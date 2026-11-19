No todos los gremios de transporte cobrarán con aumento de sueldo los salarios de noviembre 2026. Qué dicen las últimas paritarias

Los gremios de transporte son algunos de los más fuertes del país, con capacidad de negociación en paritarias. En ese marco, a continuación se describe cuánto gana un camionero, un chofer de colectivo y un maquinista de tren en noviembre.

Paritaria de Camioneros noviembre 2026

El Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) oficializó la nueva grilla salarial vigente para noviembre de 2026, correspondiente a los trabajadores de la actividad englobados en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. Tras la revisión periódica del sector de cargas por automotor y servicios logísticos, los haberes básicos incorporan un reajuste en los ingresos mensuales del personal operativo, administrativo, de mantenimiento y de transportes especiales.

La base de la estructura salarial para conductores, operarios y asistentes logísticos refleja los siguientes montos mensuales:

Conductores de Primera Categoría: 1.145.293,94 pesos.

Conductores de Segunda Categoría: 1.124.884,37 pesos.

Conductores de Tercera Categoría: 1.104.454,13 pesos.

Encargado: 1.076.414,67 pesos.

Recibidor y/o clasificador de guías: 1.066.147,31 pesos.

Embaladores, peones especializados de mudanza y/o reparto: 1.056.089,89 pesos.

Recolectores de residuos y limpieza: 1.056.089,89 pesos.

Peones: 1.046.010,72 pesos.

Peones generales de barrido y limpieza: 1.046.010,72 pesos.

Ayudantes mayores de 18 años: 1.025.964,11 pesos.

Sueldo para especialidad en grúas y maquinaria pesada

Los operadores de maquinarias, grúas móviles y tractocargadores perciben salarios escalonados en función del tonelaje operado:

Operador de grúa hasta 10 toneladas y autoelevadores: 1.165.712,09 pesos.

Operador de grúa más de 10 y hasta 20 toneladas: 1.282.283,30 pesos.

Operador de grúa más de 20 y hasta 35 toneladas: 1.333.574,63 pesos.

Operador de grúa más de 35 y hasta 45 toneladas: 1.386.917,62 pesos.

Operador de grúa más de 45 y hasta 55 toneladas: 1.442.394,32 pesos.

Operador de grúa más de 55 y hasta 70 toneladas: 1.514.514,04 pesos.

Operador de grúa más de 70 y hasta 90 toneladas: 1.590.239,74 pesos.

Operador de grúa más de 90 y hasta 110 toneladas: 1.669.751,73 pesos.

Operador de grúa más de 110 y hasta 140 toneladas: 1.753.239,32 pesos.

Operador de grúa más de 140 y hasta 170 toneladas: 1.840.901,29 pesos.

Operador de grúa más de 170 y hasta 300 toneladas: 1.932.946,35 pesos.

Operador de grúa más de 300 toneladas: 2.087.582,06 pesos.

Salarios en logística, correos y transporte de caudales

Los salarios básicos fijados para el personal de encomiendas, logística y transporte de valores establecen los siguientes parámetros mensuales:

Operador de servicios (clearing, carga postal): 1.218.638,08 pesos.

Distribuidor domiciliario: 1.109.196,32 pesos.

Auxiliar operativo de Primera (correo): 1.141.813,02 pesos.

Auxiliar operativo de Segunda (correo): 1.086.714,63 pesos.

Chofer de camión blindado: 1.231.336,29 pesos.

Chofer con firma (caudales): 1.322.426,73 pesos.

Custodio de unidad blindada: 1.067.557,66 pesos.

Auxiliar operativo de Primera (caudales): 1.573.830,11 pesos.

Auxiliar operativo de Segunda (caudales): 1.096.315,11 pesos.

Por último, el convenio sectorial define además los sueldos mensuales para los operarios de planta, mecánica y el personal de oficina de las firmas logísticas:

Oficial de Primera: 1.275.548,00 pesos.

Oficial completo de taller: 1.209.461,01 pesos.

Oficial: 1.149.885,27 pesos.

Medio oficial: 1.086.251,19 pesos.

Oficial gomero: 1.149.885,27 pesos.

Medio oficial gomero: 1.086.251,19 pesos.

Lavadores, engrasadores y ayudantes de taller: 1.086.251,19 pesos.

Administrativo de Primera Categoría: 1.139.719,16 pesos.

Administrativo de Segunda Categoría: 1.096.315,11 pesos.

Administrativo de Tercera Categoría: 1.056.089,89 pesos.

Administrativo de Cuarta Categoría: 1.035.996,98 pesos.

Maestranza y/o serenos: 1.035.996,98 pesos.

Paritaria de choferes de colectivo

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cobrarán en noviembre de 2026 un salario básico conformado de $1.707.175,88 según la última paritaria de la Unión Tranviarios Automotor (UTA)

A ese importe se suman los viáticos por cada jornada efectivamente trabajada, que quedaron establecidos en $22.000 diarios. Por lo tanto, el ingreso mensual varía según la cantidad de días trabajados y los adicionales que correspondan en cada caso.

La última reunión paritaria al cierre de esta nota se desarrolló el lunes 16 de noviembre, y la UTA no logró llegar a buen puerto con las cámaras empresarias para lograr un acuerdo salarial para la actividad en todo el país. El último aumento salarial fue en los sueldos de septiembre para los afiliados del Convenio Colectivo de Trabajo 460/73.

Las cámaras empresarias -como la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA)- habrían ofrecido para octubre una suma no remunerativa de $60.000, y aumentos de 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre y 1,5% en enero 2027. La cifra ni siquiera empata la inflación oficial acumulada, por lo que la UTA decidió rechazar la propuesta.

Paritaria de La Fraternidad (trenes)

Lo que cobra un chofer de tren por su trabajo en Argentina varía de acuerdo a la línea y la compañía en la que se desempeña. El sindicato que representa a los trabajadores de esta actividad, La Fraternidad, negocia paritarias con diversas compañías y cámaras.

El último acuerdo paritario informado por La Fraternidad fue con la empresa estatal Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSA) el pasado 23 de octubre. El acuerdo colectivo estableció la actualización de los sueldos básicos y los adicionales de convenio para todo el personal de conducción de Trenes Argentinos, fijando las escalas de ingresos que regirán durante el último tramo del año 2026. En ese marco, el aumento para trabajadores de Trenes Argentinos sería de 1,6% en noviembre y de 1,5% en diciembre, además de otorgar ese último mes del año una "gratificación extraordinaria no remunerativa y por única vez, a todo el personal activo", de 80.000 pesos.

La escala salarial para noviembre 2026 es la siguiente:

Coordinador escuela: 3.342.404 pesos por mes.

Instructor técnico: 3.037.580 pesos por mes

Inspector técnico: 2.965.614 pesos por mes

Conductor eléctrico: 2.440.728 pesos por mes

Conductor diesel: 2.298.014 pesos por mes

Ayudante conductor habilitado: 2.060.811 pesos por mes

Ayudante conductor: 1.770.359 pesos por mes

Aspirante a conductor: 1.253.873 pesos por mes

A estos básicos conformados se le suman 1,5% por año de antigüedad y otros plus correspondientes al convenio como viáticos y adicional por título, según corresponda.