grandes cadenas de supermercados. Primario : acumuló el 7,9% de las situaciones de tensión, golpeando de manera directa a las actividades hidrocarburíferas, pesqueras y mineras.

: acumuló el 7,9% de las situaciones de tensión, golpeando de manera directa a las actividades hidrocarburíferas, pesqueras y mineras. Construcción: agrupó el 2,5% del total de los casos relevados a nivel nacional.

Predominio de los despidos y aumento de las quiebras

La pérdida de puestos de trabajo fue el eje central de las disputas corporativas. Los despidos explicaron el 53,7% de los conflictos, cifra que el informe vincula directamente con la destrucción de 437.611 empleos formales en el país entre el cierre de 2023 y mediados de 2026, siempre según los analistas de CEPA.

La naturaleza de los conflictos experimentó un marcado deterioro a lo largo de los meses. Mientras que en 2024 las desvinculaciones y las suspensiones marcaban la pauta, hacia el segundo semestre de 2026 el 56,5% de los episodios derivó en cierres definitivos, quiebras o concursos preventivos.

La evolución negativa de las variables económicas forzó a numerosas compañías a transitar desde escenarios iniciales de crisis hacia la cesación de pagos, destacándose los cierres y reestructuraciones de firmas como Electrolux y SanCor en Santa Fe, Metalfor en Córdoba, Granja Tres Arroyos y Unionbat en Entre Ríos, y Musimundo y la fabricante de calzado Dass en Misiones.

El mapa global de las causas y tipos de conflictos se conformó de la siguiente manera:

Despidos: 53,7%

Cierres de empresas: 17,5%

Situaciones de crisis: 10,7%

Suspensiones de personal: 9,1%

Quiebras: 2,3%

Retiros voluntarios: 2,1%

Concursos preventivos: 1,9%

Condiciones de trabajo y salarios adeudados: 1,4%

Paralizaciones: 1,3%

Fuerte impacto sobre las pymes y el centro del país

El tejido de pequeñas y medianas empresas absorbió la mayor proporción de la conflictividad laboral con el 41% de los casos. Las estructuras corporativas de mayor escala también reflejaron el impacto de la crisis de rentabilidad: los conglomerados extranjeros explicaron el 23,5% de los episodios, las grandes firmas nacionales el 21,8%, los grandes grupos económicos el 9,7% y las empresas estatales el 4,0%.

En términos de composición del capital, CEPA consignó que el 74,2% de las empresas afectadas era de origen nacional, el 24,0% correspondía a capitales extranjeros que optaron por esquemas importadores o de repliegue, y el 1,7% operaba bajo un formato mixto.

A nivel territorial, la región centro del país acaparó el 54,8% de la conflictividad total. La provincia de Buenos Aires lideró las estadísticas con el 27,9% de los casos, seguida por Santa Fe con el 10,4%, Córdoba con el 6,9%, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 5,7% y Entre Ríos con el 3,9%. Fuera de ese núcleo central, La Rioja alcanzó el 6,8% de los episodios y Tierra del Fuego registró el 4,7 por ciento.