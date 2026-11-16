Las fechas clave para inscribirse a la UBA y las carreras nuevas que se pueden estudiar

IA, docencia y otras carreras nuevas son las propuestas de la UBA para cursar en 2027. Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse al CBC.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) abrió las inscripciones para estudiar las carreras de grado en 2027. La universidad propone además algunas carreras nuevas en las que pueden anotarse los estudiantes, así como diplomaturas para especializarse. ¿Cuáles son las fechas clave para inscribirse?

UBA: inscripción 2027

Hasta el jueves 26 de noviembre estará abierta la inscripción al Ciclo Básico Común (CBC) 2027 para alumnos que nunca se hayan anotado en la Universidad. Esta instancia está dirigida a todas aquellas personas que quieran empezar una carrera en la UBA el año próximo y por primera vez iniciarán el CBC de manera presencial o a distancia con UBA XXI.

El proceso de inscripción a la Universidad de Buenos Aires tiene 3 pasos: pre-inscripción online, presentación de la documentación, y selección de sede y turno en la web del CBC. Para comenzar el proceso, los estudiantes deben seguir la guía de pasos disponible en la sección de Inscripciones de la web del CBC:

¿Qué es el CBC y cómo inscribirse?

El CBC o Ciclo Básico Común es el primer año de todas las carreras de grado de la UBA. Consta de seis materias (asignaturas): dos según la orientación, dos específicas de la carrera y dos comunes. Se pueden cursar hasta tres materias por cuatrimestre. Cada materia consta de dos evaluaciones parciales.

El ingreso a la UBA es irrestricto y sin examen de ingreso, pero se deben aprobar las 6 materias del CBC para comenzar a cursar las de la carrera. Los estudios de grado en la UBA son gratuitos. Para realizar el proceso de inscripción, se necesita tener el DNI argentino vigente.

Además, se necesita también el certificado de estudios medios completos (título secundario) legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. La legalización se realiza a través de TAD (Trámites a Distancia) seleccionando la opción de "Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios".

Si el título aún no ha sido emitido, se debe presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite. Además, en febrero de 2027 también estarán habilitados estos trámites (las fechas exactas se publicarán próximamente):

Pre-ingreso a la UBA: para quienes aún no lo hayan realizado.

Re-matriculación: para estudiantes del CBC que no cuenten con usuario en SIU Guaraní.

Cambio de carrera: para quienes deseen modificar su carrera y ya tengan usuario SIU Guaraní.

Simultaneidad de carrera: para quienes quieran cursar dos carreras al mismo tiempo y ya cuenten con SIU Guaraní.

Las inscripciones al CBC ya iniciaron y la primera fecha de cierre es el próximo 26 de noviembre.

Nuevas carreras de la UBA 2027

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA presentó la semana pasada su nueva Licenciatura en Sistemas Complejos, desarrollada junto con académicos, empresarios y referentes del sector tecnológico. Es una carrera pensada para formar personas capaces de comprender problemas interdisciplinarios, tomar decisiones bajo incertidumbre y llevar adelante sus propios proyectos, sean del ámbito que sean.

En su exposición, Federico Carrone, fundador del holding Ergodic Group e impulsor de la carrera, señaló que la inteligencia artificial está reduciendo el costo de realizar tareas intelectuales que históricamente requerían años de formación especializada. "No impacta a los informáticos, impacta a todo el mundo", afirmó. Sin embargo, advirtió que disponer de mayor capacidad intelectual no significa necesariamente comprender mejor el mundo. Los grandes desafíos dependen de interacciones entre múltiples actores y disciplinas.

El programa busca darles a los estudiantes las herramientas para llevar sus ideas a la práctica con la tecnología, combinando fundamentos científicos rigurosos con una fuerte orientación a la creación de proyectos y con la comprensión del contexto económico, histórico y social que define su éxito o su fracaso, según comunicó la UBA. Incorpora en su programa ciencias naturales, computación e inteligencia artificial, junto con la capacidad de construir sistemas tecnológicos e institucionales.

El plan de estudios se organiza en cinco núcleos de conocimiento:

Matemática y ciencias naturales: álgebra, cálculo, probabilidad, estadística, física y biología.

Computación e inteligencia artificial: programación, algoritmos, machine learning, deep learning y verificación formal.

Economía, instituciones y toma de decisiones: economía política, teoría de juegos, diseño de mecanismos, finanzas, derecho y regulación.

Filosofía, historia y comportamiento humano: epistemología, ética, historia de las instituciones, geopolítica, negociación y cultura.

Investigación, diseño y construcción: talleres integradores que atraviesan toda la carrera.

La carrera empieza con un curso introductorio intensivo de cinco semanas en el verano, con tres módulos que se cursan en simultáneo: Modelización Matemática, Pensamiento Científico y Computacional, y Economía, Instituciones y Gobierno. Además combina materias bimestrales, más cortas e intensivas, con materias cuatrimestrales.

