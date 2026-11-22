Paso a paso para hacer el trámite gratuito de baja del Monotributo desde la web de ARCA en Argentina. Los requisitos y documentación

Darse de baja en el Monotributo es un trámite gratuito y completamente digital que debe realizarse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cada vez que un contribuyente deja de desarrollar las actividades por las cuales se inscribió en el Régimen Simplificado, supera los parámetros máximos permitidos o decide pasar al Régimen General.

La gestión se efectúa a través del portal oficial con clave fiscal y produce efectos a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de su solicitud. A continuación, la explicación paso a paso para darse de baja como pequeño contribuyente.

Requisitos previos y condiciones generales del trámite

Para gestionar la cancelación de la inscripción en el Régimen Simplificado, el organismo tributario establece una serie de condiciones básicas que todo titular debe reunir antes de iniciar la carga en el sistema:

Contar con Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) activa.

Disponer de clave fiscal habilitada para operar en los servicios interactivos de ARCA.

para operar en los servicios interactivos de ARCA. Estar inscripto previamente en el régimen de Monotributo.

Tener adherido el servicio denominado Monotributo dentro del administrador de relaciones de clave fiscal.

La solicitud de baja puede presentarse en cualquier momento del año calendario.

No obstante, ARCA advierte que, para evitar la generación de deudas o intereses resarcitorios, el mes en el que se tramita la cancelación debe quedar debidamente abonado. Recién a partir del mes siguiente la baja se hace efectiva y cesa la obligación de pagar la cuota mensual.

Paso a paso para darse de baja en el portal de ARCA

El procedimiento administrativo se completa en línea mediante el Registro Único Tributario siguiendo esta secuencia operativa:

1. Ingresar al sitio web oficial de ARCA y acceder al portal de autenticación con número de CUIT y clave fiscal.

2. Seleccionar el servicio Monotributo dentro del listado de herramientas habilitadas. En caso de no visualizarlo, se debe incorporar previamente desde el Administrador de Relaciones de Clave Fiscal presionando el botón agregar.

3. Una vez dentro del panel principal del régimen, dirigirse al menú de navegación ubicado en el margen izquierdo y seleccionar la opción Modificación y baja.

4. En la pantalla siguiente se desplegarán distintas tarjetas de gestión; allí se debe ubicar el recuadro titulado Darse de baja del Monotributo y presionar el botón Dar de baja.

5. Completar el período de baja indicando el mes y el año correspondientes a la solicitud.

6. Seleccionar el motivo específico por el cual se tramita la salida del régimen (que se desarrollarán a continuación) y presionar el botón Continuar.

7. El sistema mostrará una alerta informando la redirección hacia el Registro Único Tributario para validar la operación; tras aceptar el aviso, se deben verificar los impuestos que serán dados de baja en la pantalla de confirmación de datos y pulsar Confirmar.

8. Finalizada la carga, descargar o imprimir la constancia oficial de baja del Monotributo como respaldo documental del trámite.

Los cuatro motivos de baja del Monotributo y sus plazos de reingreso

De acuerdo con la normativa vigente informada por ARCA, existen cuatro causales principales que originan la salida del Régimen Simplificado, cada una con consecuencias específicas respecto de la posibilidad de volver a inscribirse en el futuro:

1. Baja por cese de actividades

Corresponde cuando el contribuyente deja de realizar de manera definitiva o temporal las tareas económicas por las cuales estaba adherido. El organismo aclara que esta causal no aplica si el trabajador continúa en actividad pero no registra facturación durante uno o dos meses por falta de ventas o servicios. Quienes tramitan la baja por cese de actividades pueden volver a inscribirse como monotributistas en cualquier momento si deciden retomar su labor.

2. Baja por renuncia

Se utiliza la renucia al Monotributo cuando el contribuyente opta voluntariamente por abandonar el régimen para inscribirse en el Régimen General. Quienes renuncian al Monotributo no pueden volver a adherirse por la misma actividad hasta que hayan transcurrido 3 años calendario completos, contados de enero a diciembre desde la fecha en que se produjo la renuncia.

3. Baja por exclusión

La baja por exclusión tiene lugar cuando se superan los límites máximos establecidos para la categoría K (la de mayores ingresos para monotributistas) o se incurre en alguna incompatibilidad legal, como exceder el tope de ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses, superar los máximos de superficie afectada, energía eléctrica consumida o alquileres devengados, sobrepasar el precio unitario máximo de venta, realizar importaciones de bienes o servicios para su comercialización posterior, desarrollar más de 3 actividades simultáneas o poseer más de 3 unidades de explotación.

Este motivo también opera cuando las compras y gastos de los últimos 12 meses igualan o superan el 80% del tope de ingresos brutos de la categoría K en el caso de venta de bienes, o el 40% en locaciones y prestaciones de servicios.

Si el contribuyente detecta la causal, debe comunicar la exclusión voluntaria dentro de los 15 días hábiles siguientes e inscribirse en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y el Régimen Nacional de Trabajadores Autónomos. Si ARCA detecta la situación mediante controles sistémicos o fiscalización presencial, notifica la exclusión de pleno derecho en el domicilio fiscal electrónico, habilitando un plazo de 15 días para apelar mediante el servicio Presentaciones Digitales, o de 10 días para presentar descargo tras una fiscalización presencial. Al igual que en la renuncia, la exclusión impide reingresar al régimen por 3 años calendario completos.

4. Baja automática o de oficio

La baja de oficio del Monotributo se produce sin intervención previa del contribuyente cuando se acumula la falta de pago de 10 períodos mensuales consecutivos. Esta modalidad no exime del pago de las obligaciones vencidas. Para reingresar al monotributo tras una baja de oficio, el titular debe cancelar la totalidad de la deuda pendiente o incorporarla en un plan de facilidades de pago y luego tramitar manualmente una nueva inscripción, pudiendo solicitar el alta retroactiva mediante Presentaciones Digitales si necesita cubrir períodos anteriores.