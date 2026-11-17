El 92,5% de los jóvenes argentinos está buscando trabajo, frente al 69,7% del promedio regional. Solo el 43,3% tiene empleo actualmente (49,3% en la región), de acuerdo a la cuarta edición del "Informe Talento joven y empresas 2026. De la desconexión a las oportunidades: caminos hacia el empleo en América Latina", elaborado por Junior Achievement y ManpowerGroup.

En el país, estas organizaciones encuestaron a 871 jóvenes y 51 empresas. Encontraron que el 51% de quienes buscan empleo tiene baja confianza en conseguirlo (37,1% en la región) y el 87,8% enfrenta barreras en dos o más dimensiones a la vez (vs. 80,9% en la región). El 63% son buscadores muy activos que aun así enfrentan múltiples barreras.

"Los jóvenes tienen la motivación y la iniciativa para construir su camino profesional. El desafío es que puedan encontrar oportunidades concretas para demostrar lo que saben, desarrollar sus habilidades y adquirir experiencia. Desde Junior Achievement trabajamos para ser puente entre la escuela y el mundo del trabajo, generando experiencias de aprendizaje, proyectos y vínculos con empresas que les permitan poner en práctica sus conocimientos y dar sus primeros pasos profesionales", señaló Bernardo Brugnoli, Director Ejecutivo de Junior Achievement Argentina.

Informe ManpowerGroup y Junior Achievement, 2026

Las empresas prefieren candidatos con experiencia

A la vez, el 60,8% de las empresas encuestadas aseguró que contrata jóvenes a escala, pero prefiere candidatos con experiencia (38,2% en la región). Solo el 5,9% está ampliamente abierta a contratar y formar jóvenes sin experiencia (17,9% en la región).

En la misma línea, el 47,1% de las empresas en Argentina indicó que tiene dificultades para encontrar jóvenes con la formación o los conocimientos que necesita (37,8% en la región). Y eso que el 48,1% de los jóvenes completó o está cursando una certificación, por encima del 44,1% regional. Las principales son:

Software / programación:37,3%

Tecnología / IT: 34,2%

Marketing digital: 27,1%

A la vez, identificaron la falta de dinero como el principal obstáculo para capacitarse (56,8%), antes que no saber qué estudiar (30%) o la falta de tiempo para hacerlo (26,4%)

Informe ManpowerGroup y Junior Achievement, 2026

IA y oportunidades

El 91,7% de los jóvenes encuestados por ManpowerGroup y Junior Achievement usa IA y el 92,2% de las empresas reporta algún nivel de adopción.

"Acercar la educación al mundo laboral requiere acciones de ambas partes. Como instituciones educativas, debemos conectar el aprendizaje con los desafíos del mundo real. Las empresas también tienen un papel que desempeñar en el desarrollo del talento: al contratar a jóvenes y apoyarlos en sus primeros pasos profesionales, pueden cultivar talento que satisfaga sus necesidades al tiempo que fortalecen sus equipos. La IA añade urgencia a esta tarea. Más allá de los conocimientos técnicos, los jóvenes necesitan buen criterio, independencia y la capacidad de seguir aprendiendo. Desarrollar estas capacidades requiere práctica, orientación y contacto con el mundo laboral" dijo al respecto Noël Zemborain, presidente de Junior Achievement Americas..

Los jóvenes entienden lo que buscan las empresas: el 62% cree que la experiencia previa es uno de los principales requisitos, y el 56,7% la señala como una dificultad en su búsqueda. El problema, es circular: quienes más necesitan una primera oportunidad deben demostrar la experiencia que esa oportunidad debería darles.

"El estudio nos deja una reflexión central: preparar a los jóvenes es fundamental, pero no suficiente. Las habilidades que desarrollan necesitan espacios donde ponerse en práctica, ser reconocidas y convertirse en experiencia. Cuando la trayectoria previa es un requisito para acceder al primer empleo, el potencial queda fuera de consideración", afirmó Zemborain.

Informe ManpowerGroup y Junior Achievement, 2026

Las redes también pesan: el 60,8% de las empresas usa referidos para cubrir vacantes, mientras que solo el 36,4% de los jóvenes recurre a ellos. Y el costo es la principal barrera para seguir formándose (56,8%, frente al 46,1% regional).

"El mercado laboral está cambiando profundamente: las habilidades que se van a necesitar no son las de hoy. Contratar solo por experiencia es desaprovechar talento, sobre todo el talento joven. Las empresas tenemos la obligación de no poner tanto el foco en si alguien conoce las tareas de un puesto que mañana quizás no exista, y empezar a valorar su capacidad de aprender", señaló por su parte Luis Guastini, Director Regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay.

¿Qué pueden hacer las empresas por el empleo joven?

El reporte señala algunos caminos posibles que las organizaciones interesadas en aportar a resolver los problemas del empleo joven pueden implementar:

Crear primeras experiencias reconocidas: pasantías pagas, proyectos con empresas, aprendizajes y primeros empleos estructurados.

Mejorar la conversión, no solo la intensidad de búsqueda: orientación, diagnóstico de postulaciones y vinculación directa con empleadores.

Convertir las credenciales en evidencia, conectándolas con porfolios, proyectos y referencias.

A nivel regional, el estudio, basado en 7.465 jóvenes y 641 empresas de América Latina, encontró que el 69,7% de los jóvenes busca trabajo y el 84,9% de las empresas encuestadas contrató personal en el último año. Sin embargo, la experiencia previa es la principal barrera entre ambos: la señala el 54,8% de los jóvenes y el 48,7% de las empresas.

"Este informe es una invitación a repensar cómo acompañamos a las nuevas generaciones en su transición al mundo laboral y cómo construimos mercados de trabajo más inclusivos, productivos y humanos", señaló Mónica Flores, presidente de ManpowerGroup Latinoamérica.