El eje de la formación son ocho talleres integradores, uno por cuatrimestre desde el primer año, donde los estudiantes formulan problemas, construyen modelos, desarrollan sistemas y evalúan resultados. En los últimos tres talleres llevan adelante un proyecto de investigación, tecnológico, emprendedor o institucional, que termina con una defensa pública ante un jurado.

La carrera dura cuatro años, es presencial y, como todas las carreras de grado de la UBA, es gratuita. La propuesta se encuentra en proceso de aprobación institucional. Para ingresar, los estudiantes realizan un curso introductorio intensivo que empieza el 1 de febrero de 2027. La preinscripción ya está abierta en el sitio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

También vale la pena mencionar que la FCE también lanzó recientemente una nueva Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, una propuesta gratuita de la Facultad de Ciencias Económicas que contempla un plan de estudios de 13 materias, una duración estimada de dos años y medio y una formación enfocada en herramientas vinculadas con la programación, la estadística y la inteligencia artificial.

El objetivo de la tecnicatura es formar profesionales capaces de recopilar, procesar, interpretar y transformar grandes volúmenes de información en insumos para la toma de decisiones dentro de organizaciones públicas y privadas. La carrera apunta a desarrollar competencias vinculadas con el análisis de datos, una disciplina que adquirió mayor relevancia en los últimos años por el crecimiento de la digitalización y el uso de información en distintos sectores de la economía.

Nuevas diplomaturas de la UBA que arrancan en 2027

La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), junto con la Asociación FEDIAP, presentó este mes la nueva Diplomatura en Gestión y Liderazgo de Instituciones de Educación Secundaria Agraria, una propuesta de formación orientada a fortalecer la gestión educativa y promover mejoras en la calidad de la enseñanza agraria. La iniciativa busca brindar herramientas para abordar los desafíos que enfrentan las instituciones de educación secundaria agraria, a partir de una mirada integral que contemple sus vínculos con los ámbitos productivo, económico, laboral, ambiental y sociocultural.

La diplomatura está destinada a directivos de escuelas agrarias en actividad y a docentes que aspiren a ocupar cargos de conducción, con al menos cinco años de antigüedad en la educación agraria. Además, cuenta con la participación docentes de ambas instituciones y se organiza en cuatro módulos: introductorio, histórico-político, económico-administrativo y pedagógico-didáctico. A través de estos contenidos, se propone desarrollar capacidades para la toma de decisiones, la resolución de problemas y la implementación de mejoras en la gestión institucional.

La cursada comenzará en abril de 2027, bajo una modalidad virtual, con encuentros sincrónicos los días miércoles y jueves, de 18.30 a 20.30hs, y actividades asincrónicas. Los interesados en anotarse pueden hacerlo completando el formulario de inscripción a la Diplomatura de Gestión y Liderazgo de Instituciones de Educación Secundaria Agraria.

A la vez, este miércoles 18 de noviembre en la FCE, se presentará oficialmente la primera Diplomatura en Educación Financiera con enfoque pedagógico de la UBA. La iniciativa académica, impulsada por Gabriela Totaro, busca profesionalizar la enseñanza económica y dotar de formadores al Programa Generación Financiera, una alianza público-privada que proyecta alcanzar a cientos de miles de niños y jóvenes de 13 a 25 años de todo el país hacia 2029.

El Programa es un esquema federal que busca formar de manera directa a 300.000 jóvenes de entre 13 y 25 años en un horizonte de tres años, impactando de forma indirecta en millones de personas mediante los hogares familiares y generando mediciones verificables sobre hábitos de ahorro, gestión de crédito y criterio de inversión. Se trata de una articulación entre Gabriela Totaro -psicopedagoga y especialista en finanzas- junto a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), A3 Mercados y las delegaciones de Junior Achievement Argentina y Santa Fe.

"La diplomatura será la piedra angular para abastecer la red de capacitadores del Programa Generación Financiera y nace para dar respuesta a un déficit estructural del sistema educativo: actualmente, cerca de 7 millones de jóvenes no reciben instrucción económica formal y el 78% culmina el nivel secundario sin competencias elementales para administrar sus recursos, planificar gastos o prevenir fraudes", afirmó Totaro.

El trayecto formativo está destinado a profesionales y/o técnicos de cualquier especialidad. Los cinco módulos que lo componen:

Fundamentos económicos y presupuesto personal.

Sistema financiero argentino y regulación.

Instrumentos de inversión y finanzas digitales.

Riesgos, estafas y economía del comportamiento.

Pedagogía financiera.

La Diplomatura en Educación Financiera con orientación pedagógica es arancelada, tendrá una duración de 4 meses y la carga horaria total será de 100 horas. Se dictará una vez por semana de manera virtual con una clase sincrónica de 3 horas y media; más 1 hora y media asincrónica. Además, durante la cursada habrá algunos encuentros presenciales en la Facultad con expertos de diversas organizaciones y con asistencia optativa.