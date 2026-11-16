La negociación salarial del sector sigue trabada tras el rechazo de la UTA y habrá un nuevo encuentro buscando acercar posiciones este lunes

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llegan a noviembre de 2026 sin una nueva actualización salarial acordada. Mientras la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reclama una recomposición de los ingresos y mantiene abierta la negociación con las cámaras empresarias, el último salario de referencia para el personal de conducción continúa siendo de $1.707.175,88 de básico conformado.

A ese importe se suman los viáticos por cada jornada efectivamente trabajada, que quedaron establecidos en $22.000 diarios en el último acuerdo paritario. Por lo tanto, el ingreso mensual varía según la cantidad de días trabajados y los adicionales que correspondan en cada caso.

La discusión salarial volvió a quedar trabada el jueves 12 de noviembre, cuando la UTA rechazó una propuesta de las cámaras empresarias que contemplaba una suma extraordinaria de $60.000 y aumentos remunerativos escalonados para los próximos meses. Las partes fueron convocadas a una nueva audiencia para este lunes 16 de noviembre a las 14.

Cuánto cobra un colectivero en noviembre de 2026

El último acuerdo salarial firmado por la UTA y las cámaras empresarias del sector fue el 22 de julio de 2026. El entendimiento, correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 460/73, estableció una actualización escalonada para el personal del transporte automotor de pasajeros de corta y media distancia del AMBA.

Para los trabajadores de conducción, los salarios básicos conformados quedaron establecidos de la siguiente manera:

Julio de 2026: $1.645.721,36

Agosto de 2026: $1.676.990,06

Desde septiembre de 2026: $1.707.175,88

Como el acuerdo no incorporó incrementos para octubre ni noviembre, el último valor continúa siendo la referencia salarial para la liquidación de noviembre, mientras no se alcance un nuevo entendimiento.

Además, el convenio estableció una actualización de los viáticos o reintegros de gastos por cada jornada efectivamente trabajada:

Julio: $20.000 diarios

Agosto: $21.000 diarios

Desde septiembre: $22.000 diarios

De esta manera, un conductor que trabaje 24 jornadas durante noviembre acumularía $528.000 en concepto de viáticos. Si se suman esos importes al básico conformado, la referencia alcanzaría los $2.235.175,88.

Ese cálculo no representa necesariamente el sueldo de bolsillo, ya que la liquidación final depende de los descuentos correspondientes, la cantidad efectiva de jornadas trabajadas y los demás conceptos salariales que puedan corresponder.

Qué aumento ofrecieron las empresas y por qué lo rechazó la UTA

La negociación paritaria volvió a complicarse durante la audiencia del 12 de noviembre. En ese encuentro, las cámaras empresarias presentaron una propuesta que contemplaba dos componentes: una suma no remunerativa de $60.000 por todo concepto durante noviembre y tres incrementos salariales remunerativos acumulativos.

El esquema ofrecido establecía:

Noviembre de 2026: aumento del 1,7%

Diciembre de 2026: aumento del 1,6%

Enero de 2027: aumento del 1,5%

Los porcentajes se calcularían sobre los salarios básicos mensuales de convenio y los viáticos diarios vigentes en septiembre de 2026.

La UTA rechazó la propuesta al considerar que los porcentajes ofrecidos no alcanzaban para recomponer los ingresos de los trabajadores frente a la evolución de los precios. La organización sindical también cuestionó la diferencia entre la suma extraordinaria ofrecida por las empresas y los recursos que, según sostuvo, ya estaban contemplados en la estructura de costos del transporte.

En ese sentido, el gremio señaló que la estructura de costos de las líneas de jurisdicción nacional incorporó una previsión salarial de $106.000 por trabajador desde octubre. Por ese motivo, consideró insuficiente la oferta empresaria de $60.000 y cuestionó que los incrementos porcentuales propuestos estuvieran por debajo de la inflación.

La representación sindical dejó asentado su rechazo en el acta de la audiencia y sostuvo que, en esas condiciones, no existían posibilidades reales de alcanzar un acuerdo.

Cuándo se vuelve a reunir la UTA con las empresas

Tras el fracaso de la reunión del 12 de noviembre, la Secretaría de Trabajo convocó a las partes a una nueva audiencia virtual para este lunes 16 de noviembre a las 14. El objetivo de la instancia es intentar acercar posiciones y avanzar en una solución para la discusión salarial de los choferes de colectivos del AMBA.

Las cámaras empresarias justificaron las dificultades para mejorar la propuesta en la situación financiera que atraviesa el sector y en los recursos reconocidos por las distintas jurisdicciones que integran el área metropolitana.

Por su parte, la UTA reclamó una intervención de las autoridades nacionales para destrabar la negociación y sostuvo que los salarios deben contemplar la evolución del costo de vida y los recursos previstos para afrontar las paritarias.

Hasta que se concrete un nuevo acuerdo, el salario básico conformado de $1.707.175,88 y los viáticos de $22.000 por jornada trabajada constituyen las referencias del último entendimiento salarial para los choferes de colectivos del AMBA.

Qué pasó con la gratificación extraordinaria del acuerdo anterior

El entendimiento firmado en julio también había establecido una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000 para el personal de conducción, con contrato de trabajo vigente al 31 de julio de 2026.

El pago se distribuyó en tres cuotas: $50.000 el 18 de agosto, $60.000 el 15 de septiembre y otros $60.000 el 15 de octubre.

Ese cronograma quedó completado antes de noviembre. Por lo tanto, la gratificación extraordinaria del acuerdo anterior no constituye un pago adicional previsto para los haberes de este mes.

La eventual incorporación de una nueva suma fija dependerá de lo que resuelvan la UTA y las cámaras empresarias en el marco de la negociación paritaria que continúa abierta.