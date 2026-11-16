Los fundadores de Tiendanube fueron elegidos "Emprendedores Endeavor del Año"

La comunidad global de emprendedores Endeavor celebró su Gala Anual 2026, uno de los encuentros más importantes del ecosistema emprendedor argentino, en el que participaron más de 400 de personas. Cada año reúne a quienes impulsan el crecimiento del país a través de la innovación, la creación de empleo y la expansión global de compañías fundadas por emprendedores argentinos.

En la ceremonia se entregó el "Premio Emprendedor Endeavor del Año", que reconoce a quienes representan los valores de la organización: la innovación, el impacto y el compromiso con el desarrollo del país y con los futuros emprendedores. En esta edición, el reconocimiento fue para Tiendanube, y lo recibieron sus tres fundadores: Santiago Sosa, cofundador y CEO; Alejandro Vázquez, cofundador y presidente; y Martín Palombo, cofundador y CPO.

"Agradecemos a Endeavor este reconocimiento, que recibimos con mucha emoción. Cuando fundamos Tiendanube, nos propusimos reducir las barreras para vender online, y poner tecnología de punta en manos de quienes operan negocios, hoy vemos esa idea siendo elegida por cientos de miles de marcas -desde grandes empresas, hasta emprendedores- que crecen con nuestra tecnología en toda Latinoamérica. Tiendanube pasó de ser una plataforma a un ecosistema de e-commerce que acompaña a los negocios en todos los frentes clave de una operación: pagos, envíos, marketing y también inteligencia artificial.. Gracias, Endeavor, por acompañarnos en este camino", expresó Santiago Sosa, cofundador y CEO de Tiendanube.

Tiendanube hacia la región

Tiendanube nació hace más de 15 años en Buenos Aires. Hoy es la plataforma de comercio electrónico que usan más de 180.000 marcas en América Latina, más de 70.000 de ellas en Argentina, con presencia en Brasil (donde opera como Nuvemshop), México, Colombia y Chile.

Su impacto se ve en los negocios que crecieron con la plataforma. Antes del 2020, Tiendanube tenía alrededor de 18.000 clientes. En 2024 fueron más de 100.000, y la compañía cierra 2026 con más de 180.000 tiendas activas en toda la región. El equipo, que inició en 2011 como el sueño de 5 amigos de la universidad, hoy ya está conformado por más de 1.600 talentos en toda Latinoamérica.

Tiendanube va a cerrar 2026 habiendo transaccionado cerca de u$s4.000 millones en América Latina, un crecimiento de más del 50% interanual. La compañía acompaña desde emprendedores que abren su primera tienda hasta grandes marcas argentinas, cuenta con más de 4.000 alianzas y socios tecnológicos.

En los últimos años sumó herramientas para que cada negocio pueda resolver más de los dolores de una operación compleja en un mismo lugar, como su pasarela de pagos, soluciones de logística y de venta en los locales físicos, y más recientemente, la posibilidad de atender y vender por WhatsApp e Instagram con inteligencia artificial. Los tres fundadores integran la red de Emprendedores Endeavor desde 2025.

"Para nosotros, un Emprendedor Endeavor del Año no es solo el que crece, sino el que, al crecer, multiplica las oportunidades de otros. Estos tres fundadores lo hacen todos los días, con cada tienda que sale a vender. Y una compañía así no la construye una sola persona, la construye un equipo, con perspectivas distintas y perseverancia a lo largo del tiempo. Por eso este premio es para los tres y para todas las personas que hicieron posible llegar hasta acá", dijo al respecto María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.

"Hoy los emprendedores y empresarios tienen una oportunidad única para ser protagonistas en el desarrollo de la Argentina. Eso apoyamos desde Endeavor. Hemos generado 200 mil puestos de trabajo y acompañamos a 300 empresas en su camino de crecimiento", afirmó Martín Migoya, presidente de Endeavor y cofundador y CEO de Globant.