Jackson Borges, Líder de Finanzas y Gastos para SAP en Latinoamérica, asegura que con agentes de IA se ven ahorros de tiempo de entre 30% y 50%

En las empresas autónomas que se están configurando hoy, el Chief Financial Officer (CFO), el número uno de Finanzas en una compañía, pasa a tener un rol de tomador de decisión incluso más central que el que tenía antes de la era de la Inteligencia Artificial (IA), según Jackson Borges, Líder de Finanzas y Gastos para SAP en Latinoamérica y el Caribe.

Consultado acerca de cómo este año las compañías en toda la región comenzaron a implementar IA de manera integrada a sus sistemas, el ejecutivo admitió que el área de Finanzas no fue inmune a la transformación. Días antes, durante SAP Connect, el evento anual de la multinacional de tecnología llevado a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, el mismo Chief Executive Officer (CEO) Christian Klein, afirmó que todos los roles se verán transformados, incluso el suyo. Por caso, su equipo pasaba semanas preparando cada presentación de resultados financieros trimestral, pero desde que implementaron el sistema Joule este año, solo demoraron días. "Si Joule pudiera dar también la presentación de resultados, ¿quién va a necesitar un CEO en el futuro?", se preguntó.

¿Cómo influye la IA en la productividad del área de Finanzas?

Joule Work y Joule Assistance son parte del nuevo sistema de gestión con IA de SAP, que lleva integrados los datos del negocio de los últimos 50 años de la empresa, además de los procesos, las políticas y el contexto de cada compañía, por lo que entrega resultados embebidos en el negocio real, con menos alucinaciones.

Borges mencionó que dentro del área de Finanzas, estas herramientas fueron un cambio rotundo, por ejemplo, a la hora de elaborar los forecasts con bases de datos diversas: "En una compañía las bases de datos pueden estar en planillas de Excel, en matrices creadas en un Power BI o incluso en el conocimiento de las personas. Incluso con mi equipo armar un forecast era algo muy complejo. Tener ahora una base integrada que evolucione de una manera más inteligente y no solo por el trabajo de ingenieros de datos, hace toda la diferencia."

"Como CFO, tener en un sistema de fácil visualización un análisis de una simulación en tiempo real y un forecast hoy en día, es un reto gigantesco. Con la fuente de información centralizada, las aplicaciones financieras, de supply, con todos los datos que van a generar esta semántica que la estructura de datos necesita para que luego las personas generen los insights, cambia de una manera fundamental", dijo en entrevista con iProfesional.

Como caso de ejemplo, mencionó las adaptaciones a los aranceles impuestos a las empresas de la región por Estados Unidos en los últimos años, y dijo que ya un CFO no iba a tener que pedirle a tres analistas de sistemas traer escenarios para vender con un nuevo arancel, sino que llega una mañana y se encontrará ya ese escenario en el dashboard embebido de manera natural, con la información con la que ya cuentan los agentes, y así pude tomar la decisión de cambiar su estrategia, por ejemplo de proveedores, para los próximos meses.

Calculó que el ahorro de tiempo que están viendo las empresas clientes con las que SAP venía trabajando ya estas soluciones que hoy están desplegando en más mercados a nivel mundial, es de entre 30% y 50%, pero Borges asegura que puede ser incluso más, dependiendo de la estructura y la complejidad de la operación.

Jackson Borges, Líder de Finanzas y Gastos para SAP en Latinoamérica y el Caribe. - crédito Gentileza de SAP

"Pero no se trata solo de la eficiencia en reducción de costos y tiempo, sino también de los insights para la alocación de capital para inversión o para obtener una mejor liquidez para la compañía. Así cambia el juego para los CFO, pasan a tener un rol de tomador de decisiones mucho más central del que tenían antes (de la IA)."

De la IA generativa a los agentes de decisión en empresas

Otro cambio drástico que anticipa Borges tiene que ver con la transición que las empresas están realizando para comenzar a delegar tareas de toma de decisión y ejecución en el área de Finanzas a los agentes de IA, en lugar de solo tener proyectos de IA generativa.

Asegura que incluso teniendo las herramientas disponibles, embebidas con 50 años de datos de negocios de SAP, además de las políticas y procesos de cada compañía, existe una desconfianza respecto de dejar las decisiones en manos de un agente. Pero a la vez, contó casos de compañías en distintas industrias y países como México y Brasil, que en cuanto comenzaron a utilizar agentes de cash management o de procurement para decisiones debajo de un umbral de gasto o inversión, vieron ahorros de tareas de hasta 85%.

Retomando la mención sobre informes de resultados, mencionó: "Nosotros tenemos nuestros shared services para Américas en Buenos Aires. Son más de 13 países en donde los procesos de reporte ya son automatizados. Ya hay un camino ya en desarrollo: 65% de los procesos de reporte van a ser hechos por agentes."

"Es un cambio que en realidad comenzó en 2013, cuando se tomó la decisión de realizar esta tarea a través de shared services. Y nuestro roadmap indica que en tres años el 65% de los procesos de acción financiera, de cierre, pueden ser autónomos de alguna manera", amplió ante la consulta de iProfesional.

Qué es SAP Pay y cómo funciona la solución para Finanzas y Pagos

En SAP Connect la compañía de base alemana también anunció su entrada al mercado de pagos con SAP Pay, impulsado por Tereina, una de las empresas de su red.

Integrado directamente en SAP Cloud ERP, SAP Pay ejecuta y concilia pagos dentro del mismo flujo de trabajo cuando vence una factura, reduciendo el manejo manual de archivos y las dependencias de procesamiento externo, al tiempo que otorga mayor control a los clientes. También tiene la habilidad de detectar duplicados, hacer procesos de auto-reconciliación contra órdenes y facturas, etc.

Es decir, se conecta mediante SAP Multi-Bank Connectivity para que la ejecución se realice ítegramente de manera nativa, sin diferentes setup de bancos o tener que combinar plataformas y herramientas. Soporta pagos desde transferencias ACH, EFT, cheques y hasta USDC stablecoins en 89 corredores globales y 40 monedas.

SAP Pay actualmente está disponible en Estados Unidos y Reino Unido, pero se seguirá expandiendo a toda la red.