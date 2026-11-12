Milei habló tras el dato de inflación y dijo que buscará profundizar la apertura económica

La hoja de ruta de Milei promete nuevas oportunidades para el desarrollo local, con foco en la apertura, inversiones y expansión productiva

Javier Milei participó este jueves por la noche de la Gala Endeavor Argentina 2026 en Rut Haus de la ciudad de Buenos Aires. Fue su primera aparición pública tras conocerse la inflación de octubre en 2,2%.

El mandatario trazó una hoja de ruta ambiciosa. Afirmó que el país tiene actualmente un coeficiente de apertura del 30% y que su objetivo es "llevarlo al 90%".

El coeficiente de apertura mide qué porcentaje de la población mundial puede acceder a productos argentinos. Hoy ese alcance es limitado: el país llega a menos de un tercio del mercado global potencial.

"Le llegábamos a menos del 10% de la población del planeta", recordó Milei sobre la situación previa. Y agregó: "Hemos abierto más de 500 mercados y llegamos al 30% del planeta".

La meta es clara. "Nuestra idea es, de acá al 2031, llegar a los mercados del 90% del planeta", enfatizó el Presidente. La afirmación asume una victoria electoral en 2027 para completar el objetivo.

El mensaje del Presidente a emprendedores argentinos

Milei dedicó gran parte de su discurso a reconocer el trabajo de los empresarios presentes. "Ustedes, como emprendedores argentinos, ya demostraron lo más difícil", les dijo.

"Construyeron en medio de cepos, inflación y de normas que cambian cada día, cuando cualquier otra persona se hubiera quedado quieta sin invertir tiempo ni capital", destacó el mandatario.

El tono fue de optimismo. "Hoy el viento sopla a su favor y lo que tienen por delante es una oportunidad que se presenta una vez por generación", enfatizó.

La convocatoria fue directa. "El trabajo del Gobierno es poner reglas claras y corrernos. El de ustedes es ver lo que otros no ven, jugarse y construir", planteó Milei.

Cómo planea acelerar el crecimiento económico

Para potenciar los rendimientos crecientes y acelerar el crecimiento de la economía, el Gobierno apuesta a ampliar el tamaño de mercado mediante la apertura comercial y la eliminación de regulaciones que traban la producción.

"Hay que ampliar ese tamaño de mercado para potenciar los rendimientos crecientes", explicó el Presidente. Identificó dos frentes clave: desregulación y capital humano.

"Lo que hacemos desde el Ministerio de Desregulación, quitando regulaciones, y desde el Ministerio de Capital Humano, otra de las grandes fuentes del crecimiento económico", detalló.

El razonamiento del mandatario se apoya en datos concretos. "Ya vimos lo que pasa cuando la productividad sube. Crece el tamaño de la economía, baja la pobreza y mejora la vida de todos", puntualizó.

El RIGI como herramienta de desarrollo

Milei calificó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como "la herramienta de desarrollo más importante que vive el país en su historia".

El esquema busca atraer capitales ofreciendo certidumbre jurídica y tributaria. "Hoy un productor puede invertir sabiendo que lo que produce es suyo", afirmó el Presidente.

La frase apuntó a diferenciarse de gestiones anteriores. El mensaje fue claro: las reglas no cambiarán a mitad de camino.

La carrera por la expansión global

El mandatario planteó el escenario internacional como una competencia. "Debemos enfocarnos en cómo posicionarse ante este fenómeno de rápida expansión en todo el mundo", advirtió.

"Queda definir quién lo aprovechará primero. El que llegue antes crecerá más rápido y en esa carrera la Argentina tiene todo para ser protagonista", sostuvo Milei.

El objetivo de alcanzar el 90% de apertura para 2031 implicaría que los productos argentinos podrían llegar a prácticamente todos los mercados relevantes del planeta, triplicando el alcance comercial actual del país.

El Presidente cerró su intervención con una frase contundente. "Mi deseo es que nunca falte la libertad para crear ni la responsabilidad para hacerlo bien y para el bien", concluyó.